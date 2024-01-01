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Радиаторы Tubog

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Rifar Tubog 3180

Вертикальные радиаторы Rifar Tubog 3180 в наличии и под заказ

Rifar Tubog 3180 - это самая мощная модель из складских радиаторов. При глубине 107 мм он обладает высокой тепловой мощностью 261 Вт / секция (ΔT=70°). Именно поэтому в нашем магазине она входит в складскую программу. Мы стараемся всегда поддерживать в наличии радиаторы с боковым и нижним подключением. Цвета: классический белый, титан и антрацит. Если нужной модели не окажется в наличии, то вы можете изготовить ее по индивидуальному заказу. Радиатор будет изготовлен в кратчайшие сроки.

Tubog 3180 в белом цвете

Tubog 3180 в цвете антрацит

Tubog 3180 в цвете Титан

Tubog 3180 под заказ

Радиатор Rifar Tubog 3180

Цена от:

 21 752 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Наличие

складская модель

Модель

Tubog 3180

Высота

1800 мм

Глубина

107 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

227 Вт

Мощность секции ΔT=60°

275 Вт

Мощность секции ΔT=70°

320 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Складские модели Rifar Tubog 3180

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3180 белый, боковое подключение

Высокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
32 628 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
43 504 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
54 380 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
65 256 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3180 белый, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
30 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
41 808 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
52 684 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
63 560 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
74 436 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - антрацит. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3180 антрацит, боковое подключение

Rifar Tubog 3180, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
32 628 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
43 504 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
54 380 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
65 256 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - антрацит. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3180 антрацит, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
30 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
41 808 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
52 684 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
63 560 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
74 436 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - титан. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3180 титан, боковое подключение

Высокий радиатор Rifar Tubog в цвете Титан. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Титан является более светлым, чем антрацит, поэтому может подойти в тех случаях, когда антрацит кажется слишком темным.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
32 628 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
43 504 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
54 380 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
65 256 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - титан. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Rifar Tubog 3180 титан, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в цвете Титан. Который также хорошо подходит для большинства интерьеров, что и белый цвет, но, при этом, обладает и дополнительным шармом. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
30 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
41 808 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
52 684 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
63 560 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
74 436 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиаторы Rifar Tubog 3180 под заказ

Если из предложенного списка вы не смогли подобрать подходящую модель для себя, то вы можете оформить заказ на радиатор Tubog 3180 любого цвета и типа подключения из каталога Rifar. Радиатор будет изготовлен по индивидуальному заказу в короткие сроки. После оформление запроса наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.

С полным списком моделей вы можете ознакомиться на странице  каталога.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 04

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1280 Вт*
21 752 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 05

высота:
1800 мм
длина:
254 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1600 Вт*
27 190 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 06

высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
107 мм
мощность:
1920 Вт*
32 628 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 07

высота:
1800 мм
длина:
346 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2240 Вт*
38 066 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 08

высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2560 Вт*
43 504 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 09

высота:
1800 мм
длина:
438 мм
толщина:
107 мм
мощность:
2880 Вт*
48 942 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 10

высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3200 Вт*
54 380 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 11

высота:
1800 мм
длина:
530 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3520 Вт*
59 818 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 12

высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
107 мм
мощность:
3840 Вт*
65 256 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 13

высота:
1800 мм
длина:
622 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4160 Вт*
70 694 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 14

высота:
1800 мм
длина:
668 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4480 Вт*
76 132 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 15

высота:
1800 мм
длина:
714 мм
толщина:
107 мм
мощность:
4800 Вт*
81 570 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 16

высота:
1800 мм
длина:
760 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5120 Вт*
87 008 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 17

высота:
1800 мм
длина:
806 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5440 Вт*
92 446 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 18

высота:
1800 мм
длина:
852 мм
толщина:
107 мм
мощность:
5760 Вт*
97 884 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 19

высота:
1800 мм
длина:
898 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6080 Вт*
103 322 руб.
Радиатор Tubog 3180

Tubog 3180 / 20

высота:
1800 мм
длина:
944 мм
толщина:
107 мм
мощность:
6400 Вт*
108 760 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Rifar Tubog 3180 — это идеальный выбор при выборе высоких радиаторов, когда требуется батарея с высокой тепловой мощностью для отопления средних и больших помещений. Радиатор обладает стандартной для складских моделей высотой 1.8 метра.

Советуем обратить внимание именно на эту модель по следующим причинам:

  • Во-первых, это 3-трубчатый радиатор. Он обладает небольшой толщиной (107 мм), что позволяет его устанавливать в ниши под стандартные радиаторы.
  • Во-вторых, радиатор обладает высокой тепловой мощностью и может отапливать до 6 кв.м. / секция (в зависимости от качества теплоизоляции дома и температуры воды в трубах).
  • В-третьих, на складе поддерживается большое количество радиаторов в классическом белом цвете и в цвете титан и антрацит. Особенности этого цвета можно узнать в нашей отдельной статье.
  • В-пятых, эта модель регулярно участвует в акциях от Rifar.

Распространенные сценарии использования:

  • Радиатор можно установить рядом с панорамным окном. В этом случае под окно рекомендуется установить внутрипольный конвектор для обогрева окна.
  • Высокие радиаторы Rifar Tubog 3180 идеально подходят для отопления больших помещений.
  • Они также подойдут для установки у выхода на балкон или в оконные откосы (если толщина стен позволяет).

Популярные запросы радиаторов Rifar Tubog 3180

Как заказать радиатор Rifar Tubog 3180

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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