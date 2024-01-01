О трубчатых радиаторах Tubog

Трубчатые радиаторы Tubog

Трубчатые радиаторы марки RIFAR TUBOG изготавливаются на одном из самых современных производств, запущенном в 2022 году. На основании многолетнего опыта эксплуатации отопительных приборов в Российской Федерации в конструкцию трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG заложены следующие основные требования:

отказ от применения межсекционных соединений с использованием ниппелей и герметизирующих элементов;

применение только современных технологий холодной штамповки и сварки, обеспечивающих отсутствие наружных и внутренних дефектов в зоне сварных швов;

использование технических решений, позволяющих осуществить подсоединение трубчатых радиаторов с нижним подключением к тепловой сети без дополнительных балансировочных клапанов для исключения пульсаций теплоносителя.

Наличие современного научнолабораторного комплекса, проверенных временем поставщиков материалов и собственное производство труб обеспечивают 100% контроль качества всех материалов, используемых в производстве.

Для изготовления трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG используется исключительно сталь CORREX.

Сталь COREX и ее особенности

В 2017 году на заводе АО ‟РИФАР‟ построенн трубосварочный цех. В это же время ПАО ”Северсталь” на Череповецком металлургическом комбинате приступило к производству стали по техническим требованиям компании ‟РИФАР‟. Одним из основных требований к холоднокатаному стальному прокату, помимо требований к физико-хи- мическим и геометрическим свойствам, является тре-бование наличия серьезных коррозионно-защитных свойств. Непрерывные металлургические процессы производства низкоуглеродистых сталей не исключают наличия в их составе неметаллических включений, которые существенным образом влияют на стойкость стали к язвенной коррозии. Такие коррозионноактивные неметаллические включения (КАНВ) могут приводить к выходу из строя всего изделия.

АО ‟РИФАР‟ совместно с ПАО ‟СЕВЕРСТАЛЬ‟ разработали технические требования к стали и внедрили в производство радиаторов отопления как новую сталь CORREX, так и методику ее контроля на наличие КАНВ. Организация входного контроля стального проката с использованием полноценной металлографической лаборатории и пооперационные методики контроля переделов трубного производства позволяют гарантировать наилучшие эксплуатационные характеристики нашей продукции.

Управление технологическими процессами

В состав завода помимо основных литейного и сборочного производств входят трубосварочный цех, инструментальный цех, научноисследовательский комплекс, состоящий из лабораторий металлографического анализа, химической лаборатории, отдела теплотехнического моделирования и лаборатории коррозионных исследований.

Все основные производственные процессы предприятия находятся под контролем Службы качества. Целью такого управления является выбор технологии производства с оптимальными пооперационными переходами и обязательным метрологическим обеспечением. Опираясь на данные исследовательских лабораторий, на предприятии выстроена цепь взаимосвязанных технологических процессов, обеспечивающих непрерывное массовое производство продукции, полностью отвечающей требованиям конструкторской документации.

Испытательные методики, разработанные для оценки качества продукции, предусматривают не только финальные операции по оценке лакокрасочного покрытия и герметичности изделий, но и полный цикл анализа материалов, их взаимодействия в разных средах и режимах эксплуатации. Такая совокупность мер вместе с высоким инженерным потенциалом предприятия помогают формировать не только высокие эксплуатационные характеристики выпускаемой продукции, но и отраслевые стандарты качества производства.

Рентгенографический контроль

Применение рентгенографического метода исследования при отработке технологий и производстве позволяет гарантировать 100% контроль сварных швов.

Традиционно рентгенографическому исследованию подвергали детали атомной или аэрокосмической промышленности, объекты машиностроения преимущественно военного содержания и ответственные детали различных двигателей как авиационного, так и автомобильного секторов промышленности. Применение автоматизированной технологий рентгенографического исследования для производства радиаторов отопления может показаться избыточной мерой. Но у такого контроля есть несколько ключевых достоинств перед остальными способами – это скорость и наглядность.

Контроль сварных соединений с автоматическим поиском дефектов – это технология, которая сегодня применяется в производстве радиаторов отпления.

В 2021 году компания РИФАР дополнила содержание собственного исследовательского центра уникальным для России оборудованием с микрофокусным модулем и системой автоматического распознавания дефектов. Теперь отработка режимов сварки, а также контроль сварных швов каждой секции радиатора превратилась в качественно новую идеологию контроля производственных процессов. Аналогичные технологии использют самые передовые предприятия в мировой аэрокосмической промышленности.

Упаковка радиаторов

Все материалы, применяемые для упаковки радиаторов RIFAR TUBOG, подлежат вторичной переработке. Упаковка для радиаторов RIFAR TUBOG состоит из торцевых лотков из гофрокартона и защитных профилей из прессованного картона повышенной прочности.

Такая упаковка надежно защищает прибор от повреждений. Радиатор в упаковке находится в термоусадочной пленке, которая защищает радиатор во время монтажа и проведения строительных работ. Наружный слой пленки надежно удерживает защитные лотки.

Каждый радиатор RIFAR TUBOG имеет уникальную маркировку, которая позволяет производитею определить все параметры производства конкретного изделия. Цифровой метод контроля и сбора производственных данных позволяет отслеживать все параметры выпускаемой продукции.

Маркировка полностью соответствует стандартам ГОСТ 31311.

Производитель

АО ‟РИФАР‟ является инженерной компанией, поэтому методы, применяемые при конструировании и производстве радиаторов, направлены на решение проблем в условиях реальной эксплуатации в тепловых сетях Российской Федерации. Двадцатилетний опыт компании в проектировании, производстве и гарантийной поддержке своей продукции на территории России и стран СНГ позволяет уверенно создавать отопительные приборы самого высокого класса.

Основными преимуществам стальных трубчатых радиаторов RIFAR TUBOG являются:

толщина стенки радиатора 1,6 мм;

сталь с повышенными антикоррозионными свойствами CORREX;

новейшие в России методы производства и контроля продукции;

уникальный внешний вид;

100%-ный контроль радиаторов на герметичнось;

гигиеническое исполнение для медицинских учреждений;

горизонтальное исполнение HORIZONT;

радиусное исполнение FLEX;

нижнее подключение VENTIL с решениями, не требующими балансировки системы;

электрическое исполнение;

широкий спектр цветовых оттенков и различные виды его исполнениния по каталогам RAL;

комплектация прибора производителем;

собственное производство кронштейнов и аксессуаров;

применение для комплектации только проверенных решений и комплектующих.

Гарантия на радиаторы RIFAR TUBOG - 10 лет.

Уникальная техническая и гарантийная поддержка.

Уникальный сервис - прямо от производителя.

Новые инженерные решения позволяют ответственно заявлять о гарантии производителя на свою продукцию.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ: Радиаторы RIFAR TUBOG сертифицированы в соответ- ствии с ГОСТ 31311-2005 по методике, соответствующей ГОСТ Р 53583-2009.

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ: Продукция застрахована СПАО «ИНГОССТРАХ».

Гарантия и условия ее действия

Радиатор отопления является прибором долговременного пользования. Сохранность его исходных технических характеристик существенным образом зависит от соблюдения норм и правил эксплуатации. Пользователь несет ответственность за соблюдение норм и правил монтажа и эксплуатации. Срок службы радиаторов при условии соблюдения требований и рекомендаций по эксплуатации, описанных в паспорте готовой продукции, составляет не менее 25 лет.

Трубопроводы для подвода теплоносителя в отопительный прибор должны соответствовать СП 60.13330.2016 ‟Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха‟ и могут быть выполнены из стальных, медных, металлопластиковых или полимерных труб с антидиффузионным барьером. Таким барьером является сплошной слой металла либо этиленвиниловый спирт (EVAL, EVOH).

Гарантия на радиаторы RIFAR TUBOG составляет 10 лет.

Гарантия действует со дня продажи при наличии паспорта продукции с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей организации.

Гарантия распространяется на радиаторы с дефектами, возникшими по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на радиатор с дефектами и повреждениями, возникшими по вине потребителя или организаций, ответственных за функционирование системы отопления, к которой подключен (был подключен) радиатор, а также при установке радиатора в систему отопления с нарушениями по обеспечению нормированного водно-химического режима.

Претензии по качеству продукции принимаются при предъявлении следующих документов:

заявления с указанием контактных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, адреса монтажной организации, установившей и испытавшей радиатор после установки;

копии документа, выданного эксплуатационной организацией, ответственной за эксплуатацию коллективной системы отопления, в которую установлен прибор, на согласие с изменениями отопительной системы и возможностью соблюдать все необходимые эксплуатационные параметры;

копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;

документа, подтверждающего покупку радиатора;

оригинала паспорта изделия с подписью потребителя.

Ограничения по эксплуатации

Для долговременной эксплуатации радиаторов отпления необходимо соблюдать следующие ограничения: