Замена биметаллических радиаторов Rifar Base на трубчатые Rifar Tubog

В представленной ниже секции вы можете выбрать модель Rifar Base и число секций, чтобы узнать, на какие модели Rifar Tubog аналогичной мощности его можно заменить. Мы рекомендуем подбирать новые радиаторы, исходя из мощности старых, заложенных в проект. Это более точный вариант, чем подбор по площади помещения.

Биметаллические секционные радиаторы RIFAR Base широко применяются в новых и модернизированных системах отопления по всей России. Они учитывают особенности эксплуатации в российских условиях. Одним из ключевых преимуществ является уникальный способ герметизации межсекционного соединения с использованием O-ring из EPDM, что повышает надежность. Каждая секция радиатора состоит из стальной трубы, залитой высококачественным алюминиевым сплавом, обеспечивающим высокую теплоотдачу и антикоррозионные свойства. Модельный ряд включает радиаторы с межосевыми расстояниями 500, 350 и 200 мм, что позволяет подобрать приборы для различных помещений. Модификация RIFAR Base Ventil поддерживает нижнее подключение, что упрощает скрытие коммуникаций и устройство современных систем отопления. Гарантия на радиаторы — 10 лет, срок службы — 25 лет.

К недостаткам данного типа радиаторов можно отнести:

Ограниченный выбор габаритов : всего несколько вариантов высоты и число секций до 14. Вариантов по глубине нет - только однорядные модели.

: всего несколько вариантов высоты и число секций до 14. Вариантов по глубине нет - только однорядные модели. Сложности с уборкой : внутренние части секций плохо поддаются уборке, так как представляют собой закрытые конвекционные каналы. В результате, в них скапливается пыль, которая попадает в воздух с началом отопительного сезона.

: внутренние части секций плохо поддаются уборке, так как представляют собой закрытые конвекционные каналы. В результате, в них скапливается пыль, которая попадает в воздух с началом отопительного сезона. Низкая доля теплового излучения : биметаллические радиаторы являются конвекторами и имеют небольшую долю теплового излучения. Практически все тепло передается за счет конвекции теплового воздуха, которая менее эффективна и плохо подходит для больших помещений с высокими потолками.

: биметаллические радиаторы являются конвекторами и имеют небольшую долю теплового излучения. Практически все тепло передается за счет конвекции теплового воздуха, которая менее эффективна и плохо подходит для больших помещений с высокими потолками. Внешний вид: данные радиаторы не всегда могут подойти для установки в дизайнерские интерьеры.

Обратитесь в наш магазин и наши специалисты помогут вам подобрать радиаторы Rifar Tubog, которые подойдут для замены биметаллических радиаторов. Мы поможем вам выбрать радиаторы, которые будут соответствовать вашим требованиям по мощности, размерам и дизайну.