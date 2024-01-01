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Радиаторы Tubog

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Вертикальные радиатор Rifar Tubog

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog в наличии и под заказ

Вертикальные стальные трубчатые радиаторы Rifar Tubog - это радиаторы высотой от 150 см. Для заказа доступно 3 высоты: 150 см, 180 см и 200 см. Большим преимуществом высоких батарей является большая теплоотдача на одну секцию. За счет этого удается обогреть даже большие помещения относительно небольшими по ширине отопительными приборами. Данная особенность оказывается особо полезной, когда есть жесткие ограничения по доступному месту, куда можно установить батарею.

Среди доступных размеров, наибольшей популярностью пользуются радиаторы высотой 180 см: они достаточно высокие, чтобы солидно выглядеть в помещениях с потолками от 3 метров. В то же время, они вполне гармонично выглядят и в комнатах с невысокими потолками. Именно поэтому в нашем магазине данная высота входит в складскую программу. Мы стараемся всегда поддерживать в наличии радиаторы с боковым и нижним подключением. Цвета: классический белый, титан и антрацит. Если нужной модели не окажется в наличии, то вы можете изготовить ее по индивидуальному заказу. Радиатор будет изготовлен в кратчайшие сроки.

Радиаторы высотой 150 см и 200 см можно приобрести под заказ. Если вам не подходит высота 180 см, то мы подберем подходящий вариант для вас из всего каталога трубчатых радиаторов Rifar.

Высокие Tubog в наличии в белом цвете

Высокие Tubog в наличии в цвете антрацит

Высокие Tubog в наличии в цвете Титан

Высокие радиаторы Tubog под заказ

Вертикальный 3-трубчатый радиатор Rifar Tubog

Цена от:

 14 876 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Наличие

складская модель

Модель

Tubog 3180

Высота

1800 мм

Глубина

107 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

227 Вт

Мощность секции ΔT=60°

275 Вт

Мощность секции ΔT=70°

320 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog в наличии

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog. Белый цвет. Боковое подключение

Высокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
14 876 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
22 314 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
29 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
37 190 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
44 628 руб.
высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
32 628 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
43 504 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
54 380 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
65 256 руб.
Радиатор
Цена**
 

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog. Белый цвет. Нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
24 056 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
31 494 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
38 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
46 370 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
53 808 руб.
высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
30 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
41 808 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
52 684 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
63 560 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
74 436 руб.
Радиатор
Цена**
 

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - антрацит. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog. Антрацит. Боковое подключение

Вертикальный радиатор Tubog, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
14 876 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
22 314 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
29 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
37 190 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
44 628 руб.
высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
32 628 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
43 504 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
54 380 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
65 256 руб.
Радиатор
Цена**
 

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - антрацит. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog. Антрацит. Нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
24 056 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
31 494 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
38 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
46 370 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
53 808 руб.
высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
30 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
41 808 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
52 684 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
63 560 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
74 436 руб.
Радиатор
Цена**
 

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - титан. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog. Титан. Боковое подключение

Высокий радиатор Rifar Tubog в цвете Титан. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Титан является более светлым, чем антрацит, поэтому может подойти в тех случаях, когда антрацит кажется слишком темным.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
32 628 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
43 504 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
54 380 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
65 256 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - титан. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3180 титан, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в цвете Титан. Который также хорошо подходит для большинства интерьеров, что и белый цвет, но, при этом, обладает и дополнительным шармом. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
776 Вт*
24 056 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1164 Вт*
31 494 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1552 Вт*
38 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1940 Вт*
46 370 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2328 Вт*
53 808 руб.
высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
30 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
41 808 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
52 684 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
63 560 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
74 436 руб.
Радиатор
Цена**
 

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog под заказ

Если из предложенного списка вы не смогли подобрать подходящую модель для себя, то вы можете оформить заказ на радиатор Tubog 3180 любого цвета и типа подключения из каталога Rifar. Радиатор будет изготовлен по индивидуальному заказу в короткие сроки. После оформление запроса наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.

С полным списком моделей вы можете ознакомиться на странице  каталога.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog высотой 150 см

Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 04

высота:
1500 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
668 Вт*
12 572 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 05

высота:
1500 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
835 Вт*
15 715 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 06

высота:
1500 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1002 Вт*
18 858 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 07

высота:
1500 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1169 Вт*
22 001 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 08

высота:
1500 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1336 Вт*
25 144 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 09

высота:
1500 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1503 Вт*
28 287 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 10

высота:
1500 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1670 Вт*
31 430 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 11

высота:
1500 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1837 Вт*
34 573 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 12

высота:
1500 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2004 Вт*
37 716 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 13

высота:
1500 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2171 Вт*
40 859 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 14

высота:
1500 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2338 Вт*
44 002 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 15

высота:
1500 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2505 Вт*
47 145 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 16

высота:
1500 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2672 Вт*
50 288 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 17

высота:
1500 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2839 Вт*
53 431 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 18

высота:
1500 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3006 Вт*
56 574 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 19

высота:
1500 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3173 Вт*
59 717 руб.
Радиатор Tubog 2150

Tubog 2150 / 20

высота:
1500 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3340 Вт*
62 860 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 04

высота:
1500 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1068 Вт*
17 936 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 05

высота:
1500 мм
длина:
254 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1335 Вт*
22 420 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 06

высота:
1500 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1602 Вт*
26 904 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 07

высота:
1500 мм
длина:
346 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1869 Вт*
31 388 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 08

высота:
1500 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2136 Вт*
35 872 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 09

высота:
1500 мм
длина:
438 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2403 Вт*
40 356 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 10

высота:
1500 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2670 Вт*
44 840 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 11

высота:
1500 мм
длина:
530 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2937 Вт*
49 324 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 12

высота:
1500 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3204 Вт*
53 808 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 13

высота:
1500 мм
длина:
622 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3471 Вт*
58 292 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 14

высота:
1500 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3738 Вт*
62 776 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 15

высота:
1500 мм
длина:
714 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4005 Вт*
67 260 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 16

высота:
1500 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4272 Вт*
71 744 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 17

высота:
1500 мм
длина:
806 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4539 Вт*
76 228 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 18

высота:
1500 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4806 Вт*
80 712 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 19

высота:
1500 мм
длина:
898 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5073 Вт*
85 196 руб.
Радиатор Tubog 3150

Tubog 3150 / 20

высота:
1500 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5340 Вт*
89 680 руб.
Радиатор
Цена**
 

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog высотой 180 см

Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 04

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
14 876 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 05

высота:
1800 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
990 Вт*
18 595 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 06

высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
22 314 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 07

высота:
1800 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1386 Вт*
26 033 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 08

высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
29 752 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 09

высота:
1800 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1782 Вт*
33 471 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 10

высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
37 190 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 11

высота:
1800 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2178 Вт*
40 909 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 12

высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
44 628 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 13

высота:
1800 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2574 Вт*
48 347 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 14

высота:
1800 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2772 Вт*
52 066 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 15

высота:
1800 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2970 Вт*
55 785 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 16

высота:
1800 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3168 Вт*
59 504 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 17

высота:
1800 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3366 Вт*
63 223 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 18

высота:
1800 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3564 Вт*
66 942 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 19

высота:
1800 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3762 Вт*
70 661 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 20

высота:
1800 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3960 Вт*
74 380 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 04

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 05

высота:
1800 мм
длина:
254 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1600 Вт*
27 190 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 06

высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
32 628 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 07

высота:
1800 мм
длина:
346 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2240 Вт*
38 066 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 08

высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
43 504 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 09

высота:
1800 мм
длина:
438 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2880 Вт*
48 942 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 10

высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
54 380 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 11

высота:
1800 мм
длина:
530 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3520 Вт*
59 818 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 12

высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
65 256 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 13

высота:
1800 мм
длина:
622 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4160 Вт*
70 694 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 14

высота:
1800 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4480 Вт*
76 132 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 15

высота:
1800 мм
длина:
714 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4800 Вт*
81 570 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 16

высота:
1800 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5120 Вт*
87 008 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 17

высота:
1800 мм
длина:
806 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5440 Вт*
92 446 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 18

высота:
1800 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5760 Вт*
97 884 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 19

высота:
1800 мм
длина:
898 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6080 Вт*
103 322 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 20

высота:
1800 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6400 Вт*
108 760 руб.
Радиатор
Цена**
 

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog высотой 200 см

Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 04

высота:
2000 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
864 Вт*
17 044 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 05

высота:
2000 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1080 Вт*
21 305 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 06

высота:
2000 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1296 Вт*
25 566 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 07

высота:
2000 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1512 Вт*
29 827 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 08

высота:
2000 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1728 Вт*
34 088 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 09

высота:
2000 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1944 Вт*
38 349 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 10

высота:
2000 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2160 Вт*
42 610 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 11

высота:
2000 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
46 871 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 12

высота:
2000 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2592 Вт*
51 132 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 13

высота:
2000 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2808 Вт*
55 393 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 14

высота:
2000 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3024 Вт*
59 654 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 15

высота:
2000 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3240 Вт*
63 915 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 16

высота:
2000 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3456 Вт*
68 176 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 17

высота:
2000 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3672 Вт*
72 437 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 18

высота:
2000 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3888 Вт*
76 698 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 19

высота:
2000 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4104 Вт*
80 959 руб.
Радиатор Tubog 2200

Tubog 2200 / 20

высота:
2000 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
4320 Вт*
85 220 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 04

высота:
2000 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1320 Вт*
24 388 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 05

высота:
2000 мм
длина:
254 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1650 Вт*
30 485 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 06

высота:
2000 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1980 Вт*
36 582 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 07

высота:
2000 мм
длина:
346 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2310 Вт*
42 679 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 08

высота:
2000 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2640 Вт*
48 776 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 09

высота:
2000 мм
длина:
438 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2970 Вт*
54 873 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 10

высота:
2000 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3300 Вт*
60 970 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 11

высота:
2000 мм
длина:
530 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3630 Вт*
67 067 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 12

высота:
2000 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3960 Вт*
73 164 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 13

высота:
2000 мм
длина:
622 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4290 Вт*
79 261 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 14

высота:
2000 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4620 Вт*
85 358 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 15

высота:
2000 мм
длина:
714 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4950 Вт*
91 455 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 16

высота:
2000 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5280 Вт*
97 552 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 17

высота:
2000 мм
длина:
806 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5610 Вт*
103 649 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 18

высота:
2000 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5940 Вт*
109 746 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 19

высота:
2000 мм
длина:
898 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6270 Вт*
115 843 руб.
Радиатор Tubog 3200

Tubog 3200 / 20

высота:
2000 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6600 Вт*
121 940 руб.
Радиатор
Цена**
 

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Вертикальные радиаторы Tubog — это идеальный выбор при выборе высоких радиаторов, когда требуется батарея с высокой тепловой мощностью для отопления средних и больших помещений.

Распространенные сценарии использования:

  • Радиатор можно установить рядом с панорамным окном. В этом случае под окно рекомендуется установить внутрипольный конвектор для обогрева окна.
  • Высокие радиаторы Rifar Tubog идеально подходят для отопления больших помещений.
  • Они также подойдут для установки у выхода на балкон или в оконные откосы (если толщина стен позволяет).

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

Специализированный магазин

трубчатые радиаторы Tubog

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