Обзор Rifar Tubog 3180 — вертикальный радиатор

Радиаторы серии Rifar Tubog Classic в вертикальном исполнении (индексы 2ххх и 3ххх) сочетают инженерную эффективность с выразительной архитектурой. Модель Tubog 3180 — это трёхколончатый радиатор высотой 1800 мм, предназначенный для помещений, где требуется значительная тепловая мощность при ограниченной ширине стены. Такой прибор не только обеспечивает комфортное отопление, но и становится самостоятельным элементом дизайна интерьера.

Технические особенности и конструкция модели 3180

Rifar Tubog 3180 относится к классу стальных трубчатых радиаторов с трёхколончатым исполнением и увеличенной глубиной корпуса — 107 мм. При общей высоте 1800 мм и межосевом расстоянии 1735 мм каждая секция обеспечивает мощность около 320 Вт при температурном напоре 70 °C. Ширина одной секции составляет 46 мм, масса — около 5 кг, внутренний объём — 2,2 л. По сравнению с двухколончатой моделью 2180 (198 Вт/секция), Tubog 3180 демонстрирует увеличение теплоотдачи более чем на 60 %. Такая конфигурация позволяет использовать более узкие по длине радиаторы для достижения той же суммарной мощности, что особенно ценно при дефиците горизонтального пространства.

Когда и где целесообразно применять вертикальный радиатор

Радиатор Tubog 3180 не предназначен для установки под стандартные подоконники — его высота делает его самостоятельным элементом архитектурного решения. Основные сценарии его использования связаны с особенностями планировки и дизайна помещений.

Узкие простенки между окнами или дверными проёмами. Здесь невозможно разместить широкий горизонтальный прибор, но требуется высокая мощность. Узкий вертикальный Tubog 3180 решает эту задачу, занимая минимум места по ширине.

Помещения с панорамным остеклением. При низких или отсутствующих подоконниках вертикальные радиаторы создают эффективную тепловую завесу и предотвращают холодное излучение от стекла.

Дизайнерские и акцентные зоны. Благодаря высоте 1,8 м и возможности окраски в любой цвет палитры RAL K7, модель 3180 часто используется как визуальный доминант — в лофтах, гостиных, холлах и современных минималистичных интерьерах.

Таким образом, радиатор 3180 уместен там, где важны как теплотехнические характеристики, так и выразительный вертикальный акцент.

Технологическая надёжность и материалы

Конструктивно радиаторы Rifar Tubog 3180 рассчитаны на работу в централизованных и автономных системах отопления с высоким давлением. Применение стали CORREX с толщиной стенки 1,6 мм обеспечивает устойчивость к коррозии и гидроударам. Производитель заявляет:

рабочее давление — до 16 атм, испытательное — 24 атм, разрушающее — не менее 50 атм;

полная герметичность секций за счёт лазерной сварки 3D Fiber без резьбовых стыков;

рентген-контроль каждого сварного шва;

расчётный срок службы — не менее 25 лет, гарантия — 10 лет.

Эти параметры делают модель пригодной для эксплуатации в многоэтажных домах и административных зданиях, где давление в системе может быть нестабильным.

Монтаж, нагрузка и требования к креплению

Из-за значительной высоты и массы радиатор 3180 требует точного расчёта по нагрузке. Вес одной сухой секции составляет около 5 кг, а с теплоносителем — более 7 кг. При 10 секциях общий вес может достигать 70 кг, что создаёт повышенное давление на стену.

Перед монтажом необходимо оценить прочность основания и выбрать крепёж с запасом по несущей способности. Для Tubog 3180 применяются стальные кронштейны, рассчитанные на 80 кг нагрузки каждый. Монтаж на газобетон, пеноблок или гипсокартон без закладных не допускается. При сомнениях в прочности стены рекомендуется использовать дополнительные **напольные опоры** — они снимают часть нагрузки и предотвращают деформации при пуске системы.

Следует учитывать, что радиатор имеет большую площадь излучения и заметную инерционность нагрева. Поэтому важно соблюдать проектные зазоры: от пола — не менее 100 мм, от стены — 70–90 мм, от потолка — 200 мм и более, чтобы обеспечить свободную конвекцию.

Подключение и тепловой расчёт

Rifar Tubog 3180 имеет симметричную конструкцию и допускает несколько типов подключения: боковое (B1–B4), диагональное (B1/B2) и нижнее (D1–D3, DV1/DV2 со встроенным термовентилем). Для радиаторов такой высоты предпочтительно **диагональное подключение**, обеспечивающее равномерный прогрев всех секций и максимальный КПД. Нижнее подключение применимо в системах с скрытой подводкой труб, но при этом важно следить за балансировкой потока и температурным распределением по высоте.

При расчёте тепловой мощности необходимо корректировать номинальные данные (320 Вт/сек) в зависимости от температурного напора Δt. В реальных условиях, при более низких температурах подачи (например, 60/40 °C), фактический тепловой поток может быть на 30–35 % ниже паспортного, что следует учитывать при подборе числа секций.

Преимущества и ограничения модели 3180

Высокая теплоотдача — 320 Вт на секцию, что позволяет решать задачи отопления больших помещений.

Минимальная ширина установки — при высоте 1800 мм радиатор занимает мало места по горизонтали.

Декоративный потенциал — выразительная вертикальная форма, возможность индивидуальной окраски.

Совместимость с системами высокого давления — допускает использование в центральном отоплении.

К ограничениям можно отнести значительный вес, повышенные требования к креплению, а также ограниченную применимость под подоконниками. Кроме того, в небольших помещениях радиатор может визуально «утяжелять» пространство, поэтому предпочтительно устанавливать его в зонах с высокой высотой потолков.

Когда Tubog 3180 действительно оправдан

Модель 3180 рационально использовать в следующих случаях:

в помещениях с большими объёмами и высокими потолками (от 2,8 м и выше);

в интерьерах, где радиатор выступает как вертикальный акцент или элемент симметрии;

в зданиях с панорамными окнами и остеклёнными фасадами, где необходимо компенсировать холодное излучение;

в помещениях с ограниченным пространством по ширине стен, но высокими теплопотерями.

Заключение

Rifar Tubog 3180 — не просто отопительный прибор, а инструмент архитектурного решения. Его трёхколончатая конструкция обеспечивает высочайшую теплоотдачу при компактных габаритах по ширине, а вертикальный формат позволяет интегрировать его в интерьеры, где традиционные горизонтальные радиаторы невозможны. Модель требует точного расчёта нагрузки и внимательного монтажа, но при правильной установке демонстрирует идеальный баланс между теплотехнической эффективностью и визуальной выразительностью. В системах, где важна мощность, надёжность и дизайн, Tubog 3180 становится логичным выбором для профессионалов.