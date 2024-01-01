Почему трубчатые радиаторы изготавливают из стали

Каждый материал радиатора обладает различными качествами. В этом кратком руководстве мы кратко пройдемся по основным материалам, из которых изготавливают радиаторы, и рассмотрим их преимущества и недостатки. А также поймем, почему именно сталь была выбрана для трубчатых радиаторов и они называются "стальными трубчатыми радиаторами".

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы - оригинальный материал для изготовления радиаторов - несут в себе ностальгическую атмосферу.

И хотя технологии развиваются и на рынке появляются новые варианты, чугунные радиаторы остаются популярным, если не единственным выбором для многих. Потому что, если вы прикипели душой к радиатору в старинном стиле, любой другой материал вам не подойдет.

Способ, которым чугунные радиаторы нагреваются и охлаждаются, отличается от всех других материалов. Они нагреваются довольно долго, поэтому, если вам холодно, не ждите, что такой радиатор быстро согреет вас. Вам нужно быть готовым и включить их до того, как вы начнете мерзнуть.

Чугунные радиаторы имеют большую теплоемкость, что означает, что они могут нагреваться и оставаться горячими дольше, чем другие радиаторы. Это может быть как плюс, так и минус, в зависимости от того, как вы используете радиаторы.

Чугун являются прочным материалом для радиаторов и прослужат вам всю жизнь. Но из-за этого они тяжелые. Очень тяжелые. Поэтому, если вы выбираете чугунный радиатор, будьте готовы заплатить больше за установку.

Другим изъяном чугуна является его хрупкость, что накладывает ограничение на возможные размеры и формы батареи.

Алюминиевые радиаторы

Алюминий - сверхпроводник, а это значит, что он выделяет много тепла, больше всех остальных материалов радиаторов. В результате его теплоотдача намного выше; так, если вы поставите в ряд радиаторы одинакового размера из низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали, алюминия и чугуна, то алюминиевый радиатор будет вырабатывать в 2-3 раза больше тепловой энергии, чем остальные. Это означает, что вы можете обогреть большее помещение с помощью одного алюминиевого радиатора, а не приобретать несколько.

Алюминий также устойчив к коррозии и ржавчине, поэтому вы можете быть уверены, что они прослужат долго.

Алюминиевые радиаторы имеют большие экологические преимущества. Вы можете наслаждаться их быстрым временем отклика, так как они быстро нагреваются и остывают, поэтому отлично справляются с регулированием температуры в помещении. Кроме того, в них мало воды, поэтому они требуют меньше горячей воды из котла, а значит, их не нужно включать так долго, чтобы достичь максимальной температуры. Это уменьшает количество теряемого тепла, что делает их гораздо более энергоэффективными.

Кроме того, по окончании срока службы они легко утилизируются. Процесс переработки алюминия занимает всего 6 недель.

Поскольку алюминий имеет небольшой вес, его установка происходит гораздо быстрее и проще, что означает снижение затрат на монтаж. Это также делает их идеальными для установки на стены, которые не выдерживают большого веса. Хотя это и дает множество преимуществ, это означает, что вы должны быть более осторожны при обращении с алюминиевыми радиаторами, чтобы избежать вмятин или повреждений.

К недостаткам алюминия можно отнести способ изготовления радиаторов, не позволяющий добиться большого разнообразия форм-факторов, а также его высокая стоимость.

Нержавеющая сталь

Радиаторы из нержавеющей стали служат долго. Они являются отличными проводниками тепла и долго сохраняют тепло даже после выключения. Кроме того, они могут быть выполнены в уникальных формах, что делает их потрясающим украшением интерьера.

Поскольку нержавеющая сталь - металл более высокого класса, цены на них выше, чем на радиаторы из низкоуглеродистой стали, но они являются выгодным и долгосрочным вложением средств.

Фантастическое свойство нержавеющей стали заключается в том, что она не ржавеет и устойчива к коррозии, так что вы можете наслаждаться меньшим обслуживанием. Благодаря этому радиаторы из нержавеющей стали поставляются с очень длительной гарантией производителя, что обеспечивает спокойствие.

При этом антикоррозийные свойства не означают, что радиатор будет на 100% защищен от ржавчины, поэтому для подстраховки не помешает постоянно пополнять систему ингибитором для радиаторов. Кроме того, если вы часто вешаете на радиатор мокрые полотенца, регулярно вытирайте его насухо, чтобы избежать образования ржавчины на внешней стороне радиатора. В конце концов, на ржавчину не распространяется гарантия.

Помимо стоимости, недостатком нержавеющей стали является сложность ее покраски. Поэтому данные изделия целесообразно использовать в открытых контурах отопления или в системах ГВС.

Радиаторы из стали

Радиаторы из стали являются прекрасной альтернативой традиционным чугунным радиаторам, благодаря своей легкости, универсальности и эстетичности. Одно из главных преимуществ стальных радиаторов заключается в возможности изготовления изделий практически любой формы и размера с высочайшей точностью. Это позволяет подобрать радиатор, идеально подходящий под любой интерьер и стиль помещения, будь то современный или викторианский стиль.

Стальные радиаторы представлены в широком ассортименте цветов, позволяя легко подобрать вариант, гармонично сочетающийся с имеющимся интерьером. Благодаря легкости стали, эти радиаторы на 30% легче чугунных аналогов, что делает их легко транспортируемыми и удобными в установке, даже если ваш дом находится на высоком этаже.

Преимущества стальных радиаторов не ограничиваются только их эстетической привлекательностью. Они также выделяются своей энергоэффективностью и долговечностью. Использование стали как одного из лучших проводников тепла обеспечивает быстрый нагрев радиатора и удержание тепла на длительное время, что позволяет сократить расходы на отопление. Замена старых радиаторов на новые, более энергоэффективные модели из стали, может значительно уменьшить ежегодные расходы на отопление.

В контексте глобальных экологических проблем, стальные радиаторы вносят свой вклад в защиту окружающей среды. Использование низкоуглеродистой стали при их производстве не только обеспечивает долговечность изделий, но и снижает необходимость в добыче новых ресурсов, тем самым уменьшая нагрузку на окружающую среду. К тому же, благодаря высокой теплоизоляционной способности, стальные радиаторы помогают сократить потребление энергии и, соответственно, уменьшить вред, наносимый окружающей среде.

Несмотря на все преимущества, стоит помнить о потенциальной склонности мягкой стали к коррозии. Однако эту проблему можно предотвратить, регулярно обслуживая котел и добавляя ингибиторы в систему отопления, что обеспечит долговечность ваших стальных радиаторов.

В целом, стальные радиаторы предлагают идеальное сочетание функциональности, эстетики и экологичности, делая их отличным выбором для современного жилища.