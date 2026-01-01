Трубчатые радиаторы Rifar Tubog с нижним подключением
Нижнее подключение позволяет подвести трубы к радиатору снизу и сделать систему отопления визуально аккуратнее. В зависимости от комплектации Tubog может использоваться обычное нижнее подключение или вариант со встроенным термостатическим клапаном. На странице представлены только модели, для которых соответствующие варианты подключения доступны в товарных данных.
Коротко о категории
Нижнее подключение Tubog
Коды подключения обозначают конкретное расположение входа, выхода и термостатического клапана. Нельзя выбирать подключение только по фотографии радиатора. Перед заказом необходимо проверить проект отопления, положение труб и техническую схему выбранной модели.
При выборе важно учитывать расположение труб, сторону установки термоголовки и состав необходимой арматуры. Цена в карточке рассчитана для доступного варианта с нижним подключением, а не для базовой боковой комплектации.
Если вы пока не уверены в коде подключения, начните с расшифровки схем подключения Tubog. А если нужно сравнить сам принцип бокового и нижнего подключения, откройте материал о выборе между боковым и нижним подключением.
Модели Tubog с нижним подключением
При выборе модели важно учитывать не только ее высоту и мощность, но и расположение труб, сторону установки термоголовки и состав необходимой арматуры.
Tubog 3018
Tubog 2037
Tubog 3037
Tubog 2042
Tubog 3042
Tubog 2047
Tubog 3047
Tubog 2052
Tubog 3052
Tubog 2057
Tubog 3057
Tubog 2062
Tubog 3062
Tubog 2067
Tubog 3067
Tubog 2072
Tubog 3072
Tubog 2077
Tubog 3077
Tubog 2082
Tubog 3082
Tubog 2087
Tubog 3087
Tubog 2092
Tubog 3092
Tubog 2097
Tubog 3097
Tubog 2100
Tubog 3100
Tubog 2110
Tubog 3110
Tubog 2120
Tubog 3120
Tubog 2150
Tubog 3150
Tubog 2180
Tubog 3180
Tubog 2200
Tubog 3200
Tubog 2220
Tubog 3220
Tubog 2240
Tubog 3240
Не уверены в коде подключения?
Пришлите фотографию труб, расстояния между выводами и планируемое место установки. Мы поможем проверить, подходит ли нижнее подключение и какой вариант комплектации нужен.
Какой вариант нижнего подключения выбрать
Нижнее подключение без встроенного термостатического клапана. Конкретная схема и необходимая арматура зависят от выбранной модели и проекта системы отопления.
Нижнее подключение со встроенным термостатическим клапаном. Термоголовка устанавливается в предусмотренном месте, а ее расположение нужно учитывать при размещении мебели и штор.
Нижнее подключение может использоваться при скрытой подводке труб. Точное расположение выводов следует согласовать до чистовой отделки и покупки радиатора.
Таблица выбора
|Задача
|Что проверить
|Нужен встроенный клапан
|Наличие варианта DV1
|Трубы выходят из пола
|Расположение выводов и тип узла подключения
|Трубы выходят из стены
|Расстояние до стены и осей подключения
|Рядом будут шторы
|Доступ и положение термоголовки
|Радиатор покупается на замену
|Совпадение схемы с существующими трубами
Подключение нужно определить до заказа
Коды подключения обозначают конкретное расположение входа, выхода и термостатического клапана. Нельзя выбирать подключение только по фотографии радиатора. Перед заказом необходимо проверить проект отопления, положение труб и техническую схему выбранной модели.
Полезные материалы
Статьи, которые помогают разобраться в нижнем подключении, проверить схему труб и не ошибиться с кодом подключения.
Расшифровка кодов B1-B4, D1-D3 и DV1-DV2.
Сравнение двух принципов подключения и сценариев монтажа.
Разбор нижнего подключения со встроенным термостатическим клапаном.
Помогает связать подключение с нужной теплоотдачей и числом секций.
Полезно, когда у нижнего подключения важна сторона установки термоголовки.
Полезно, если подключение выбирается для квартиры с уже готовой системой отопления.
FAQ
Чем D1 отличается от DV1?
D1 - нижнее одностороннее подключение без встроенного термостатического клапана. DV1 - нижнее подключение со встроенным термостатическим клапаном. Клапан уже установлен в радиаторе, а термоголовка приобретается отдельно.
Что означают D1, D2 и D3?
Это три схемы нижнего подключения без встроенного термостатического клапана. D1 - подача и обратка расположены снизу с одной стороны радиатора. D2 - подача и обратка снизу с противоположных сторон. D3 - оба подключения расположены снизу по центру радиатора.
Что означают DV1 и DV2?
Это схемы нижнего подключения со встроенным термостатическим клапаном. DV1 - нижнее одностороннее подключение. DV2 - нижнее разностороннее подключение. В обеих схемах термоголовка приобретается отдельно.
Можно ли подключить D1 или DV1 с левой стороны?
Да. Радиаторы имеют симметричную конструкцию и могут использоваться как для правого, так и для левого подключения. При монтаже радиатора с изгибом сторону подключения необходимо согласовать при заказе.
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