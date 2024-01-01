Радиаторы Tubog Medical

TUBOG Medical – это трубчатый радиатор, специально предназначенный для отопления детских и медицинских учреждений. Основное отличие этого радиатора от модели TUBOG Classic заключается в увеличенном до 58 мм расстоянии между секциями, что позволяет взрослому человеку легко дотянуться до всех частей прибора, даже тех, которые обращены к стене.

Благодаря использованию специальных лакокрасочных покрытий, отсутствию острых углов и кромок, а также доступности всех поверхностей, радиатор TUBOG Medical удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к таким устройствам: