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Замена старых радиаторов на Rifar Tubog

Замена старых радиаторов на Rifar Tubog

При замене старых радиаторов на трубчатые Rifar Tubog важно правильно подобрать новые отопительные приборы по мощности, чтобы она соответствовала заложенной в проект. Для этого вы можете воспользоваться представленными ниже калькуляторами.

Панельный радиатор Royal Thermo

Замена панельных радиаторов Royal Thermo на Rifar Tubog

Панельные радиаторы Royal Thermo выбраны в качестве представителя всех стальных панельных радиаторов. Данный класс отопительных приборов часто встречается в новостройках. А потому замена панельных батарей на трубчатые является актуальным сценарием.

Чугунный радиатор МС-140

Замена чугунных радиаторов МС-140 на Rifar Tubog

Чугунные радиаторы до сих пор популярны в России. Они надежны, долговечны и обладают высокой теплоотдачей. Однако, они имеют ряд недостатков, которые могут быть устранены при замене на современные трубчатые радиаторы.

Биметаллический радиатор Rifar Base

Замена биметаллических радиаторов Rifar Base на Rifar Tubog

Наше сравнение радиаторов двух типов от одного и того же производителя. Как и в предыдущих случаях, здесь нет "победителя", но есть ряд особенностей, которые стоит учитывать при выборе радиаторов. Биметаллические радиаторы Rifar Base - это один из наиболее популярных представителей своего класса.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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