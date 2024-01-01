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Радиаторы Tubog Medical

Радиаторы Tubog Medical

TUBOG Medical – это трубчатый радиатор, специально предназначенный для отопления детских и медицинских учреждений. Основное отличие этого радиатора от модели TUBOG Classic заключается в увеличенном до 58 мм расстоянии между секциями, что позволяет взрослому человеку легко дотянуться до всех частей прибора, даже тех, которые обращены к стене.

Благодаря использованию специальных лакокрасочных покрытий, отсутствию острых углов и кромок, а также доступности всех поверхностей, радиатор TUBOG Medical удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к таким устройствам:

  • безопасность от травм;
  • возможность ручной влажной уборки всех 100% поверхностей радиатора;
  • стойкость лакокрасочных покрытий к частым уборкам с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Габариты радиаторов Tubog Medical
Характеристики радиаторов Tubog Medical
Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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