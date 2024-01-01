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Замена Rifar Base на Tubog

Замена биметаллических радиаторов Rifar Base на трубчатые Rifar Tubog

В представленной ниже секции вы можете выбрать модель Rifar Base и число секций, чтобы узнать, на какие модели Rifar Tubog аналогичной мощности его можно заменить. Мы рекомендуем подбирать новые радиаторы, исходя из мощности старых, заложенных в проект. Это более точный вариант, чем подбор по площади помещения.

Биметаллический радиатор Rifar Base
модель:
Rifar Base 500 (4 сек.)
мощность (dT=70C):
788 Вт
Трубчатый радиатор Rifar Tubog

Радиаторы Tubog аналогичной мощности

В представленной таблице вы можете выбрать радиаторы Rifar Tubog, которые имеют аналогичную мощность при dT=70°C.

Важно: представленные здесь данные носят ориентировочный характер. Для точного подбора радиаторов обратитесь к специалистам.

Складские модели Rifar Tubog

Tubog 3037 - 13 сек. - 845 Вт
365 x 622 x 107 мм
от 29211 руб.
Tubog 2057 - 12 сек. - 816 Вт
565 x 576 x 66 мм
от 22596 руб.
Tubog 3057 - 8 сек. - 824 Вт
565 x 392 x 107 мм
от 19600 руб.
Tubog 2180 - 4 сек. - 792 Вт
1800 x 208 x 66 мм
от 14876 руб.

Остальные модели Rifar Tubog

Tubog 2018 - 26 сек. - 806 Вт
180 x 1220 x 66 мм
от 48412 руб.
Tubog 3018 - 17 сек. - 816 Вт
180 x 806 x 107 мм
от 41225 руб.
Tubog 2037 - 17 сек. - 799 Вт
365 x 806 x 66 мм
от 29206 руб.
Tubog 2042 - 16 сек. - 832 Вт
415 x 760 x 66 мм
от 28064 руб.
Tubog 3042 - 11 сек. - 836 Вт
415 x 530 x 107 мм
от 25014 руб.
Tubog 2047 - 14 сек. - 798 Вт
465 x 668 x 66 мм
от 25046 руб.
Tubog 3047 - 10 сек. - 850 Вт
465 x 484 x 107 мм
от 23280 руб.
Tubog 2052 - 13 сек. - 806 Вт
515 x 622 x 66 мм
от 23868 руб.
Tubog 3052 - 9 сек. - 855 Вт
515 x 438 x 107 мм
от 21564 руб.
Tubog 2062 - 11 сек. - 814 Вт
615 x 530 x 66 мм
от 21109 руб.
Tubog 3062 - 8 сек. - 896 Вт
615 x 392 x 107 мм
от 20144 руб.
Tubog 2067 - 10 сек. - 790 Вт
665 x 484 x 66 мм
от 19770 руб.
Tubog 3067 - 7 сек. - 840 Вт
665 x 346 x 107 мм
от 18480 руб.
Tubog 2072 - 10 сек. - 840 Вт
715 x 484 x 66 мм
от 20130 руб.
Tubog 3072 - 7 сек. - 903 Вт
715 x 346 x 107 мм
от 18662 руб.
Tubog 2077 - 9 сек. - 810 Вт
765 x 438 x 66 мм
от 18324 руб.
Tubog 3077 - 6 сек. - 828 Вт
765 x 300 x 107 мм
от 16242 руб.
Tubog 2082 - 9 сек. - 855 Вт
815 x 438 x 66 мм
от 18648 руб.
Tubog 3082 - 6 сек. - 882 Вт
815 x 300 x 107 мм
от 16728 руб.
Tubog 2087 - 8 сек. - 808 Вт
865 x 392 x 66 мм
от 17040 руб.
Tubog 3087 - 6 сек. - 924 Вт
865 x 300 x 107 мм
от 17220 руб.
Tubog 2092 - 8 сек. - 848 Вт
915 x 392 x 66 мм
от 17136 руб.
Tubog 3092 - 5 сек. - 815 Вт
915 x 254 x 107 мм
от 14480 руб.
Tubog 2097 - 8 сек. - 880 Вт
965 x 392 x 66 мм
от 17704 руб.
Tubog 3097 - 5 сек. - 865 Вт
965 x 254 x 107 мм
от 14890 руб.
Tubog 2100 - 7 сек. - 798 Вт
1000 x 346 x 66 мм
от 15652 руб.
Tubog 3100 - 5 сек. - 890 Вт
1000 x 254 x 107 мм
от 15160 руб.
Tubog 2110 - 7 сек. - 868 Вт
1100 x 346 x 66 мм
от 16723 руб.
Tubog 3110 - 5 сек. - 980 Вт
1100 x 254 x 107 мм
от 17460 руб.
Tubog 2120 - 6 сек. - 804 Вт
1200 x 300 x 66 мм
от 15606 руб.
Tubog 3120 - 4 сек. - 864 Вт
1200 x 208 x 107 мм
от 13984 руб.
Tubog 2150 - 5 сек. - 835 Вт
1500 x 254 x 66 мм
от 15715 руб.
Tubog 2200 - 4 сек. - 864 Вт
2000 x 208 x 66 мм
от 17044 руб.
Tubog 2220 - 4 сек. - 964 Вт
2200 x 208 x 66 мм
от 20196 руб.
Tubog 2240 - 4 сек. - 1 048 Вт
2400 x 208 x 66 мм
от 21376 руб.

Биметаллические секционные радиаторы RIFAR Base широко применяются в новых и модернизированных системах отопления по всей России. Они учитывают особенности эксплуатации в российских условиях. Одним из ключевых преимуществ является уникальный способ герметизации межсекционного соединения с использованием O-ring из EPDM, что повышает надежность. Каждая секция радиатора состоит из стальной трубы, залитой высококачественным алюминиевым сплавом, обеспечивающим высокую теплоотдачу и антикоррозионные свойства. Модельный ряд включает радиаторы с межосевыми расстояниями 500, 350 и 200 мм, что позволяет подобрать приборы для различных помещений. Модификация RIFAR Base Ventil поддерживает нижнее подключение, что упрощает скрытие коммуникаций и устройство современных систем отопления. Гарантия на радиаторы — 10 лет, срок службы — 25 лет.

К недостаткам данного типа радиаторов можно отнести:

  • Ограниченный выбор габаритов: всего несколько вариантов высоты и число секций до 14. Вариантов по глубине нет - только однорядные модели.
  • Сложности с уборкой: внутренние части секций плохо поддаются уборке, так как представляют собой закрытые конвекционные каналы. В результате, в них скапливается пыль, которая попадает в воздух с началом отопительного сезона.
  • Низкая доля теплового излучения: биметаллические радиаторы являются конвекторами и имеют небольшую долю теплового излучения. Практически все тепло передается за счет конвекции теплового воздуха, которая менее эффективна и плохо подходит для больших помещений с высокими потолками.
  • Внешний вид: данные радиаторы не всегда могут подойти для установки в дизайнерские интерьеры.

Обратитесь в наш магазин и наши специалисты помогут вам подобрать радиаторы Rifar Tubog, которые подойдут для замены биметаллических радиаторов. Мы поможем вам выбрать радиаторы, которые будут соответствовать вашим требованиям по мощности, размерам и дизайну.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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