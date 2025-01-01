Rifar Tubog: Доставка, гарантия и безопасность эксплуатации радиаторов

Трубчатые радиаторы Rifar Tubog — это не только стильное решение для отопления, но и технологически совершенный продукт, соответствующий российским и европейским стандартам качества. Чтобы изделие прослужило долгие годы и сохранило свои эксплуатационные характеристики, важно соблюдать правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В этой статье мы подробно разберём три ключевых аспекта: как правильно доставлять и хранить радиаторы, на каких условиях действует гарантия, и какие сертификаты подтверждают их безопасность.

Правила транспортировки и хранения радиаторов Rifar Tubog

Стандарты и нормы

Все операции по транспортировке и хранению радиаторов Tubog должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311. Это обеспечивает сохранность внешнего вида и защиту от повреждений, которые могут повлиять на работу радиатора в будущем.

Особенности перемещения крупных моделей

Если длина радиатора превышает 1000 мм или он имеет увеличенное количество секций, необходимо соблюдать особые меры при транспортировке. Такие радиаторы рекомендуется перевозить в строго горизонтальном положении, индивидуально размещёнными на поддонах. Это снижает риск деформации и повреждений при переноске и установке.

Упаковка с защитной функцией

Каждый радиатор Rifar Tubog поставляется в надёжной упаковке, включающей:

лотки из гофрокартона, защищающие торцы;

профили из прессованного картона с высокой прочностью;

усиленную термоусадочную плёнку, фиксирующую и защищающую упаковку.

Монтаж без снятия плёнки

Для нестандартных или изготовленных на заказ моделей упаковка может отличаться, но её защитные свойства сохраняются.

На время строительных работ и монтажа внутреннюю плёнку снимать не рекомендуется — она защищает поверхность радиатора от пыли, царапин и строительной грязи. Плёнка удаляется только непосредственно перед пуском системы отопления.

Гарантия на радиаторы Tubog: условия, срок и исключения

Срок и активация

На все трубчатые радиаторы Rifar Tubog предоставляется гарантия сроком 10 лет с момента продажи. Для её активации необходим правильно заполненный гарантийный талон с печатью продавца и подписью покупателя, а также соблюдение всех требований паспорта изделия (разделы 1–3).

Что покрывает гарантия

Гарантия распространяется на все производственные дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. При соблюдении условий эксплуатации срок службы радиатора может достигать 25 лет и более.

Что отменяет гарантию

Гарантия утрачивается в следующих случаях:

Механические повреждения (удары, деформация, заморозка)

Установка в систему с нарушенным химическим составом воды

Использование радиатора в качестве элемента заземления или части электрической цепи

Подключение к системе ГВС (горячего водоснабжения)

Резкое открытие запорной арматуры, вызывающее гидроудар

Эксплуатация при превышении допустимых параметров давления, температуры или влажности

Применение агрессивных средств для чистки (щётки, растворители, хлорсодержащие вещества)

Неправильные трубы без кислородного барьера: неармированный полипропилен, PEX без барьера и др.

Нарушение условий хранения и транспортировки по ГОСТ 31311

Слив воды из системы отопления в отопительный сезон

Как подать претензию

Для подачи претензии необходимо:

Заявление от покупателя Чек или накладная о покупке Акт ввода радиатора в эксплуатацию с указанием испытательного давления Паспорт изделия с отметкой о продаже и подписью покупателя Документ от обслуживающей организации с указанием параметров системы

Сертификация и безопасность радиаторов Tubog

Все радиаторы Rifar Tubog соответствуют российским и европейским стандартам качества. Они сертифицированы по ГОСТ 31311 и европейскому стандарту EN 442-1. Наличие официальных сертификатов соответствия подтверждено аккредитованными лабораториями.

Конструкция радиаторов рассчитана на высокую прочность и надежность. Рабочее давление составляет до 1,6 МПа (16 атмосфер), испытательное давление — 2,4 МПа (24 атмосферы), а разрушающее — не менее 8 МПа (80 атмосфер). Для производства используется сталь толщиной 1,6 мм, что вдвое превышает минимальные требования европейского стандарта.

Для изготовления применяется специальная высококачественная сталь CORREX, разработанная совместно с ПАО «Северсталь». Она обладает повышенной устойчивостью к точечной коррозии и тщательно проверяется на наличие неметаллических включений.

Производственный процесс включает современные технологии: 3D Fiber лазерную сварку, импульсную и контактную сварку. В конструкции полностью исключены ниппельные соединения между секциями, что снижает риск протечек. Каждый сварной шов проходит 100% цифровую рентгенографию по стандарту NASA-ST8-500 6A с автоматическим анализом изображений, обеспечивающим высокую точность контроля.

Контроль качества осуществляется на всех этапах производства. Завод имеет собственные металлографические, химические и коррозионные лаборатории, которые обеспечивают проверку сырья, сварки и стойкости материалов к различным воздействиям.

Радиаторы Rifar Tubog предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых системах отопления. Установка, подключение и проектирование должны соответствовать требованиям ГОСТ 31311, СП 60.13330 и СП 73.13330. Монтаж допускается только квалифицированными специалистами или организациями, при этом должна быть предусмотрена возможность отключения радиатора от системы теплоносителя.

Особое внимание уделяется соблюдению требований по заземлению в системах с электронным управлением и недопущению электрокоррозии. В качестве теплоносителя может использоваться только специально подготовленная вода, соответствующая нормативам. Все элементы крепления входят в комплект, однако перед установкой следует убедиться в прочности несущей поверхности стены.

Дополнительной гарантией надёжности является страхование всей продукции Rifar Tubog в компании СПАО «Ингосстрах». Это обеспечивает покупателю уверенность в качестве и безопасности радиаторов на всех этапах эксплуатации.