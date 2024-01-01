Замена старых радиаторов на Rifar Tubog

Наше сравнение радиаторов двух типов от одного и того же производителя. Как и в предыдущих случаях, здесь нет "победителя", но есть ряд особенностей, которые стоит учитывать при выборе радиаторов. Биметаллические радиаторы Rifar Base - это один из наиболее популярных представителей своего класса.