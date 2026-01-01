Трубчатые радиаторы Rifar Tubog с нижним подключением

Коды подключения обозначают конкретное расположение входа, выхода и термостатического клапана. Нельзя выбирать подключение только по фотографии радиатора. Перед заказом необходимо проверить проект отопления, положение труб и техническую схему выбранной модели.

При выборе важно учитывать расположение труб, сторону установки термоголовки и состав необходимой арматуры. Цена в карточке рассчитана для доступного варианта с нижним подключением, а не для базовой боковой комплектации.

Если вы пока не уверены в коде подключения, начните с расшифровки схем подключения Tubog. А если нужно сравнить сам принцип бокового и нижнего подключения, откройте материал о выборе между боковым и нижним подключением.