Tubog 2057 или 3057 выбирают для одного и того же места - под стандартное окно, но решают эти модели разные задачи. Двухтрубчатый 2057 глубиной 66 мм меньше выступает от стены и выглядит легче, а трехтрубчатый 3057 глубиной 107 мм дает на 51% больше мощности с секции при ΔT70. Если проход узкий и под окном достаточно ширины, практичнее Tubog 2057; если ширина ограничена или теплопотери высокие, чаще выгоднее Tubog 3057. Выбирать модель только по площади комнаты нельзя - сначала нужна расчетная тепловая нагрузка, затем проверка длины, глубины и подключения. Ниже сравнение выполнено по одинаковому температурному напору и показывает, сколько места и денег требует каждая модель при одной нагрузке.

Tubog 2057 или 3057 - таблица быстрого выбора

Параметр Tubog 2057 Tubog 3057 Практический вывод Конструкция 2-трубчатая 3-трубчатая 3057 имеет большую площадь теплообмена Высота 565 мм 565 мм Обе модели рассчитаны на стандартную подоконную установку Глубина 66 мм 107 мм 2057 выступает от стены на 41 мм меньше Мощность секции при ΔT70 68 Вт 103 Вт Секция 3057 мощнее примерно на 51% Мощность секции при ΔT50 47 Вт 73 Вт При более холодном теплоносителе 3057 сохраняет преимущество Шаг секции 46 мм 46 мм При одинаковом числе секций длина одинакова Масса секции без теплоносителя 0,97 кг 1,45 кг Для длинного 3057 особенно важны основание и крепления Цена секции в базовой конфигурации от 1 914 руб. от 2 491 руб. Актуальную итоговую цену нужно проверять в карточке модели

Tubog 2057 - глубина 66 мм Tubog 3057 - глубина 107 мм

Главная разница - глубина и мощность секции

Одинаковая высота не означает одинаковый радиатор

Обе модели имеют высоту 565 мм, межосевое расстояние 500 мм в исполнении с боковым подключением и шаг секции 46 мм. Поэтому с точки зрения высоты они подходят под один и тот же тип подоконной зоны, а при равном количестве секций занимают одинаковую ширину. Разница появляется по направлению в комнату: корпус 2057 имеет глубину 66 мм, а корпус 3057 - 107 мм. Эти 41 мм заметны в узком проходе, у балконной двери, за шторами и при неглубоком подоконнике. До заказа нужно измерять не только расстояние от пола до подоконника, но и допустимый вынос прибора вместе с кронштейнами и арматурой.

Трехтрубчатая конструкция сокращает нужную длину

При ΔT70 одна секция 2057 отдает 68 Вт, а секция 3057 - 103 Вт по данным товарной базы TubogShop, сверенным с документацией RIFAR. Преимущество 3057 составляет около 51%, поэтому одинаковую нагрузку он набирает меньшим числом секций. При ΔT50 значения снижаются до 47 и 73 Вт, но относительная логика остается прежней. Нельзя брать мощность при ΔT70 для системы, которая реально работает при ΔT50: такой расчет занизит количество секций и может привести к нехватке тепла. Температурный режим следует определить до сравнения моделей, используя калькулятор мощности радиатора как предварительный инструмент.

Расчет Tubog 2057 и 3057 для нагрузки 1300 Вт

Для примера возьмем помещение, которому расчетом назначена нагрузка 1300 Вт, и режим ΔT70. Для 2057 нужно округлить 1300 / 68 вверх - получится 20 секций мощностью 1360 Вт и расчетной длиной 944 мм по формуле 24 + 46 × 20. Для 3057 достаточно 13 секций мощностью 1339 Вт и длиной 622 мм, то есть корпус получается короче примерно на 322 мм. В базовой ценовой конфигурации из текущей товарной базы секции стоят от 1 914 и 2 491 руб., поэтому расчетная секционная часть составит около 38 280 руб. для 2057 и 32 383 руб. для 3057. Этот пример не заменяет коммерческое предложение, но показывает важный принцип: более дорогая секция 3057 может дать более дешевый радиатор при одинаковой мощности, потому что секций требуется существенно меньше.

При ΔT50 та же нагрузка потребует уже 28 секций 2057 или 18 секций 3057. Расчетная длина вырастет до 1312 и 852 мм соответственно, поэтому низкотемпературный режим сильнее обостряет ограничение по ширине. Если под окном доступно только 900 мм, 2057 в таком примере не помещается, а 3057 проходит с небольшим запасом. Если же глубина 107 мм мешает проходу, одной заменой модели вопрос не решается - нужно рассмотреть другой размер, дополнительный прибор или уменьшение теплопотерь. Полный подбор должен учитывать фактическую температуру подачи и обратки, а не только паспортный максимум.

Когда рациональнее выбрать Tubog 2057

Tubog 2057 рационален в помещениях с умеренными теплопотерями, где под окном есть достаточная ширина, но важна небольшая глубина. Он меньше выступает в комнату, оставляет больше места для прохода и визуально легче смотрится на короткой стене. Двухтрубчатую конструкцию также проще осматривать и протирать между рядами, что может быть важно для кухни, детской или часто используемого помещения. При этом экономия пространства по глубине оплачивается дополнительной длиной: для той же мощности секций понадобится больше. Перед выбором стоит открыть варианты Tubog 2057 и проверить, помещается ли рассчитанное число секций с учетом термостатической арматуры.

Когда рациональнее выбрать Tubog 3057

Tubog 3057 полезен там, где тепловую нагрузку нужно собрать на ограниченной ширине под окном. Он подходит для угловых комнат, больших окон, помещений над неотапливаемой зоной и других сценариев с повышенными теплопотерями, если глубина 107 мм допустима. Важно не считать трехтрубчатую модель автоматически лучшей: глубокий корпус может мешать мебели, шторам, открыванию двери или свободному проходу. Более высокая масса заполненного прибора также повышает требования к стене и креплениям. Если геометрия позволяет, Tubog 3057 часто выигрывает по итоговой ширине и цене при заданной мощности.

Подключение и размеры нужно проверить до заказа

Совпадение межосевого расстояния 500 мм делает боковые версии 2057 и 3057 кандидатами для замены многих старых приборов, но не гарантирует монтаж без переноса труб. Значение имеют сторона подачи, положение обратки, расстояние выводов от чистовой стены, диаметр арматуры и фактическая высота после укладки пола. Для нового ремонта можно рассмотреть нижнее подключение, однако его код и положение выводов нужно согласовать до чистовой отделки. Разобраться в вариантах помогает материал о выборе подключения Tubog, а для замены старого прибора полезен сервис подбора аналога. Если хотя бы один размер неизвестен, безопаснее отправить фото и замеры специалисту, а не выбирать конфигурацию по названию модели.

Какие данные нужны для точного выбора

Для подбора нужны не рекламные характеристики, а исходные данные помещения и монтажной зоны. Чем точнее замеры, тем меньше риск заказать радиатор, который проходит по мощности, но не помещается под окном или конфликтует с трубами. Фотографии желательно делать строго спереди и сбоку с рулеткой в кадре, чтобы было видно положение выводов относительно пола и стены. Температурный режим можно запросить у управляющей компании, проектировщика или специалиста по котельной. Минимальный набор для проверки выглядит так:

расчетная тепловая нагрузка или данные комнаты для ее определения;

ширина зоны под окном, высота от чистового пола и глубина подоконника;

температуры подачи и обратки, тип системы и рабочее давление;

фото труб, сторона подачи и желаемый вариант подключения;

материал стены, место для кронштейнов, цвет и ограничения по сроку.

Частые вопросы

Что лучше - Tubog 2057 или 3057? Tubog 2057 лучше, если важны глубина 66 мм, свободный проход и визуально легкий радиатор. Tubog 3057 лучше, если ширина под окном ограничена и нужно получить больше мощности меньшим числом секций. Финальный выбор делают после расчета теплопотерь и проверки монтажного места. Универсально лучшей модели нет, потому что выигрыш 3057 по мощности сопровождается большей глубиной.

Насколько Tubog 3057 мощнее Tubog 2057? По данным товарной базы TubogShop секция Tubog 3057 дает 103 Вт при ΔT70 против 68 Вт у Tubog 2057, то есть примерно на 51% больше. При ΔT50 значения составляют 73 и 47 Вт соответственно. Сравнивать нужно при одном и том же температурном напоре. Если реальный режим системы неизвестен, число секций нельзя фиксировать для заказа.

Какой радиатор короче при одинаковой мощности? Tubog 3057 обычно короче, потому что каждая его секция мощнее, а шаг секции у обеих моделей одинаковый - 46 мм. Для нагрузки 1300 Вт при ΔT70 расчет дает 20 секций 2057 или 13 секций 3057. Расчетное сокращение длины составляет около 322 мм. Для другой нагрузки и другого температурного режима результат нужно пересчитать заново.

Можно ли заменить старый радиатор на Tubog 2057 или 3057 без переноса труб? У версий с боковым подключением межосевое расстояние составляет 500 мм, поэтому во многих объектах они подходят к существующим выводам. Однако совпадения одного межосевого расстояния недостаточно: нужно проверить сторону подачи, положение обратки, расстояние от стены и состояние арматуры. Решение о монтаже принимает специалист после замера. До проверки труб и чертежа обещать замену без переноса выводов нельзя.

Почему нельзя выбирать модель только по площади комнаты? Одинаковые по площади помещения могут заметно отличаться по остеклению, наружным стенам, высоте потолка, утеплению и температуре теплоносителя. Эти параметры меняют требуемую мощность и число секций. Расчет по площади подходит только для предварительной оценки, а не для финального заказа. Точный подбор опирается на теплопотери и реальный режим отопления.