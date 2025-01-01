Обзор Rifar Tubog 3180 — вертикальный радиатор
Радиаторы серии Rifar Tubog Classic в вертикальном исполнении (индексы 2ххх и 3ххх) сочетают инженерную эффективность с выразительной архитектурой. Модель Tubog 3180 — это трёхколончатый радиатор высотой 1800 мм, предназначенный для помещений, где требуется значительная тепловая мощность при ограниченной ширине стены. Такой прибор не только обеспечивает комфортное отопление, но и становится самостоятельным элементом дизайна интерьера.
Технические особенности и конструкция модели 3180
Rifar Tubog 3180 относится к классу стальных трубчатых радиаторов с трёхколончатым исполнением и увеличенной глубиной корпуса — 107 мм. При общей высоте 1800 мм и межосевом расстоянии 1735 мм каждая секция обеспечивает мощность около 320 Вт при температурном напоре 70 °C. Ширина одной секции составляет 46 мм, масса — около 5 кг, внутренний объём — 2,2 л. По сравнению с двухколончатой моделью 2180 (198 Вт/секция), Tubog 3180 демонстрирует увеличение теплоотдачи более чем на 60 %. Такая конфигурация позволяет использовать более узкие по длине радиаторы для достижения той же суммарной мощности, что особенно ценно при дефиците горизонтального пространства.
Когда и где целесообразно применять вертикальный радиатор
Радиатор Tubog 3180 не предназначен для установки под стандартные подоконники — его высота делает его самостоятельным элементом архитектурного решения. Основные сценарии его использования связаны с особенностями планировки и дизайна помещений.
- Узкие простенки между окнами или дверными проёмами. Здесь невозможно разместить широкий горизонтальный прибор, но требуется высокая мощность. Узкий вертикальный Tubog 3180 решает эту задачу, занимая минимум места по ширине.
- Помещения с панорамным остеклением. При низких или отсутствующих подоконниках вертикальные радиаторы создают эффективную тепловую завесу и предотвращают холодное излучение от стекла.
- Дизайнерские и акцентные зоны. Благодаря высоте 1,8 м и возможности окраски в любой цвет палитры RAL K7, модель 3180 часто используется как визуальный доминант — в лофтах, гостиных, холлах и современных минималистичных интерьерах.
Таким образом, радиатор 3180 уместен там, где важны как теплотехнические характеристики, так и выразительный вертикальный акцент.
Технологическая надёжность и материалы
Конструктивно радиаторы Rifar Tubog 3180 рассчитаны на работу в централизованных и автономных системах отопления с высоким давлением. Применение стали CORREX с толщиной стенки 1,6 мм обеспечивает устойчивость к коррозии и гидроударам. Производитель заявляет:
- рабочее давление — до 16 атм, испытательное — 24 атм, разрушающее — не менее 50 атм;
- полная герметичность секций за счёт лазерной сварки 3D Fiber без резьбовых стыков;
- рентген-контроль каждого сварного шва;
- расчётный срок службы — не менее 25 лет, гарантия — 10 лет.
Эти параметры делают модель пригодной для эксплуатации в многоэтажных домах и административных зданиях, где давление в системе может быть нестабильным.
Монтаж, нагрузка и требования к креплению
Из-за значительной высоты и массы радиатор 3180 требует точного расчёта по нагрузке. Вес одной сухой секции составляет около 5 кг, а с теплоносителем — более 7 кг. При 10 секциях общий вес может достигать 70 кг, что создаёт повышенное давление на стену.
Перед монтажом необходимо оценить прочность основания и выбрать крепёж с запасом по несущей способности. Для Tubog 3180 применяются стальные кронштейны, рассчитанные на 80 кг нагрузки каждый. Монтаж на газобетон, пеноблок или гипсокартон без закладных не допускается. При сомнениях в прочности стены рекомендуется использовать дополнительные **напольные опоры** — они снимают часть нагрузки и предотвращают деформации при пуске системы.
Следует учитывать, что радиатор имеет большую площадь излучения и заметную инерционность нагрева. Поэтому важно соблюдать проектные зазоры: от пола — не менее 100 мм, от стены — 70–90 мм, от потолка — 200 мм и более, чтобы обеспечить свободную конвекцию.
Подключение и тепловой расчёт
Rifar Tubog 3180 имеет симметричную конструкцию и допускает несколько типов подключения: боковое (B1–B4), диагональное (B1/B2) и нижнее (D1–D3, DV1/DV2 со встроенным термовентилем). Для радиаторов такой высоты предпочтительно **диагональное подключение**, обеспечивающее равномерный прогрев всех секций и максимальный КПД. Нижнее подключение применимо в системах с скрытой подводкой труб, но при этом важно следить за балансировкой потока и температурным распределением по высоте.
При расчёте тепловой мощности необходимо корректировать номинальные данные (320 Вт/сек) в зависимости от температурного напора Δt. В реальных условиях, при более низких температурах подачи (например, 60/40 °C), фактический тепловой поток может быть на 30–35 % ниже паспортного, что следует учитывать при подборе числа секций.
Преимущества и ограничения модели 3180
- Высокая теплоотдача — 320 Вт на секцию, что позволяет решать задачи отопления больших помещений.
- Минимальная ширина установки — при высоте 1800 мм радиатор занимает мало места по горизонтали.
- Декоративный потенциал — выразительная вертикальная форма, возможность индивидуальной окраски.
- Совместимость с системами высокого давления — допускает использование в центральном отоплении.
К ограничениям можно отнести значительный вес, повышенные требования к креплению, а также ограниченную применимость под подоконниками. Кроме того, в небольших помещениях радиатор может визуально «утяжелять» пространство, поэтому предпочтительно устанавливать его в зонах с высокой высотой потолков.
Когда Tubog 3180 действительно оправдан
Модель 3180 рационально использовать в следующих случаях:
- в помещениях с большими объёмами и высокими потолками (от 2,8 м и выше);
- в интерьерах, где радиатор выступает как вертикальный акцент или элемент симметрии;
- в зданиях с панорамными окнами и остеклёнными фасадами, где необходимо компенсировать холодное излучение;
- в помещениях с ограниченным пространством по ширине стен, но высокими теплопотерями.
Заключение
Rifar Tubog 3180 — не просто отопительный прибор, а инструмент архитектурного решения. Его трёхколончатая конструкция обеспечивает высочайшую теплоотдачу при компактных габаритах по ширине, а вертикальный формат позволяет интегрировать его в интерьеры, где традиционные горизонтальные радиаторы невозможны. Модель требует точного расчёта нагрузки и внимательного монтажа, но при правильной установке демонстрирует идеальный баланс между теплотехнической эффективностью и визуальной выразительностью. В системах, где важна мощность, надёжность и дизайн, Tubog 3180 становится логичным выбором для профессионалов.