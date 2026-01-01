Tubog 2018 или 3018 - что выбрать для низкого подоконника

Если подоконник очень низкий и обычный радиатор высотой 37-57 см не помещается, выбор чаще всего сводится к двум моделям Rifar Tubog высотой 18 см - Tubog 2018 и Tubog 3018. Tubog 2018 выбирают, когда важна минимальная глубина и аккуратный вид под окном, а Tubog 3018 - когда при той же высоте нужно получить больше мощности. В TubogShop можно заказать обе модели, подобрать количество секций, цвет и подключение под вашу квартиру, а если вы не уверены в расчете - отправьте высоту до подоконника, ширину ниши, площадь комнаты и фото труб, и мы подскажем, какая модель подойдет.

Короткое сравнение Tubog 2018 и Tubog 3018

Параметр Tubog 2018 Tubog 3018 Что это значит Высота 180 мм 180 мм Обе модели подходят для очень низких подоконников Глубина 66 мм 107 мм 2018 меньше выступает от стены, 3018 заметно глубже Длина секции 46 мм 46 мм При одинаковом числе секций ширина радиатора будет одинаковой Мощность секции ΔT70 31 Вт 48 Вт 3018 дает больше тепла на той же ширине Мощность секции ΔT50 22 Вт 34 Вт В более мягких режимах отопления разница тоже сохраняется Диапазон секций 4-50 4-50 Можно подобрать короткую или длинную конфигурацию Главный сценарий компактность повышенная мощность Выбор зависит от глубины, ширины ниши и теплопотерь

Высота Tubog 2018 180 мм Tubog 3018 180 мм Что это значит Обе модели подходят для очень низких подоконников Глубина Tubog 2018 66 мм Tubog 3018 107 мм Что это значит 2018 меньше выступает от стены, 3018 заметно глубже Длина секции Tubog 2018 46 мм Tubog 3018 46 мм Что это значит При одинаковом числе секций ширина радиатора будет одинаковой Мощность секции ΔT70 Tubog 2018 31 Вт Tubog 3018 48 Вт Что это значит 3018 дает больше тепла на той же ширине Мощность секции ΔT50 Tubog 2018 22 Вт Tubog 3018 34 Вт Что это значит В более мягких режимах отопления разница тоже сохраняется Диапазон секций Tubog 2018 4-50 Tubog 3018 4-50 Что это значит Можно подобрать короткую или длинную конфигурацию Главный сценарий Tubog 2018 компактность Tubog 3018 повышенная мощность Что это значит Выбор зависит от глубины, ширины ниши и теплопотерь

Не уверены, хватит ли мощности низкого Tubog? Пришлите высоту до подоконника, ширину ниши, площадь комнаты и фото труб. Мы проверим, подходит ли Tubog 2018 или 3018, сколько секций нужно и какое подключение выбрать. Подобрать Tubog по фото и размерамСмотреть низкие Tubog

Главное отличие Tubog 2018 и Tubog 3018

Tubog 2018 и Tubog 3018 относятся к самым низким моделям линейки. У них одинаковая высота - 180 мм, поэтому обе модели рассматривают в похожих ситуациях: низкий подоконник, окно почти до пола, узкая горизонтальная зона под остеклением, помещение с ограничением по высоте радиатора.

Разница не в высоте, а в глубине и мощности. Tubog 2018 - двухтрубчатый радиатор глубиной 66 мм. Он меньше выступает от стены и выглядит легче. Tubog 3018 - трехтрубчатая модель глубиной 107 мм. Она занимает больше места по глубине, но дает заметно больше тепла с каждой секции.

Поэтому короткая логика такая: если места по глубине мало и теплопотери умеренные, начинайте с Tubog 2018. Если нужно получить больше мощности на той же длине под окном, смотрите Tubog 3018.

Когда выбирать Tubog 2018

Tubog 2018 стоит выбирать, когда радиатор должен быть максимально компактным по глубине. Это хороший сценарий для низкого подоконника, узкой зоны под окном, спальни, кухни, коридора, ниши рядом с мебелью или помещения, где радиатор не должен сильно выступать от стены.

Главное преимущество Tubog 2018 - небольшая глубина. Радиатор аккуратнее смотрится в интерьере и меньше мешает проходу, шторам, мебели и уборке. Если вам важно сохранить легкий внешний вид под низким окном, 2018 часто выглядит спокойнее, чем более глубокая 3018.

Но компактность имеет цену - меньшая мощность секции. Если комната холодная, угловая, с большой площадью остекления или требуется много тепла, Tubog 2018 может потребовать больше секций. В такой ситуации радиатор получится длиннее, и иногда проще перейти на Tubog 3018 или подняться к модели 2037, если высота подоконника позволяет.

Когда выбирать Tubog 3018

Tubog 3018 стоит выбирать, когда высота ограничена 18 см, но от радиатора нужна более высокая теплоотдача. Это частый вариант для низких окон, панорамного остекления, холодной комнаты, кухни-гостиной, углового помещения или ситуации, когда под окном не хватает ширины для длинного Tubog 2018.

Главное преимущество Tubog 3018 - больше мощности на той же ширине. Длина секции у 2018 и 3018 одинаковая, поэтому радиатор из 20 секций будет примерно одинаковым по ширине в обеих моделях. Но 3018 за счет трехтрубчатой конструкции даст больше тепла.

Минус очевидный - глубина 107 мм. Такой радиатор сильнее выступает от стены. Это нормально, если перед окном достаточно места и радиатор не конфликтует с мебелью, шторами и проходом. Но если пространство узкое, нужно заранее проверить, не будет ли 3018 визуально и физически мешать.

Почему 18 см - это не всегда лучший вариант

Очень низкий радиатор не всегда означает лучший подбор. Высота 18 см помогает, когда другого варианта нет, но у низкого корпуса есть ограничение по теплоотдаче. Чтобы получить нужную мощность, приходится увеличивать количество секций, а значит и длину радиатора.

Если подоконник действительно низкий, Tubog 2018 и 3018 могут быть правильным решением. Но если у вас есть запас по высоте и можно поставить радиатор 37 см, стоит сравнить еще Tubog 2037 и Tubog 3037. Они выше, поэтому при той же длине обычно позволяют получить больше тепла и выглядят более привычно под окном.

Для отдельного сравнения моделей 37 см используйте статью Tubog 2037 vs 3037. Если вы только начинаете подбор и пока не уверены в сценарии, сначала откройте общий гид как выбрать Tubog для квартиры.

Как мощность влияет на длину радиатора

При выборе между Tubog 2018 и Tubog 3018 важно смотреть не только на высоту, но и на итоговую длину. Обе модели имеют одинаковую длину секции - 46 мм. Значит, при одинаковом количестве секций радиаторы будут похожи по ширине, но Tubog 3018 даст больше тепла.

Например, если комнате нужно около 700-800 Вт при расчетном режиме, Tubog 2018 может потребовать заметно больше секций, чем Tubog 3018. В длинной нише это нормально. Но если место под окном ограничено по ширине, более мощная 3018 может оказаться практичнее, несмотря на большую глубину.

Обратная ситуация тоже встречается. Если помещение небольшое, окно не очень холодное, а радиатор должен быть как можно менее заметным, переплачивать за более глубокую 3018 не всегда нужно. В таком случае Tubog 2018 может быть достаточно, особенно если хватает длины под окном.

Для точного расчета лучше использовать не только площадь комнаты, но и высоту потолка, тип помещения, количество наружных стен, размер окна и температурный режим системы отопления. Подробнее про расчет мощности смотрите в разделе /info/calc-power, а если меняете старую батарею - можно начать с калькулятора замены /convert.

Как выбрать подключение для Tubog 2018 и 3018

После выбора модели нужно проверить подключение. Если радиатор ставится вместо старой батареи и трубы уже выходят сбоку, чаще всего рассматривают боковое подключение. Это удобный сценарий для замены без капитального ремонта, когда не хочется переносить трубы и вскрывать отделку.

Если идет ремонт и трубы можно вывести заново, можно заранее заложить нижнее подключение. Оно выглядит аккуратнее, но требует точного совпадения схемы, расстояния между выводами и стороны подключения. Для низких радиаторов это особенно важно, потому что ошибка в выводах труб может быть заметнее и сложнее исправляться после чистовой отделки.

Если вы не знаете, какая схема нужна, не выбирайте подключение только по картинке. Пришлите фото труб, общий вид места установки и размеры подоконной зоны. Менеджер подскажет, смотреть ли Tubog с боковым подключением или с нижним подключением.

Что прислать менеджеру для точного подбора

Для подбора Tubog 2018 или 3018 лучше сразу подготовить не только площадь комнаты. Нужны размеры места установки и понимание, где находятся трубы. Тогда можно проверить не только модель, но и количество секций, подключение, цвет и итоговую ширину радиатора.

Лучше сразу прислать:

высоту от пола до подоконника;

доступную ширину под окном;

глубину ниши;

площадь комнаты и высоту потолков;

фото старого радиатора целиком;

фото труб крупным планом;

город доставки;

желаемый цвет и информацию, можно ли менять расположение труб.

Подробный чек-лист есть на странице как подготовить данные для подбора Tubog. Если данных пока мало, начните с фото и размеров - этого уже достаточно, чтобы понять, стоит ли смотреть Tubog 2018, Tubog 3018 или лучше перейти к другим низким моделям.

Итог - 2018 или 3018

Выбирайте Tubog 2018, если главное - компактная глубина, аккуратный внешний вид и минимальный выступ от стены. Это хороший вариант для небольших помещений, узких мест, низких подоконников и ситуаций, где теплопотери умеренные.

Выбирайте Tubog 3018, если при той же высоте 18 см нужно больше мощности. Он глубже, но позволяет получить больше тепла на той же длине радиатора. Это чаще подходит для холодных комнат, больших окон, панорамного остекления и случаев, когда ширина под окном ограничена.

Если высота позволяет поставить радиатор выше 18 см, не ограничивайтесь только 2018 и 3018. Проверьте Tubog 2037 и Tubog 3037 - иногда они дают более сбалансированный результат по мощности, длине и внешнему виду. Все низкие модели можно посмотреть в разделе /catalog/low.

FAQ

Чем Tubog 2018 отличается от Tubog 3018?

Главное отличие - глубина и мощность. Tubog 2018 глубиной 66 мм меньше выступает от стены, но дает меньше тепла с секции. Tubog 3018 глубиной 107 мм мощнее, но визуально и физически занимает больше места.

Что лучше для очень низкого подоконника?

Если высота действительно ограничена 18 см, обе модели подходят. Tubog 2018 лучше, когда важна компактность, а Tubog 3018 - когда нужна повышенная мощность на той же ширине.

Почему Tubog 3018 мощнее?

Tubog 3018 имеет трехтрубчатую конструкцию и большую глубину. За счет этого секция отдает больше тепла, чем у двухтрубчатой модели 2018.

Можно ли поставить Tubog 2018 в холодную комнату?

Можно, но нужно считать количество секций. Если комнате нужна высокая мощность, Tubog 2018 может получиться слишком длинным. В таком случае стоит сравнить его с Tubog 3018 или с более высокими низкими моделями 2037 и 3037.

Когда лучше не выбирать радиатор высотой 18 см?

Если подоконник позволяет поставить модель 37 см или выше, лучше проверить более высокие варианты. Радиатор 18 см нужен при жестком ограничении по высоте, но не всегда является самым выгодным и удобным по мощности.

Как понять, сколько секций нужно?

Нужно знать требуемую мощность помещения и мощность секции выбранной модели. Для предварительной оценки можно использовать /info/calc-power, а для замены старой батареи - /convert. Для точного подбора лучше отправить размеры и фото труб через /request.

Какое подключение выбрать - боковое или нижнее?

Если меняете старую батарею без ремонта и трубы уже сбоку, чаще всего смотрят боковое подключение. Если идет ремонт и трубы можно вывести заранее, можно рассмотреть нижнее подключение D1 или DV1. Схему лучше проверять по фото или проекту.