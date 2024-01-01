Вертикальные радиаторы Rifar Tubog в наличии и под заказ
Вертикальные стальные трубчатые радиаторы Rifar Tubog - это радиаторы высотой от 150 см. Для заказа доступно 3 высоты: 150 см, 180 см и 200 см. Большим преимуществом высоких батарей является большая теплоотдача на одну секцию. За счет этого удается обогреть даже большие помещения относительно небольшими по ширине отопительными приборами. Данная особенность оказывается особо полезной, когда есть жесткие ограничения по доступному месту, куда можно установить батарею.
Среди доступных размеров, наибольшей популярностью пользуются радиаторы высотой 180 см: они достаточно высокие, чтобы солидно выглядеть в помещениях с потолками от 3 метров. В то же время, они вполне гармонично выглядят и в комнатах с невысокими потолками. Именно поэтому в нашем магазине данная высота входит в складскую программу. Мы стараемся всегда поддерживать в наличии радиаторы с боковым и нижним подключением. Цвета: классический белый, титан и антрацит. Если нужной модели не окажется в наличии, то вы можете изготовить ее по индивидуальному заказу. Радиатор будет изготовлен в кратчайшие сроки.
Радиаторы высотой 150 см и 200 см можно приобрести под заказ. Если вам не подходит высота 180 см, то мы подберем подходящий вариант для вас из всего каталога трубчатых радиаторов Rifar.
Высокие Tubog в наличии в белом цвете
Высокие Tubog в наличии в цвете антрацит
Высокие Tubog в наличии в цвете Титан
Высокие радиаторы Tubog под заказ
Цена от:
14 876 руб
При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.
Характеристики:
Наличие
складская модель
Модель
Tubog 3180
Высота
1800 мм
Глубина
107 мм
Длина секции
46 мм
Мощность секции ΔT=50°
227 Вт
Мощность секции ΔT=60°
275 Вт
Мощность секции ΔT=70°
320 Вт
Рабочее давление
12 бар
Исп. давление
18 бар
Max. температура
110°
Производитель
Rifar (Россия)
Гарантия
10 лет
Вертикальные радиаторы Rifar Tubog в наличии
Вертикальные радиаторы Rifar Tubog. Белый цвет. Боковое подключение
Высокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером.
Радиатор
Цена**
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Вертикальные радиаторы Rifar Tubog. Белый цвет. Нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.
Радиатор
Цена**
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Вертикальные радиаторы Rifar Tubog. Антрацит. Боковое подключение
Вертикальный радиатор Tubog, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера.
Радиатор
Цена**
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Вертикальные радиаторы Rifar Tubog. Антрацит. Нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.
Радиатор
Цена**
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Вертикальные радиаторы Rifar Tubog. Титан. Боковое подключение
Высокий радиатор Rifar Tubog в цвете Титан. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Титан является более светлым, чем антрацит, поэтому может подойти в тех случаях, когда антрацит кажется слишком темным.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3180 титан, нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор выполнен в цвете Титан. Который также хорошо подходит для большинства интерьеров, что и белый цвет, но, при этом, обладает и дополнительным шармом. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.
Радиатор
Цена**
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Вертикальные радиаторы Rifar Tubog под заказ
Если из предложенного списка вы не смогли подобрать подходящую модель для себя, то вы можете оформить заказ на радиатор Tubog 3180 любого цвета и типа подключения из каталога Rifar. Радиатор будет изготовлен по индивидуальному заказу в короткие сроки. После оформление запроса наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.
С полным списком моделей вы можете ознакомиться на странице каталога.
боковое (B1)
WH RAL 9016 Gloss Белый
WH RAL 9016 Gloss Белый
Вертикальные радиаторы Rifar Tubog высотой 150 см
Радиатор
Цена**
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Вертикальные радиаторы Rifar Tubog высотой 180 см
Радиатор
Цена**
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Вертикальные радиаторы Rifar Tubog высотой 200 см
Радиатор
Цена**
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Вертикальные радиаторы Tubog — это идеальный выбор при выборе высоких радиаторов, когда требуется батарея с высокой тепловой мощностью для отопления средних и больших помещений.
Распространенные сценарии использования:
- Радиатор можно установить рядом с панорамным окном. В этом случае под окно рекомендуется установить внутрипольный конвектор для обогрева окна.
- Высокие радиаторы Rifar Tubog идеально подходят для отопления больших помещений.
- Они также подойдут для установки у выхода на балкон или в оконные откосы (если толщина стен позволяет).