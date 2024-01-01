равила установки термоголовок: что важно знать

Термоголовки — это устройства, которые регулируют подачу теплоносителя в радиаторы, поддерживая нужную температуру в комнате. Самыми распространёнными являются механические термоголовки, которые реагируют на изменение температуры окружающей среды.

В основе работы термоголовки — сильфон, представляющий собой цилиндр, наполненный температурным агентом. По мере увеличения температуры агент расширяется, воздействуя на шток термовентиля, и сокращает подачу теплоносителя. При снижении температуры процесс повторяется в обратную сторону, увеличивая количество теплоносителя.

Чтобы термоголовка функционировала корректно, её нужно устанавливать в соответствии с определёнными правилами:

Распространённая ошибка — вертикальная установка термоголовки над термовентилем. В этом случае тёплый воздух от труб может нагревать термостат, вызывая его преждевременное срабатывание. Правильная установка термоголовки предполагает горизонтальное расположение, чтобы она могла точно измерять температуру воздуха в комнате.

Пример правильного расположения: термоголовка направлена в сторону помещения, что позволяет лучше контролировать температуру.

Радиаторы с нижним подключением, такие как Rifar Tubog 2180 с нижним подключением, предусматривают только горизонтальную установку термоголовок.

Ошибки при установке радиаторов Tubog

Некоторые особенности размещения радиаторов могут отрицательно сказаться на работе термоголовок:

радиатор установлен в нише радиатор закрыт шторами на термоголовку попадают солнечные лучи радиатор расположен слишком близко к подоконнику радиатор слишком глубокий

В таких случаях термоголовка не сможет корректно определять температуру воздуха, и потребуется установка выносного термостата или использование системы ручной регулировки.