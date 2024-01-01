Замена панельных радиаторов Royal Thermo на трубчатые Rifar Tubog

В представленной ниже секции вы можете выбрать тип, высоту и длину радиатора Royal Thermo, чтобы узнать, на какие модели Rifar Tubog аналогичной мощности его можно заменить. Мы рекомендуем подбирать новые радиаторы, исходя из мощности старых, заложенных в проект. Это более точный вариант, чем подбор по площади помещения.

В представленной таблице вы можете выбрать радиаторы Rifar Tubog, которые имеют аналогичную мощность при dT=70°C.

Royal Thermo являются хорошим представителем панельных радиаторов. Они обладают высокой теплоотдачей и компактными размерами при высоком рабочем давлении. Это практичное и экономичное решение для отопления помещений. Именно поэтому, ,батареи данного типа часто устанавливаются застройщиками.

Однако, данный тип радиаторов имеет свои недостатки. Они имеют небольшую долю теплового излучения, ограниченный выбор типоразмеров и цветовых решений, внутренние пластины делают уборку практически невозможной. Кроме того, внешне они вписываются не во все интерьеры, особенно, если речь идет о дорогостоящем ремонте по дизайн-проекту. Поэтому многие владельцы квартир и домов задумываются о замене панельных радиаторов на трубчатые.

Обратитесь в наш магазин и наши специалисты помогут вам подобрать радиаторы Rifar Tubog, которые подойдут для замены Royal Thermo. Мы поможем вам выбрать радиаторы, которые будут соответствовать вашим требованиям по мощности, размерам и дизайну.