Чугунные батареи исправно служат десятилетиями, но рано или поздно встаёт вопрос о замене. Причины разные: протечки, капремонт, желание обновить вид квартиры или улучшить регулировку тепла. Rifar Tubog — один из самых логичных вариантов замены: стальная трубчатая конструкция, совместимость с центральным отоплением и возможность подобрать нужную секционность.

Почему Tubog подходит для замены чугуна

Совместимость с центральным отоплением. Tubog рассчитан на рабочее давление 16 атм — значительно выше, чем у типовых европейских радиаторов. Это критически важно для российских многоквартирных домов с нестабильным давлением и гидроударами при запуске системы.

Лёгкость. Чугунная батарея на 10 секций весит 60–80 кг, Tubog 3057 на 10 секций — около 12 кг. Меньший вес упрощает монтаж и снижает нагрузку на стену.

Регулировка температуры. К Tubog можно поставить термоголовку и управлять температурой в каждой комнате — чугун плохо поддаётся тонкой регулировке из-за большой тепловой инерции.

Внешний вид. Tubog выглядит аккуратно и современно. Для квартир после ремонта это нередко становится главным аргументом в пользу замены.

Какую модель Tubog выбрать вместо чугуна

Самый распространённый вариант — Tubog 3057 (высота 570 мм). Это 3-трубчатый подоконный радиатор, который устанавливается там же, где стояла старая батарея. Высота 570 мм позволяет встать под стандартный подоконник без доработок.

Если нужна компактная глубина — Tubog 2057 (глубина 66 мм). Он тоньше и занимает меньше места, хотя на ту же мощность потребуется больше секций.

Для нестандартных ситуаций — низкий подоконник, узкий простенок — смотрите Tubog 3037 (370 мм) или вертикальный Tubog 2180.

Сколько секций нужно

Один из ключевых вопросов при замене. Чугун МС-140-500 выдаёт ~160 Вт на секцию при ΔT 70°C, Tubog 3057 — ~185 Вт. То есть 10 секций чугуна ≈ 8–9 секций Tubog 3057.

Но если у вас низкотемпературная система или тепловой насос, мощность пересчитывается с учётом реального ΔT — она будет ниже. Воспользуйтесь калькулятором замены радиаторов на Tubog для точного подбора.

Подключение: менять или нет

Большинство чугунных батарей в квартирах подключены боково — снизу слева или справа. Tubog с боковым подключением B1 встаёт на то же место без переноса труб. Это самый простой сценарий замены.

Если при ремонте планируете спрятать трубы в пол или стену, рассмотрите нижнее подключение DV1. Подробнее — особенности нижнего подключения DV1.

Совместимость с центральным отоплением

Перед установкой важно уточнить у управляющей компании или ТСЖ:

рабочее и испытательное давление в вашем стояке;

тип системы: открытая или закрытая (Tubog рассчитан на закрытые);

сливают ли воду летом (нельзя: сталь корродирует без теплоносителя).

Подробный разбор — Tubog в центральном отоплении: давление и ГОСТ.