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Rifar Tubog: Доставка, гарантия и безопасность эксплуатации радиаторов

Rifar Tubog: Доставка, гарантия и безопасность эксплуатации радиаторов

Трубчатые радиаторы Rifar Tubog — это не только стильное решение для отопления, но и технологически совершенный продукт, соответствующий российским и европейским стандартам качества. Чтобы изделие прослужило долгие годы и сохранило свои эксплуатационные характеристики, важно соблюдать правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В этой статье мы подробно разберём три ключевых аспекта: как правильно доставлять и хранить радиаторы, на каких условиях действует гарантия, и какие сертификаты подтверждают их безопасность.

Правила транспортировки и хранения радиаторов Rifar Tubog

Стандарты и нормы

Все операции по транспортировке и хранению радиаторов Tubog должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311. Это обеспечивает сохранность внешнего вида и защиту от повреждений, которые могут повлиять на работу радиатора в будущем.

Особенности перемещения крупных моделей

Если длина радиатора превышает 1000 мм или он имеет увеличенное количество секций, необходимо соблюдать особые меры при транспортировке. Такие радиаторы рекомендуется перевозить в строго горизонтальном положении, индивидуально размещёнными на поддонах. Это снижает риск деформации и повреждений при переноске и установке.

Упаковка с защитной функцией

Каждый радиатор Rifar Tubog поставляется в надёжной упаковке, включающей:

  • лотки из гофрокартона, защищающие торцы;
  • профили из прессованного картона с высокой прочностью;
  • усиленную термоусадочную плёнку, фиксирующую и защищающую упаковку.
Для нестандартных или изготовленных на заказ моделей упаковка может отличаться, но её защитные свойства сохраняются.

Монтаж без снятия плёнки

На время строительных работ и монтажа внутреннюю плёнку снимать не рекомендуется — она защищает поверхность радиатора от пыли, царапин и строительной грязи. Плёнка удаляется только непосредственно перед пуском системы отопления.

Гарантия на радиаторы Tubog: условия, срок и исключения

Срок и активация

На все трубчатые радиаторы Rifar Tubog предоставляется гарантия сроком 10 лет с момента продажи. Для её активации необходим правильно заполненный гарантийный талон с печатью продавца и подписью покупателя, а также соблюдение всех требований паспорта изделия (разделы 1–3).

Что покрывает гарантия

Гарантия распространяется на все производственные дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. При соблюдении условий эксплуатации срок службы радиатора может достигать 25 лет и более.

Что отменяет гарантию

Гарантия утрачивается в следующих случаях:

  • Механические повреждения (удары, деформация, заморозка)
  • Установка в систему с нарушенным химическим составом воды
  • Использование радиатора в качестве элемента заземления или части электрической цепи
  • Подключение к системе ГВС (горячего водоснабжения)
  • Резкое открытие запорной арматуры, вызывающее гидроудар
  • Эксплуатация при превышении допустимых параметров давления, температуры или влажности
  • Применение агрессивных средств для чистки (щётки, растворители, хлорсодержащие вещества)
  • Неправильные трубы без кислородного барьера: неармированный полипропилен, PEX без барьера и др.
  • Нарушение условий хранения и транспортировки по ГОСТ 31311
  • Слив воды из системы отопления в отопительный сезон

Как подать претензию

Для подачи претензии необходимо:

  1. Заявление от покупателя
  2. Чек или накладная о покупке
  3. Акт ввода радиатора в эксплуатацию с указанием испытательного давления
  4. Паспорт изделия с отметкой о продаже и подписью покупателя
  5. Документ от обслуживающей организации с указанием параметров системы

Сертификация и безопасность радиаторов Tubog

Все радиаторы Rifar Tubog соответствуют российским и европейским стандартам качества. Они сертифицированы по ГОСТ 31311 и европейскому стандарту EN 442-1. Наличие официальных сертификатов соответствия подтверждено аккредитованными лабораториями.

Конструкция радиаторов рассчитана на высокую прочность и надежность. Рабочее давление составляет до 1,6 МПа (16 атмосфер), испытательное давление — 2,4 МПа (24 атмосферы), а разрушающее — не менее 8 МПа (80 атмосфер). Для производства используется сталь толщиной 1,6 мм, что вдвое превышает минимальные требования европейского стандарта.

Для изготовления применяется специальная высококачественная сталь CORREX, разработанная совместно с ПАО «Северсталь». Она обладает повышенной устойчивостью к точечной коррозии и тщательно проверяется на наличие неметаллических включений.

Производственный процесс включает современные технологии: 3D Fiber лазерную сварку, импульсную и контактную сварку. В конструкции полностью исключены ниппельные соединения между секциями, что снижает риск протечек. Каждый сварной шов проходит 100% цифровую рентгенографию по стандарту NASA-ST8-500 6A с автоматическим анализом изображений, обеспечивающим высокую точность контроля.

Контроль качества осуществляется на всех этапах производства. Завод имеет собственные металлографические, химические и коррозионные лаборатории, которые обеспечивают проверку сырья, сварки и стойкости материалов к различным воздействиям.

Радиаторы Rifar Tubog предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых системах отопления. Установка, подключение и проектирование должны соответствовать требованиям ГОСТ 31311, СП 60.13330 и СП 73.13330. Монтаж допускается только квалифицированными специалистами или организациями, при этом должна быть предусмотрена возможность отключения радиатора от системы теплоносителя.

Особое внимание уделяется соблюдению требований по заземлению в системах с электронным управлением и недопущению электрокоррозии. В качестве теплоносителя может использоваться только специально подготовленная вода, соответствующая нормативам. Все элементы крепления входят в комплект, однако перед установкой следует убедиться в прочности несущей поверхности стены.

Дополнительной гарантией надёжности является страхование всей продукции Rifar Tubog в компании СПАО «Ингосстрах». Это обеспечивает покупателю уверенность в качестве и безопасности радиаторов на всех этапах эксплуатации.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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