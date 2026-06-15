Этот материал нужен не для расшифровки конкретных кодов, а для практического выбора между принципами подключения. Если сначала нужно понять, что означают B1-B4, D1-D3 и DV1-DV2, откройте гид по схемам подключения Tubog. Здесь же смотрим, что лучше в вашей ситуации: оставить боковую подводку или заранее заложить нижнюю.

Если трубы уже выведены сбоку и замена нужна без полной переделки системы, боковое подключение обычно практичнее. Если ремонт только начинается и трубы можно провести из пола или стены, нижнее подключение даёт более аккуратный вид и лучше вписывается в скрытую разводку. Итоговый выбор зависит от того, что важнее именно у вас: минимум работ или чистая визуальная схема.

Короткое сравнение по сценарию

Ситуация Что обычно удобнее Почему Замена старой батареи без переноса труб Боковое подключение Позволяет сохранить существующие выводы и уменьшить объём работ Новый ремонт и скрытая разводка Нижнее подключение Трубы можно заранее вывести из пола или стены и спрятать визуально Нужен быстрый и понятный монтаж Боковое подключение Оно проще, если система уже собрана под старую батарею Нужен аккуратный интерьер без видимых труб Нижнее подключение Позволяет увести коммуникации вниз и сделать вид чище

Когда стоит выбрать боковое подключение

Боковое подключение чаще выбирают, если у вас уже есть старые выводы труб сбоку и вы не хотите перекраивать всю разводку. Это типичный сценарий при замене батареи в квартире, где труба идёт от стояка по стене. В такой ситуации проще подобрать модель и код подключения под существующую геометрию, чем переносить трубы в пол.

Для боковой схемы логично переходить в каталог радиаторов Tubog с боковым подключением. Там уже собраны доступные модели и варианты исполнения, а в гиде по кодам можно проверить, какая схема нужна именно под вашу разводку.

Когда стоит выбрать нижнее подключение

Нижнее подключение лучше подходит для новых ремонтов и для случаев, когда трубы можно вывести заранее из пола или стены. Визуально оно аккуратнее, а сам радиатор выглядит собраннее, потому что коммуникации уходят вниз. Но такой вариант требует заранее продуманного проекта и согласования по стороне термоголовки, арматуре и доступу к соединениям.

Если вы уже понимаете, что нужна скрытая разводка, смотрите каталог радиаторов Tubog с нижним подключением. Для DV1 и D1 важно заранее проверить не только мощность, но и наличие нужной комплектации в товарных данных.

Как принять решение без ошибки

Сначала смотрят не на красивую картинку, а на фактическую разводку труб и то, что уже предусмотрено в ремонте. Если трубы нельзя переносить, чаще выигрывает боковое подключение. Если проект только начинается и есть свобода в прокладке труб, нижнее подключение даст более чистый результат. Если сомневаетесь, начните с расшифровки кодов и затем вернитесь к сравнению сценариев.

Когда нужно заменить старую батарею без переделки стояка, сначала проверьте гайд по замене старого радиатора. Если же вы только выбираете схему монтажа, вернитесь к расшифровке подключений Tubog.

Вывод

Боковое подключение обычно выбирают для готовой разводки и замены существующей батареи без переноса труб. Нижнее подключение больше подходит для нового ремонта и скрытой подводки, когда расположение выводов можно задать заранее. Универсально лучшего варианта нет: решение зависит от системы отопления, стадии ремонта и того, какую арматуру вы готовы заложить в проект.

Не уверены, какая схема подойдёт? Пришлите фотографии труб и размеры - проверим вариант до заказа радиатора.

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