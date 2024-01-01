Палитра Rifar Tubog
Порошковая покраска трубчатых радиаторов Rifar Tubog
Выбирая цвет и тип покрытия для своего TUBOG необходимо учитывать условия его эксплуатации. Для радиаторов TUBOG предлагается две технологии получения цветного защитного лакокрасочного покрытия:
- порошковая окраска из палитры стандартных цветов (штатная технология, с применением тактовой линии окраски с 11-стадийным технологическим процессом применяющаяся в промышленном производстве);
- окраска жидкими эмалями по индивидуальному заказу (окраска с 5-слой- ным покрытием для воплощения различных дизайнерских решений).
Технология порошковых эмалей
Порошковые покрытия обладают потрясающей химической и механической стойкостью. Они очень эффективны с точки зрения охраны здоровья, как при производстве, так и при применении. Некоторые краски из предложенной палитры обладают рядом уникальных свойств, связанных с наличием защитных свойств эмалей сопротивляться разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Отмечены значком.
Этот экологически чистый тип покрытия становится все более востребованным. TUBOG может предложить своим клиентам различные цветовые решения с применением самых современных технологий и продуктов в области порошковой окраски приборов отопления.
Традиционно в массовом производстве радиаторов отопления преобладает белый цвет продукции RAL 9016. Технологический процесс предусматривает многостадийную подготовку поверхности изделия и полное анафорезное грунтование перед нанесением финишного покрытия в виде выбранной эмали. Это отработанная промышленная технология, обеспечивающая высокое качество окраски продукции.
Преимущества выбора порошковых эмалей:
- Уникальная палитра цветов
- Стандартная технология окраски
- Высокая повторяемость цвета (актуально для больших партий)
- Высокая скорость изготовления
- Высокие эксплуатационные свойства изделия
- Широкий ряд цветовых решений
- Покрытие устойчивое к механическим воздействиям
WH RAL 9016 Gloss Белый
TI RAL 9223 Matt Титан
AN DB 703 Matt Антрацит
СH RAL 8017 Gloss Шоколад
AB RAL 1034 Gloss Абрикос
AG RAL 7016 Gloss Гриджио
BK RAL 9005 Gloss Черный янтарь
BM RAL 9005 Matt Черный янтарь
BO RAL 3011 Gloss Бордо
CA RAL 8025 Gloss Капучино
CB RAL 5017 Gloss Кобальт
CI RAL 1021 Gloss Цитрин
CP RAL 5012 Gloss Капри
CR RAL 9001 Gloss Крема
FR RAL 6019 Gloss Фреско
GN RAL 6005 Gloss Зеленый мох
GR RAL 9002 Gloss Кьяро
IV RAL 1013 Gloss Айвори
LA RAL 1019 Gloss Латте
LI RAL 4009 Gloss Лилла
LM RAL 6039 Gloss Лайм
LV RAL 4005 Gloss Лаванда
MA RAL 4010 Gloss Маджента
NA RAL 9206 Matt Нардо
NB RAL 7047 Gloss Небия
QR RAL 1015 Gloss Кварц
RO RAL 3015 Gloss Роза
RS RAL 3000 Gloss Россо
SA RAL 5024 Gloss Сапфир
SB RAL 7248 Matt Мокрый песок
SI RAL 7044 Gloss Серый шелк
SM RAL 7044 Matt Серый шелк
SO RAL 1016 Gloss Соларе
SV RAL 6027 Gloss Сальвия
TR RAL 8028 Gloss Терра
UM RAL 5002 Gloss Ультрамарин
TL Gloss Технолак