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Трубчатые радиаторы Rifar Tubog с нижним подключением

Нижнее подключение позволяет подвести трубы к радиатору снизу и сделать систему отопления визуально аккуратнее. В зависимости от комплектации Tubog может использоваться обычное нижнее подключение или вариант со встроенным термостатическим клапаном. На странице представлены только модели, для которых соответствующие варианты подключения доступны в товарных данных.

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Трубчатый радиатор Rifar Tubog с нижним подключением

Коротко о категории

D1 и DV1
Встроенный вентиль
Подключение из пола или стены

Нижнее подключение Tubog

Коды подключения обозначают конкретное расположение входа, выхода и термостатического клапана. Нельзя выбирать подключение только по фотографии радиатора. Перед заказом необходимо проверить проект отопления, положение труб и техническую схему выбранной модели.

При выборе важно учитывать расположение труб, сторону установки термоголовки и состав необходимой арматуры. Цена в карточке рассчитана для доступного варианта с нижним подключением, а не для базовой боковой комплектации.

Если вы пока не уверены в коде подключения, начните с расшифровки схем подключения Tubog. А если нужно сравнить сам принцип бокового и нижнего подключения, откройте материал о выборе между боковым и нижним подключением.

Модели Tubog с нижним подключением

При выборе модели важно учитывать не только ее высоту и мощность, но и расположение труб, сторону установки термоголовки и состав необходимой арматуры.

Tubog 2018 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2018

от 11 832
Высота18 см
Секции4–50
Мощность124 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3018 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3018

от 14 120
Высота18 см
Секции4–50
Мощность192 Вт
ПодключениеD1 / DV1
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Tubog 2037 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2037

от 11 248
Высота37 см
Секции4–50
Мощность188 Вт
ПодключениеD1 / DV1
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Tubog 3037 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3037

от 13 400
Высота37 см
Секции4–50
Мощность260 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2042 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2042

от 11 392
Высота42 см
Секции4–50
Мощность208 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3042 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3042

от 13 508
Высота42 см
Секции4–50
Мощность304 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2047 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2047

от 11 536
Высота47 см
Секции4–50
Мощность228 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3047 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3047

от 13 728
Высота47 см
Секции4–50
Мощность340 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2052 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2052

от 11 728
Высота52 см
Секции4–50
Мощность248 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3052 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3052

от 14 004
Высота52 см
Секции4–50
Мощность380 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2057 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2057

от 11 916
Высота57 см
Секции4–50
Мощность272 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3057 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3057

от 14 224
Высота57 см
Секции4–50
Мощность412 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2062 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2062

от 12 064
Высота62 см
Секции4–50
Мощность296 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3062 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3062

от 14 500
Высота62 см
Секции4–50
Мощность448 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2067 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2067

от 12 300
Высота67 см
Секции4–50
Мощность316 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3067 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3067

от 14 996
Высота67 см
Секции4–50
Мощность480 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2072 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2072

от 12 448
Высота72 см
Секции4–50
Мощность336 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3072 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3072

от 15 104
Высота72 см
Секции4–50
Мощность516 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2077 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2077

от 12 540
Высота77 см
Секции4–50
Мощность360 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3077 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3077

от 15 268
Высота77 см
Секции4–50
Мощность552 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2082 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2082

от 12 688
Высота82 см
Секции4–50
Мощность380 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3082 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3082

от 15 600
Высота82 см
Секции4–50
Мощность588 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2087 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2087

от 12 924
Высота87 см
Секции4–50
Мощность404 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3087 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3087

от 15 932
Высота87 см
Секции4–50
Мощность616 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2092 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2092

от 12 972
Высота92 см
Секции4–50
Мощность424 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3092 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3092

от 16 036
Высота92 см
Секции4–50
Мощность652 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2097 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2097

от 13 260
Высота97 см
Секции4–50
Мощность440 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3097 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3097

от 16 372
Высота97 см
Секции4–50
Мощность692 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2100 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2100

от 13 352
Высота100 см
Секции4–50
Мощность456 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3100 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3100

от 16 592
Высота100 см
Секции4–50
Мощность712 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2110 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2110

от 13 976
Высота110 см
Секции4–20
Мощность496 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3110 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3110

от 18 460
Высота110 см
Секции4–20
Мощность784 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2120 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2120

от 14 836
Высота120 см
Секции4–20
Мощность536 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3120 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3120

от 18 476
Высота120 см
Секции4–20
Мощность864 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2150 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2150

от 17 040
Высота150 см
Секции4–20
Мощность668 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3150 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3150

от 22 496
Высота150 см
Секции4–20
Мощность1 068 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2180 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2180

от 19 384
Высота180 см
Секции4–20
Мощность792 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3180 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3180

от 26 376
Высота180 см
Секции4–20
Мощность1 280 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2200 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2200

от 21 588
Высота200 см
Секции4–20
Мощность864 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3200 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3200

от 29 056
Высота200 см
Секции4–20
Мощность1 320 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2220 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2220

от 24 792
Высота220 см
Секции4–20
Мощность964 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3220 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3220

от 34 128
Высота220 см
Секции4–20
Мощность1 356 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 2240 Tubog
D1 / DV1

Tubog 2240

от 25 992
Высота240 см
Секции4–20
Мощность1 048 Вт
ПодключениеD1 / DV1
Смотреть модель
Tubog 3240 Tubog
D1 / DV1

Tubog 3240

от 36 424
Высота240 см
Секции4–20
Мощность1 388 Вт
ПодключениеD1 / DV1
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Не уверены в коде подключения?

Пришлите фотографию труб, расстояния между выводами и планируемое место установки. Мы поможем проверить, подходит ли нижнее подключение и какой вариант комплектации нужен.

Проверить подключениеСмотреть модели

Какой вариант нижнего подключения выбрать

D1

Нижнее подключение без встроенного термостатического клапана. Конкретная схема и необходимая арматура зависят от выбранной модели и проекта системы отопления.

DV1

Нижнее подключение со встроенным термостатическим клапаном. Термоголовка устанавливается в предусмотренном месте, а ее расположение нужно учитывать при размещении мебели и штор.

Подводка из пола или стены

Нижнее подключение может использоваться при скрытой подводке труб. Точное расположение выводов следует согласовать до чистовой отделки и покупки радиатора.

Таблица выбора

ЗадачаЧто проверить
Нужен встроенный клапанНаличие варианта DV1
Трубы выходят из полаРасположение выводов и тип узла подключения
Трубы выходят из стеныРасстояние до стены и осей подключения
Рядом будут шторыДоступ и положение термоголовки
Радиатор покупается на заменуСовпадение схемы с существующими трубами

Подключение нужно определить до заказа

Коды подключения обозначают конкретное расположение входа, выхода и термостатического клапана. Нельзя выбирать подключение только по фотографии радиатора. Перед заказом необходимо проверить проект отопления, положение труб и техническую схему выбранной модели.

Полезные материалы

Статьи, которые помогают разобраться в нижнем подключении, проверить схему труб и не ошибиться с кодом подключения.

Как выбрать подключение Tubog

Расшифровка кодов B1-B4, D1-D3 и DV1-DV2.

Боковое или нижнее подключение

Сравнение двух принципов подключения и сценариев монтажа.

Что такое DV1

Разбор нижнего подключения со встроенным термостатическим клапаном.

Расчет мощности

Помогает связать подключение с нужной теплоотдачей и числом секций.

Правила установки термоголовок

Полезно, когда у нижнего подключения важна сторона установки термоголовки.

Tubog в многоквартирных домах

Полезно, если подключение выбирается для квартиры с уже готовой системой отопления.

FAQ

Чем D1 отличается от DV1?

D1 - нижнее одностороннее подключение без встроенного термостатического клапана. DV1 - нижнее подключение со встроенным термостатическим клапаном. Клапан уже установлен в радиаторе, а термоголовка приобретается отдельно.

Что означают D1, D2 и D3?

Это три схемы нижнего подключения без встроенного термостатического клапана. D1 - подача и обратка расположены снизу с одной стороны радиатора. D2 - подача и обратка снизу с противоположных сторон. D3 - оба подключения расположены снизу по центру радиатора.

Что означают DV1 и DV2?

Это схемы нижнего подключения со встроенным термостатическим клапаном. DV1 - нижнее одностороннее подключение. DV2 - нижнее разностороннее подключение. В обеих схемах термоголовка приобретается отдельно.

Можно ли подключить D1 или DV1 с левой стороны?

Да. Радиаторы имеют симметричную конструкцию и могут использоваться как для правого, так и для левого подключения. При монтаже радиатора с изгибом сторону подключения необходимо согласовать при заказе.

Подберем Tubog с нижним подключением под ваш объект

Проверим, подходит ли нижнее подключение, и подберем модель, высоту, секции и схему монтажа под вашу систему отопления.

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