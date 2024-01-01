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Замена Royal Thermo на Tubog

Замена панельных радиаторов Royal Thermo на трубчатые Rifar Tubog

В представленной ниже секции вы можете выбрать тип, высоту и длину радиатора Royal Thermo, чтобы узнать, на какие модели Rifar Tubog аналогичной мощности его можно заменить. Мы рекомендуем подбирать новые радиаторы, исходя из мощности старых, заложенных в проект. Это более точный вариант, чем подбор по площади помещения.

Панельный радиатор Royal Thermo
модель:
Royal Thermo Compact 10 500 400
мощность (dT=70C):
328 Вт
Трубчатый радиатор Rifar Tubog

Радиаторы Tubog аналогичной мощности

В представленной таблице вы можете выбрать радиаторы Rifar Tubog, которые имеют аналогичную мощность при dT=70°C.

Важно: представленные здесь данные носят ориентировочный характер. Для точного подбора радиаторов обратитесь к специалистам.

Складские модели Rifar Tubog

Tubog 3037 - 6 сек. - 390 Вт
365 x 300 x 107 мм
от 13482 руб.
Tubog 2057 - 5 сек. - 340 Вт
565 x 254 x 66 мм
от 9415 руб.
Tubog 3057 - 4 сек. - 412 Вт
565 x 208 x 107 мм
от 9800 руб.

Остальные модели Rifar Tubog

Tubog 2018 - 11 сек. - 341 Вт
180 x 530 x 66 мм
от 20482 руб.
Tubog 3018 - 7 сек. - 336 Вт
180 x 346 x 107 мм
от 16975 руб.
Tubog 2037 - 7 сек. - 329 Вт
365 x 346 x 66 мм
от 12026 руб.
Tubog 2042 - 7 сек. - 364 Вт
415 x 346 x 66 мм
от 12278 руб.
Tubog 3042 - 5 сек. - 380 Вт
415 x 254 x 107 мм
от 11370 руб.
Tubog 2047 - 6 сек. - 342 Вт
465 x 300 x 66 мм
от 10734 руб.
Tubog 3047 - 4 сек. - 340 Вт
465 x 208 x 107 мм
от 9312 руб.
Tubog 2052 - 6 сек. - 372 Вт
515 x 300 x 66 мм
от 11016 руб.
Tubog 3052 - 4 сек. - 380 Вт
515 x 208 x 107 мм
от 9584 руб.
Tubog 2062 - 5 сек. - 370 Вт
615 x 254 x 66 мм
от 9595 руб.
Tubog 2067 - 5 сек. - 395 Вт
665 x 254 x 66 мм
от 9885 руб.
Tubog 2072 - 4 сек. - 336 Вт
715 x 208 x 66 мм
от 8052 руб.
Tubog 2077 - 4 сек. - 360 Вт
765 x 208 x 66 мм
от 8144 руб.
Tubog 2082 - 4 сек. - 380 Вт
815 x 208 x 66 мм
от 8288 руб.
Tubog 2087 - 4 сек. - 404 Вт
865 x 208 x 66 мм
от 8520 руб.
Tubog 2092 - 4 сек. - 424 Вт
915 x 208 x 66 мм
от 8568 руб.

Royal Thermo являются хорошим представителем панельных радиаторов. Они обладают высокой теплоотдачей и компактными размерами при высоком рабочем давлении. Это практичное и экономичное решение для отопления помещений. Именно поэтому, ,батареи данного типа часто устанавливаются застройщиками.

Однако, данный тип радиаторов имеет свои недостатки. Они имеют небольшую долю теплового излучения, ограниченный выбор типоразмеров и цветовых решений, внутренние пластины делают уборку практически невозможной. Кроме того, внешне они вписываются не во все интерьеры, особенно, если речь идет о дорогостоящем ремонте по дизайн-проекту. Поэтому многие владельцы квартир и домов задумываются о замене панельных радиаторов на трубчатые.

Обратитесь в наш магазин и наши специалисты помогут вам подобрать радиаторы Rifar Tubog, которые подойдут для замены Royal Thermo. Мы поможем вам выбрать радиаторы, которые будут соответствовать вашим требованиям по мощности, размерам и дизайну.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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