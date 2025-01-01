Радиаторы Rifar Tubog DV1: особенности и применение

Радиаторы Rifar Tubog представляют собой современное поколение стальных трубчатых отопительных приборов, разработанных российской компанией "Рифар", обладающей более чем 20-летним опытом в отрасли. Эти радиаторы производятся в России с применением передовых методов изготовления и строгого контроля качества, что обеспечивает их высокую надежность. Линейка Tubog отличается широким диапазоном типоразмеров, варьирующихся по высоте от 365 до 2400 мм, а также доступностью в 2-х и 3-х колончатом исполнении. Такая вариативность позволяет использовать их для решения разнообразных задач отопления, будь то размещение под подоконниками, обогрев панорамных стекол или интеграция в качестве дизайнерских элементов в узкие ниши и просветы между мебелью. Важной конструктивной особенностью радиаторов Tubog является их симметричность с обеих сторон, что предоставляет гибкость при подключении – как слева, так и справа.

Модель DV1, или Ventil, специально разработана для систем с нижним односторонним подключением и поставляется с уже установленной арматурой, включающей термостатический клапан. Этот тип подключения является предпочтительным с эстетической точки зрения, поскольку позволяет полностью скрыть все коммуникации в пол, создавая более аккуратный и минималистичный интерьер. Присутствие встроенного термостатического клапана в модели DV1 предоставляет возможность индивидуальной регулировки интенсивности теплового излучения для каждого отдельного помещения.

Производитель понимает, что для современного потребителя важна не только функциональность, но и внешний вид отопительных приборов. Традиционно, диагональное подключение радиаторов считается наиболее эффективным с точки зрения теплоотдачи. Однако, модель DV1, несмотря на нижнее подключение, включает в себя уникальные внутренние решения, такие как распределитель потока и разделительная перегородка. Эти элементы призваны минимизировать потенциальное снижение эффективности, характерное для обычного нижнего подключения. Таким образом, Rifar Tubog DV1 представляет собой стратегически продуманное решение, которое успешно сочетает в себе высокую функциональность (включая точную регулировку температуры через термоклапан) с превосходной эстетикой, делая его особенно привлекательным для проектов капитального ремонта и дизайнерских интерьеров.

Устройство подключения DV1 и принцип его работы

Радиаторы Rifar Tubog отличаются продуманной конструкцией и использованием высококачественных материалов. Они изготавливаются из специальной стали марки CORREX, разработанной совместно "Северсталью" и инженерами "Рифар". Эта сталь имеет минимальное содержание неметаллических коррозийно-активных включений, что существенно повышает ее устойчивость к коррозии и образованию накипи внутри системы.

Особое внимание уделяется прочности: толщина стенок радиаторов составляет 1,6 мм, что вдвое превышает требования европейского стандарта EN442-1, предписывающего 0,8 мм. Соединение секций осуществляется методом лазерной сварки, а качество каждого шва подвергается 100% контролю с помощью рентгенографического оборудования в специализированной лаборатории. Это позволяет выявлять мельчайшие дефекты как на внешней, так и на внутренней стороне соединений, гарантируя исключительную герметичность и надежность. Радиаторы Rifar Tubog Ventil доступны в двух- и трехколончатом исполнении с глубиной 66 и 107 мм соответственно.

Детальный состав комплектации DV1

В комплектацию радиатора с нижним подключением RIFAR TUBOG VENTIL (DV1) входят следующие ключевые элементы, обеспечивающие его функциональность и удобство установки:

Элемент комплектации Назначение / Принцип работы Термостатический клапан Регулирует количество теплоносителя, поступающего в радиатор, для поддержания заданной температуры в помещении. Распределитель потока Полая насадка с клапаном, которая направляет теплоноситель вверх по первой секции, обеспечивая равномерный прогрев всего радиатора при нижнем подключении. Разделительная перегородка в нижней секции Работает совместно с распределителем, направляя поток теплоносителя через все секции радиатора для максимальной эффективности. Воздуховыпускной клапан (кран Маевского) Предназначен для удаления скопившегося воздуха из системы отопления, предотвращая завоздушивание радиатора. Заглушка G3/4 Используется для закрытия неиспользуемых отверстий в радиаторе. Редукционные ниппели Позволяют адаптировать радиатор к трубам различных диаметров. Установочные кронштейны Предназначены для надежного крепления радиатора к стене.

Механизм работы распределителя потока и разделительной перегородки

Эффективность нижнего подключения радиаторов традиционно вызывала вопросы, поскольку горячий теплоноситель, поступая снизу, имеет тенденцию подниматься по ближайшим к подключению секциям, не обеспечивая полноценного прогрева дальних. Это приводит к неравномерному распределению тепла и снижению общего коэффициента полезного действия (КПД).

В радиаторах Rifar Tubog DV1 эта проблема решается за счет интегрированного механизма, состоящего из распределителя потока и разделительной перегородки. Распределитель потока представляет собой полую насадку, которая крепится на переходнике в коллекторе радиатора. На его торцевой части расположен резиновый подпружиненный клапан, который закрывает вход в нижнюю секцию коллектора. Принцип работы заключается в том, что теплоноситель, поступая в радиатор, принудительно направляется через отверстие на боковой поверхности распределителя и поднимается вверх по полости первой секции. Это обеспечивает полноценное заполнение и прогрев всей секции, а не только ее нижней части.

Разделительная перегородка, расположенная в нижней секции радиатора, работает в тандеме с распределителем. Ее функция заключается в том, чтобы направлять поток теплоносителя таким образом, чтобы он равномерно распределялся по всем секциям радиатора, а не просто проходил по кратчайшему пути. Это гарантирует, что весь радиатор будет эффективно участвовать в теплообмене.

Таким образом, Rifar Tubog DV1 не просто предлагает эстетически привлекательное нижнее подключение, но и активно компенсирует его потенциальные гидравлические недостатки за счет продуманного внутреннего устройства. Эти инженерные решения позволяют сохранить высокий КПД радиатора при нижнем подключении, который в противном случае значительно снизился бы. Благодаря этому, радиаторы DV1 достигают высокой теплоотдачи (например, 2010 Вт для 10 секций ) при сохранении удобства и дизайна, при этом не требуя дополнительной балансировки системы. Это критически важно для обеспечения комфорта и экономичности отопления в современных условиях.

Ключевые преимущества радиаторов Rifar Tubog DV1

Радиаторы Rifar Tubog DV1 обладают рядом выдающихся характеристик, которые делают их предпочтительным выбором для современных систем отопления.

Надежность и Долговечность

Одной из фундаментальных особенностей радиаторов Rifar Tubog является их исключительная надежность и долговечность. Это достигается за счет использования высококачественных материалов и передовых производственных технологий:

Материалы: Радиаторы изготавливаются из специальной стали CORREX, разработанной с минимальным содержанием углерода, кремния и марганца. Такой состав значительно повышает устойчивость материала к коррозии и образованию накипи, что критически важно для долгой и бесперебойной работы в системах отопления.

Увеличенная толщина стенок: Толщина стенок радиаторов составляет 1,6 мм, что вдвое превышает стандартные требования европейского норматива EN442-1 (0,8 мм). Это придает радиаторам повышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Технологии производства: Секции радиаторов соединяются методом лазерной сварки, что обеспечивает формирование утолщенных и высококачественных швов. Каждое сварное соединение проходит 100% контроль качества с использованием рентгенографического оборудования в специализированной лаборатории. Такой подход позволяет выявлять малейшие дефекты как снаружи, так и внутри швов, гарантируя абсолютную герметичность.

Устойчивость к давлению и гидроударам: Радиаторы Rifar Tubog DV1 спроектированы для работы при давлении до 16 атмосфер, испытательное давление составляет 24 атмосферы, а разрушающее давление достигает не менее 50-80 атмосфер. Эти высокие показатели обеспечивают исключительную устойчивость к гидроударам, которые являются частым явлением в централизованных системах отопления, продлевая срок службы прибора.

Гарантийные обязательства и срок службы: Производитель заявляет длительный срок службы радиаторов – до 20-25 лет, предоставляя 10-летнюю гарантию. Дополнительным подтверждением качества является страхование продукции СПАО «Ингосстрах».

Постоянное акцентирование на таких характеристиках, как увеличенная толщина стенки, высокие показатели давления, использование стали CORREX, лазерная сварка и рентген-контроль, является прямым ответом на вызовы, характерные для российских систем отопления, включая нестабильное давление, гидроудары и потенциально низкое качество теплоносителя. Эти усиленные характеристики Rifar Tubog минимизируют риски протечек и коррозии, а высокие показатели давления гарантируют долговечность в условиях перепадов. Таким образом, Rifar позиционирует Tubog DV1 как продукт, специально адаптированный для сложных российских условий эксплуатации, что снижает риски для потребителя и обеспечивает длительный срок службы, оправдывая сделанные инвестиции.

Эффективность Теплоотдачи

Эффективность теплоотдачи радиаторов Rifar Tubog DV1 поддерживается на высоком уровне благодаря продуманной конструкции:

Показатели тепловой мощности: Теплоотдача варьируется в зависимости от количества секций и конкретной модели. Например, для 8-секционного радиатора TUB 2180 она составляет 1584 Вт , для 6-секционного TUB 2180 при Δt 70°C – 1188 Вт , а для 10-секционного TUB 2180 при t 75/65°C – 2010 Вт.

Оптимизация теплообмена за счет внутреннего устройства: Специальное оребрение на поверхности радиатора способствует более эффективному теплообмену. Ключевыми элементами, обеспечивающими максимальную теплоотдачу при нижнем подключении, являются встроенные распределитель потока и разделительная перегородка. Они гарантируют равномерное прохождение теплоносителя через все секции, предотвращая "короткое замыкание" потока и максимизируя использование всей поверхности радиатора для обогрева.

Сравнение эффективности нижнего подключения с другими типами (с учетом внутренних решений DV1): Традиционно, диагональное подключение считается наиболее эффективным (КПД около 97%), так как обеспечивает наиболее естественное движение теплоносителя сверху вниз. Стандартное нижнее подключение без внутренних оптимизаций может демонстрировать значительно меньшую эффективность, снижая КПД до 78-88%. Однако, Rifar Tubog DV1, благодаря своим встроенным распределителю потока и разделительной перегородке, минимизирует эти потери. Хотя точные цифры КПД для DV1 не указаны, наличие этих элементов, которые "сохраняют максимальный КПД" при нижнем подключении , подразумевает, что эффективность значительно выше, чем у обычных нижних подключений, и приближается к оптимальным значениям. Некоторые источники даже указывают, что нижнее подключение может создавать более естественное движение теплоносителя, улучшая эффективность. Кроме того, модель DV1 не требует дополнительной балансировки системы , что упрощает монтаж и эксплуатацию.

Нижнее подключение эстетически привлекательно, так как позволяет скрыть трубы, но часто менее эффективно, чем диагональное. Включение распределителя потока и разделительной перегородки в DV1 является инженерным компромиссом, позволяющим получить лучшее от обоих подходов. Это означает, что Rifar Tubog DV1 предназначен для тех, кто не готов жертвовать ни дизайном, ни эффективностью. Внутренние элементы активно работают на то, чтобы теплоотдача была максимально близка к идеальной, несмотря на выбранный тип подключения. Это делает радиатор высокоэффективным решением для современных интерьеров, где трубы скрыты в полу.

Эстетика и Функциональность

Помимо высоких технических характеристик, Rifar Tubog DV1 предлагает значительные преимущества в области дизайна и удобства использования:

Возможность скрытого монтажа труб: Нижнее подключение DV1 позволяет полностью спрятать все коммуникации в пол, что создает чистый, аккуратный и минималистичный интерьер, соответствующий современным дизайнерским тенденциям.

Дизайнерские возможности и симметричность: Радиаторы Rifar Tubog обладают уникальным внешним видом и доступны в широкой цветовой палитре по каталогам RAL, а также в различных исполнениях (2-х и 3-х колончатые). Симметричная конструкция радиатора позволяет подключать его как слева, так и справа, предоставляя большую гибкость при планировании размещения в помещении.

Удобство регулировки температуры: Встроенный термостатический клапан, входящий в комплектацию DV1, в сочетании с термоголовкой позволяет автоматически поддерживать заданную температуру в помещении, регулируя подачу теплоносителя. Это значительно повышает комфорт и позволяет оптимизировать энергопотребление.

Гигиеничность: Особенности конструкции трубчатых радиаторов Rifar Tubog обеспечивают легкость их очистки от пыли, что способствует поддержанию высокого уровня гигиены в помещении.

Радиаторы Rifar Tubog DV1 позиционируются как дизайн-радиаторы с "уникальным внешним видом" и широким выбором цветов , при этом подчеркивается "удобство регулирования температуры". Современные потребители, особенно при проведении капитального ремонта, ищут решения, которые гармонично вписываются в интерьер, а не просто выполняют утилитарную функцию. Скрытое подключение и дизайнерские возможности Tubog DV1 отвечают этому запросу. В то же время, функциональность, такая как автоматическая регулировка температуры, обеспечивает комфорт и энергоэффективность. Таким образом, Rifar Tubog DV1 является продуктом, который успешно интегрирует эстетику с передовыми инженерными решениями, предлагая комплексное решение для современного жилья. Это не просто радиатор, а полноценный элемент интерьера, который также обеспечивает высокоэффективное и управляемое отопление.

Выбор и Совместимость Термостатических Головок

Радиаторы Rifar Tubog DV1, как уже отмечалось, поставляются с предустановленным термостатическим клапаном. Этот клапан является неотъемлемой частью терморегулятора, который в паре с термоголовкой позволяет управлять подачей теплоносителя в радиатор, автоматически поддерживая заданную температуру в помещении. В серийном производстве радиаторы модификации VENTIL комплектуются термостатическим клапаном Heimeier 4335 или, по специальному заказу, клапаном Danfoss 013G1382.

Требования к термоголовкам (стандарт резьбы M30x1.5)

Для радиаторов с нижним подключением, таких как Rifar Tubog DV1, требуются термоголовки со стандартной резьбой M30x1.5. Термоголовка крепится на клапан либо посредством резьбового соединения, либо простым защелкиванием. Производители часто рекомендуют приобретать комплект, состоящий из термоголовки и клапана, для гарантированной совместимости, хотя термоголовки M30x1.5 широко доступны на рынке от различных брендов.

Рекомендации по выбору совместимых моделей и производителей

На рынке представлен широкий ассортимент совместимых термоголовок M30x1.5. При выборе следует обращать внимание на тип датчика (жидкостный, парафиновый или электронный) и наличие дополнительных функций, таких как выносной датчик. Последний может быть особенно удобен для радиаторов с нижним подключением, так как температурный датчик крепится на стене и соединяется с головкой специальной трубкой, обеспечивая более точное измерение температуры воздуха в помещении.

Примеры Совместимых Термоголовок (M30x1.5)

Производитель Модель/Тип Тип датчика Примечания Royal Thermo Design М30х1,5 Жидкостный Доступны в белом и хромированном исполнении VEHER Оригинал М30х1,5 Жидкостный Valtec М30х1,5 Жидкостный Диапазон регулировки t: 6.5-27.5 градусов РОСТерм M30x1.5 M3 Жидкостный Встроенный датчик Heizen TW-1 M30x1.5 Жидкостный Stout SHT-0002-003015 M30x1.5 Электронный Rifar M30x1.5 Жидкостный Herz Danfoss 013G2238 RTW-K (M30х1.5)

Советы и Рекомендации по Установке и Эксплуатации

Правильная установка и последующая эксплуатация радиаторов Rifar Tubog DV1 являются залогом их долговечности, эффективности и безопасной работы.

Подготовительные Работы

Правила выбора места установки и необходимые отступы: Для обеспечения максимальной теплоотдачи и правильной конвекции воздуха радиаторы должны быть расположены с соблюдением определенных минимальных расстояний от окружающих поверхностей:

От плоскости пола до нижней части радиатора: 6–10 см и более. Обеспечивает циркуляцию воздуха и облегчает уборку.

От нижней линии подоконника до верхней части радиатора: 5–10 см. Позволяет горячему воздуху свободно подниматься и предотвращает конденсат.

От поверхности стены до задней части радиатора: 3–5 см.

Важно избегать установки полок или других предметов непосредственно над радиатором, так как это может препятствовать теплоотдаче.

Предварительная сборка арматуры и комплектующих: Перед подключением радиатора рекомендуется собрать все элементы арматуры в горизонтальном положении. При монтаже заглушек и переходников необходимо смазать прокладку химически нейтральным термостойким составом для обеспечения герметичности.

Монтаж Радиатора

Особенности крепления и выравнивания: Радиатор устанавливается верхними обжимными кольцами в верхние вилки кронштейнов. Необходимо проверить горизонтальный уровень прибора. Для тяжелых радиаторов рекомендуется использовать 2–3 напольные стойки для надежной фиксации.

Подключение труб: Номинальный размер резьбы подключения DV1 – G3/4”. Подключение производится фитингами или трубами с резьбой 1/2". Моменты затяжки: 25 Нм для G3/4” и 23 Нм для G1/2”. Радиаторы имеют нижнее одностороннее подключение с вертикальной подачей в пол. Обязательно предусмотреть возможность перекрытия потока теплоносителя.

Соблюдение минимальных отступов, моментов затяжки и проверки уровня критически важно. Нарушение этих правил может привести к снижению теплоотдачи на 5–25%, протечкам или обрушению радиатора.

Таблица 3: Рекомендуемые Отступы при Установке Радиатора

Отступ Рекомендуемое расстояние Назначение / Цель От пола 6–10 см и более Обеспечивает свободную циркуляцию воздуха снизу, облегчает уборку, снижает накопление пыли. От подоконника 5–10 см Позволяет горячему воздуху свободно подниматься, предотвращает тепловые заторы и конденсацию. От стены 3–5 см Обеспечивает правильную конвекцию воздуха за радиатором.

Пусконаладка и Обслуживание

Удаление воздуха из системы: После запуска отопления воздух может скапливаться в радиаторе, вызывая завоздушивание. Радиаторы оснащены краном Маевского. Для удаления воздуха его нужно открыть и дождаться выхода теплоносителя без пузырьков.

Качество теплоносителя и предотвращение коррозии: Важно, чтобы вода соответствовала нормам (например, VDI 2035). Запрещено использовать неармированные полипропиленовые трубы и некоторые виды PEX без соблюдения условий производителя.

Предотвращение шума: Булькающие и шипящие звуки часто связаны с воздухом в системе или слишком высокой скоростью теплоносителя. Рекомендуемая скорость – не более 0,2 м/с.

Типичные Ошибки при Монтаже и Как Их Избежать

Несоблюдение рекомендованных отступов от пола, подоконника и стены.

Монтаж без точной подгонки кронштейнов и предварительных чертежей.

Неправильная установка тяжелого радиатора без дополнительной опоры.

Превышение моментов затяжки резьбовых соединений или их игнорирование.

Использование несовместимых труб и нарушение рекомендаций производителя.

Эти ошибки приводят к снижению эффективности, протечкам, авариям и потере гарантии. Качество монтажа критически важно для долгой и безопасной работы радиатора.

Заключение: Почему Rifar Tubog DV1 – Оптимальный Выбор

Rifar Tubog DV1 – это надежное и эстетичное решение для современных систем отопления. Сталь CORREX, лазерная сварка с рентген-контролем и расчетный срок службы до 25 лет гарантируют долговечность. Нижнее подключение DV1 с распределителем потока обеспечивает высокую эффективность при скрытой разводке труб. Соблюдение правил монтажа и обслуживания позволяет реализовать все преимущества радиаторов Rifar Tubog DV1 и сохранить их эффективность на долгие годы.