Вертикальные радиаторы Rifar Tubog в наличии и под заказ

Вертикальные стальные трубчатые радиаторы Rifar Tubog - это радиаторы высотой от 150 см. Для заказа доступно 3 высоты: 150 см, 180 см и 200 см. Большим преимуществом высоких батарей является большая теплоотдача на одну секцию. За счет этого удается обогреть даже большие помещения относительно небольшими по ширине отопительными приборами. Данная особенность оказывается особо полезной, когда есть жесткие ограничения по доступному месту, куда можно установить батарею.

Среди доступных размеров, наибольшей популярностью пользуются радиаторы высотой 180 см: они достаточно высокие, чтобы солидно выглядеть в помещениях с потолками от 3 метров. В то же время, они вполне гармонично выглядят и в комнатах с невысокими потолками. Именно поэтому в нашем магазине данная высота входит в складскую программу. Мы стараемся всегда поддерживать в наличии радиаторы с боковым и нижним подключением. Цвета: классический белый, титан и антрацит. Если нужной модели не окажется в наличии, то вы можете изготовить ее по индивидуальному заказу. Радиатор будет изготовлен в кратчайшие сроки.

Радиаторы высотой 150 см и 200 см можно приобрести под заказ. Если вам не подходит высота 180 см, то мы подберем подходящий вариант для вас из всего каталога трубчатых радиаторов Rifar.