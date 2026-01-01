Низкие трубчатые радиаторы Rifar Tubog
Низкие радиаторы Rifar Tubog предназначены для установки под невысокими подоконниками, широкими окнами и в нишах с ограничением по высоте. В категории представлены компактные двух- и трехтрубчатые модели с высотой секции 180, 365 и 415 мм. Для каждой модели можно подобрать количество секций, цвет и доступный вариант подключения.
Коротко о категории
Низкие Tubog для подоконников и ниш
Двухтрубчатые модели занимают меньше места по глубине и подходят для узких ниш. Трехтрубчатые радиаторы глубже, но обеспечивают большую теплоотдачу с одной секции и могут быть короче при одинаковой требуемой мощности.
При выборе важно учитывать не только высоту радиатора, но и монтажные зазоры сверху и снизу, положение плинтуса, глубину подоконника и доступ к арматуре после установки.
Для высоты 365 мм доступны двухтрубный Tubog 2037 и более мощный трёхтрубный Tubog 3037. Подробное сравнение Tubog 2037 и 3037 помогает выбрать между минимальной глубиной и повышенной теплоотдачей.
Модели низких радиаторов Tubog
Цена в карточке рассчитывается по минимальной доступной конфигурации модели. Финальная стоимость зависит от количества секций, цвета и подключения.
Tubog 3018
Tubog 2037
Tubog 3037
Tubog 2042
Tubog 3042
Не знаете, какая высота поместится?
Измерьте расстояние от пола до подоконника, глубину ниши и доступную ширину. Пришлите размеры и фотографию труб - проверим, какие модели подойдут для монтажа.
Как выбрать низкий радиатор
Модели высотой 180 мм подходят для помещений с жестким ограничением по высоте. Из-за небольшой мощности одной секции радиатор может получиться длиннее, чем модель высотой 365 или 415 мм.
Модели высотой 365 и 415 мм подходят для большинства низких подоконников. Они позволяют получить большую мощность без чрезмерного увеличения длины радиатора.
Двухтрубчатая модель меньше выступает от стены. Трехтрубчатая модель занимает больше места по глубине, но обеспечивает более высокую теплоотдачу.
Таблица выбора
|Задача
|Что смотреть
|Минимум места по высоте
|Tubog 2018 или 3018
|Низкий подоконник и небольшая глубина
|Двухтрубчатые модели
|Нужна повышенная мощность
|Трехтрубчатые модели
|Нужно уменьшить длину радиатора
|Модель с большей мощностью секции
|Радиатор ставится на замену
|Размеры ниши и положение труб
Проверьте доступную высоту до заказа
Главная ошибка при выборе низкой модели - сравнивать высоту ниши только с высотой радиатора. Для циркуляции воздуха, установки креплений и подключения труб требуется дополнительное свободное пространство. Также необходимо учитывать плинтус, глубину подоконника, положение штор и доступ к регулирующей арматуре.
Полезные материалы
Материалы, которые помогают выбрать низкий радиатор под подоконник и проверить габариты до заказа.
Базовый материал по выбору низкой модели для ниш с ограничением по высоте.
Статья про популярную низкую модель и ее место в категории.
Помогает сравнить глубину, мощность и визуальный объем радиатора.
Общий гид, если нужно сначала понять формат, а уже потом выбирать модель.
FAQ
Какая минимальная высота есть у Tubog?
В линейке представлены модели с высотой секции около 180 мм. Полный монтажный размер необходимо проверять по технической документации выбранной модели.
Можно ли поставить радиатор вплотную к подоконнику?
Нет. Сверху и снизу необходимо оставить монтажные зазоры для движения воздуха, установки креплений и доступа к подключению.
Что лучше - две или три трубки?
Двухтрубчатый радиатор компактнее по глубине. Трехтрубчатый глубже, но обеспечивает большую мощность с одной секции.
Как рассчитать количество секций?
Количество секций определяется по требуемой мощности помещения, характеристикам выбранной модели и температурному режиму системы отопления.
Подберем низкий Tubog под вашу нишу
Проверим доступную высоту, глубину, ширину и положение труб. Предложим модель и количество секций с учетом монтажных зазоров.