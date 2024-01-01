Замена старых радиаторов на Rifar Tubog
При замене старых радиаторов на трубчатые Rifar Tubog важно правильно подобрать новые отопительные приборы по мощности, чтобы она соответствовала заложенной в проект. Для этого вы можете воспользоваться представленными ниже калькуляторами.
Замена панельных радиаторов Royal Thermo на Rifar Tubog
Панельные радиаторы Royal Thermo выбраны в качестве представителя всех стальных панельных радиаторов. Данный класс отопительных приборов часто встречается в новостройках. А потому замена панельных батарей на трубчатые является актуальным сценарием.
Замена чугунных радиаторов МС-140 на Rifar Tubog
Чугунные радиаторы до сих пор популярны в России. Они надежны, долговечны и обладают высокой теплоотдачей. Однако, они имеют ряд недостатков, которые могут быть устранены при замене на современные трубчатые радиаторы.
Замена биметаллических радиаторов Rifar Base на Rifar Tubog
Наше сравнение радиаторов двух типов от одного и того же производителя. Как и в предыдущих случаях, здесь нет "победителя", но есть ряд особенностей, которые стоит учитывать при выборе радиаторов. Биметаллические радиаторы Rifar Base - это один из наиболее популярных представителей своего класса.