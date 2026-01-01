Двухтрубчатые модели занимают меньше места по глубине и подходят для узких ниш. Трехтрубчатые радиаторы глубже, но обеспечивают большую теплоотдачу с одной секции и могут быть короче при одинаковой требуемой мощности.

При выборе важно учитывать не только высоту радиатора, но и монтажные зазоры сверху и снизу, положение плинтуса, глубину подоконника и доступ к арматуре после установки.

Для высоты 365 мм доступны двухтрубный Tubog 2037 и более мощный трёхтрубный Tubog 3037. Подробное сравнение Tubog 2037 и 3037 помогает выбрать между минимальной глубиной и повышенной теплоотдачей.