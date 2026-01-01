Замена чугунных батарей на Tubog: как выбрать и что учесть
Чугунные батареи исправно служат десятилетиями, но рано или поздно встаёт вопрос о замене. Причины разные: протечки, капремонт, желание обновить вид квартиры или улучшить регулировку тепла. Rifar Tubog — один из самых логичных вариантов замены: стальная трубчатая конструкция, совместимость с центральным отоплением и возможность подобрать нужную секционность.
Почему Tubog подходит для замены чугуна
Совместимость с центральным отоплением. Tubog рассчитан на рабочее давление 16 атм — значительно выше, чем у типовых европейских радиаторов. Это критически важно для российских многоквартирных домов с нестабильным давлением и гидроударами при запуске системы.
Лёгкость. Чугунная батарея на 10 секций весит 60–80 кг, Tubog 3057 на 10 секций — около 12 кг. Меньший вес упрощает монтаж и снижает нагрузку на стену.
Регулировка температуры. К Tubog можно поставить термоголовку и управлять температурой в каждой комнате — чугун плохо поддаётся тонкой регулировке из-за большой тепловой инерции.
Внешний вид. Tubog выглядит аккуратно и современно. Для квартир после ремонта это нередко становится главным аргументом в пользу замены.
Какую модель Tubog выбрать вместо чугуна
Самый распространённый вариант — Tubog 3057 (высота 570 мм). Это 3-трубчатый подоконный радиатор, который устанавливается там же, где стояла старая батарея. Высота 570 мм позволяет встать под стандартный подоконник без доработок.
Если нужна компактная глубина — Tubog 2057 (глубина 66 мм). Он тоньше и занимает меньше места, хотя на ту же мощность потребуется больше секций.
Для нестандартных ситуаций — низкий подоконник, узкий простенок — смотрите Tubog 3037 (370 мм) или вертикальный Tubog 2180.
Сколько секций нужно
Один из ключевых вопросов при замене. Чугун МС-140-500 выдаёт ~160 Вт на секцию при ΔT 70°C, Tubog 3057 — ~185 Вт. То есть 10 секций чугуна ≈ 8–9 секций Tubog 3057.
Но если у вас низкотемпературная система или тепловой насос, мощность пересчитывается с учётом реального ΔT — она будет ниже. Воспользуйтесь калькулятором замены радиаторов на Tubog для точного подбора.
Подключение: менять или нет
Большинство чугунных батарей в квартирах подключены боково — снизу слева или справа. Tubog с боковым подключением B1 встаёт на то же место без переноса труб. Это самый простой сценарий замены.
Если при ремонте планируете спрятать трубы в пол или стену, рассмотрите нижнее подключение DV1. Подробнее — особенности нижнего подключения DV1.
Совместимость с центральным отоплением
Перед установкой важно уточнить у управляющей компании или ТСЖ:
- рабочее и испытательное давление в вашем стояке;
- тип системы: открытая или закрытая (Tubog рассчитан на закрытые);
- сливают ли воду летом (нельзя: сталь корродирует без теплоносителя).
Подробный разбор — Tubog в центральном отоплении: давление и ГОСТ.
Модели Tubog для замены чугунных батарей
Подобрать Tubog для замены чугунных батарей
Поможем рассчитать секционность и выбрать модель с учётом вашей разводки и давления в системе.