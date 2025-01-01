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Rifar Tubog: Доставка, гарантия и безопасность эксплуатации радиаторов
Rifar Tubog: Доставка, гарантия и безопасность эксплуатации радиаторов
Трубчатые радиаторы Rifar Tubog — это не только стильное решение для отопления, но и технологически совершенный продукт, соответствующий российским и европейским стандартам качества. Чтобы изделие прослужило долгие годы и сохранило свои эксплуатационные характеристики, важно соблюдать правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В этой статье мы подробно разберём три ключевых аспекта: как правильно доставлять и хранить радиаторы, на каких условиях действует гарантия, и какие сертификаты подтверждают их безопасность.
Правила транспортировки и хранения радиаторов Rifar Tubog
Стандарты и нормы
Все операции по транспортировке и хранению радиаторов Tubog должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311. Это обеспечивает сохранность внешнего вида и защиту от повреждений, которые могут повлиять на работу радиатора в будущем.
Особенности перемещения крупных моделей
Если длина радиатора превышает 1000 мм или он имеет увеличенное количество секций, необходимо соблюдать особые меры при транспортировке. Такие радиаторы рекомендуется перевозить в строго горизонтальном положении, индивидуально размещёнными на поддонах. Это снижает риск деформации и повреждений при переноске и установке.
Упаковка с защитной функцией
Каждый радиатор Rifar Tubog поставляется в надёжной упаковке, включающей:
- лотки из гофрокартона, защищающие торцы;
- профили из прессованного картона с высокой прочностью;
- усиленную термоусадочную плёнку, фиксирующую и защищающую упаковку.
Монтаж без снятия плёнки
На время строительных работ и монтажа внутреннюю плёнку снимать не рекомендуется — она защищает поверхность радиатора от пыли, царапин и строительной грязи. Плёнка удаляется только непосредственно перед пуском системы отопления.
Гарантия на радиаторы Tubog: условия, срок и исключения
Срок и активация
На все трубчатые радиаторы Rifar Tubog предоставляется гарантия сроком 10 лет с момента продажи. Для её активации необходим правильно заполненный гарантийный талон с печатью продавца и подписью покупателя, а также соблюдение всех требований паспорта изделия (разделы 1–3).
Что покрывает гарантия
Гарантия распространяется на все производственные дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. При соблюдении условий эксплуатации срок службы радиатора может достигать 25 лет и более.
Что отменяет гарантию
Гарантия утрачивается в следующих случаях:
- Механические повреждения (удары, деформация, заморозка)
- Установка в систему с нарушенным химическим составом воды
- Использование радиатора в качестве элемента заземления или части электрической цепи
- Подключение к системе ГВС (горячего водоснабжения)
- Резкое открытие запорной арматуры, вызывающее гидроудар
- Эксплуатация при превышении допустимых параметров давления, температуры или влажности
- Применение агрессивных средств для чистки (щётки, растворители, хлорсодержащие вещества)
- Неправильные трубы без кислородного барьера: неармированный полипропилен, PEX без барьера и др.
- Нарушение условий хранения и транспортировки по ГОСТ 31311
- Слив воды из системы отопления в отопительный сезон
Как подать претензию
Для подачи претензии необходимо:
- Заявление от покупателя
- Чек или накладная о покупке
- Акт ввода радиатора в эксплуатацию с указанием испытательного давления
- Паспорт изделия с отметкой о продаже и подписью покупателя
- Документ от обслуживающей организации с указанием параметров системы
Сертификация и безопасность радиаторов Tubog
Все радиаторы Rifar Tubog соответствуют российским и европейским стандартам качества. Они сертифицированы по ГОСТ 31311 и европейскому стандарту EN 442-1. Наличие официальных сертификатов соответствия подтверждено аккредитованными лабораториями.
Конструкция радиаторов рассчитана на высокую прочность и надежность. Рабочее давление составляет до 1,6 МПа (16 атмосфер), испытательное давление — 2,4 МПа (24 атмосферы), а разрушающее — не менее 8 МПа (80 атмосфер). Для производства используется сталь толщиной 1,6 мм, что вдвое превышает минимальные требования европейского стандарта.
Для изготовления применяется специальная высококачественная сталь CORREX, разработанная совместно с ПАО «Северсталь». Она обладает повышенной устойчивостью к точечной коррозии и тщательно проверяется на наличие неметаллических включений.
Производственный процесс включает современные технологии: 3D Fiber лазерную сварку, импульсную и контактную сварку. В конструкции полностью исключены ниппельные соединения между секциями, что снижает риск протечек. Каждый сварной шов проходит 100% цифровую рентгенографию по стандарту NASA-ST8-500 6A с автоматическим анализом изображений, обеспечивающим высокую точность контроля.
Контроль качества осуществляется на всех этапах производства. Завод имеет собственные металлографические, химические и коррозионные лаборатории, которые обеспечивают проверку сырья, сварки и стойкости материалов к различным воздействиям.
Радиаторы Rifar Tubog предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых системах отопления. Установка, подключение и проектирование должны соответствовать требованиям ГОСТ 31311, СП 60.13330 и СП 73.13330. Монтаж допускается только квалифицированными специалистами или организациями, при этом должна быть предусмотрена возможность отключения радиатора от системы теплоносителя.
Особое внимание уделяется соблюдению требований по заземлению в системах с электронным управлением и недопущению электрокоррозии. В качестве теплоносителя может использоваться только специально подготовленная вода, соответствующая нормативам. Все элементы крепления входят в комплект, однако перед установкой следует убедиться в прочности несущей поверхности стены.
Дополнительной гарантией надёжности является страхование всей продукции Rifar Tubog в компании СПАО «Ингосстрах». Это обеспечивает покупателю уверенность в качестве и безопасности радиаторов на всех этапах эксплуатации.