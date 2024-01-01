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Палитра Rifar Tubog

Порошковая покраска трубчатых радиаторов Rifar Tubog

Выбирая цвет и тип покрытия для своего TUBOG необходимо учитывать условия его эксплуатации. Для радиаторов TUBOG предлагается две технологии получения цветного защитного лакокрасочного покрытия:

  • порошковая окраска из палитры стандартных цветов (штатная технология, с применением тактовой линии окраски с 11-стадийным технологическим процессом применяющаяся в промышленном производстве);
  • окраска жидкими эмалями по индивидуальному заказу (окраска с 5-слой- ным покрытием для воплощения различных дизайнерских решений).

Технология порошковых эмалей

Порошковые покрытия обладают потрясающей химической и механической стойкостью. Они очень эффективны с точки зрения охраны здоровья, как при производстве, так и при применении. Некоторые краски из предложенной палитры обладают рядом уникальных свойств, связанных с наличием защитных свойств эмалей сопротивляться разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Отмечены значком

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Этот экологически чистый тип покрытия становится все более востребованным. TUBOG может предложить своим клиентам различные цветовые решения с применением самых современных технологий и продуктов в области порошковой окраски приборов отопления.

Традиционно в массовом производстве радиаторов отопления преобладает белый цвет продукции RAL 9016. Технологический процесс предусматривает многостадийную подготовку поверхности изделия и полное анафорезное грунтование перед нанесением финишного покрытия в виде выбранной эмали. Это отработанная промышленная технология, обеспечивающая высокое качество окраски продукции.

Преимущества выбора порошковых эмалей:

  • Уникальная палитра цветов
  • Стандартная технология окраски
  • Высокая повторяемость цвета (актуально для больших партий)
  • Высокая скорость изготовления
  • Высокие эксплуатационные свойства изделия
  • Широкий ряд цветовых решений
  • Покрытие устойчивое к механическим воздействиям

Образец цвета радиатора Rifar Tubog WH RAL 9016 Gloss Белый

WH RAL 9016 Gloss Белый

Образец цвета радиатора Rifar Tubog TI RAL 9223 Matt Титан

TI RAL 9223 Matt Титан

Образец цвета радиатора Rifar Tubog AN DB 703 Matt Антрацит

AN DB 703 Matt Антрацит

Образец цвета радиатора Rifar Tubog СH RAL 8017 Gloss Шоколад

СH RAL 8017 Gloss Шоколад

Образец цвета радиатора Rifar Tubog AB RAL 1034 Gloss Абрикос

AB RAL 1034 Gloss Абрикос

Образец цвета радиатора Rifar Tubog AG RAL 7016 Gloss Гриджио

AG RAL 7016 Gloss Гриджио

Образец цвета радиатора Rifar Tubog BK RAL 9005 Gloss Черный янтарь

BK RAL 9005 Gloss Черный янтарь

Образец цвета радиатора Rifar Tubog BM RAL 9005 Matt Черный янтарь

BM RAL 9005 Matt Черный янтарь

Образец цвета радиатора Rifar Tubog BO RAL 3011 Gloss Бордо

BO RAL 3011 Gloss Бордо

Образец цвета радиатора Rifar Tubog CA RAL 8025 Gloss Капучино

CA RAL 8025 Gloss Капучино

Образец цвета радиатора Rifar Tubog CB RAL 5017 Gloss Кобальт

CB RAL 5017 Gloss Кобальт

Образец цвета радиатора Rifar Tubog CI RAL 1021 Gloss Цитрин

CI RAL 1021 Gloss Цитрин

Образец цвета радиатора Rifar Tubog CP RAL 5012 Gloss Капри

CP RAL 5012 Gloss Капри

Образец цвета радиатора Rifar Tubog CR RAL 9001 Gloss Крема

CR RAL 9001 Gloss Крема

Образец цвета радиатора Rifar Tubog FR RAL 6019 Gloss Фреско

FR RAL 6019 Gloss Фреско

Образец цвета радиатора Rifar Tubog GN RAL 6005 Gloss Зеленый мох

GN RAL 6005 Gloss Зеленый мох

Образец цвета радиатора Rifar Tubog GR RAL 9002 Gloss Кьяро

GR RAL 9002 Gloss Кьяро

Образец цвета радиатора Rifar Tubog IV RAL 1013 Gloss Айвори

IV RAL 1013 Gloss Айвори

Образец цвета радиатора Rifar Tubog LA RAL 1019 Gloss Латте

LA RAL 1019 Gloss Латте

Образец цвета радиатора Rifar Tubog LI RAL 4009 Gloss Лилла

LI RAL 4009 Gloss Лилла

Образец цвета радиатора Rifar Tubog LM RAL 6039 Gloss Лайм

LM RAL 6039 Gloss Лайм

Образец цвета радиатора Rifar Tubog LV RAL 4005 Gloss Лаванда

LV RAL 4005 Gloss Лаванда

Образец цвета радиатора Rifar Tubog MA RAL 4010 Gloss Маджента

MA RAL 4010 Gloss Маджента

Образец цвета радиатора Rifar Tubog NA RAL 9206 Matt Нардо

NA RAL 9206 Matt Нардо

Образец цвета радиатора Rifar Tubog NB RAL 7047 Gloss Небия

NB RAL 7047 Gloss Небия

Образец цвета радиатора Rifar Tubog QR RAL 1015 Gloss Кварц

QR RAL 1015 Gloss Кварц

Образец цвета радиатора Rifar Tubog RO RAL 3015 Gloss Роза

RO RAL 3015 Gloss Роза

Образец цвета радиатора Rifar Tubog RS RAL 3000 Gloss Россо

RS RAL 3000 Gloss Россо

Образец цвета радиатора Rifar Tubog SA RAL 5024 Gloss Сапфир

SA RAL 5024 Gloss Сапфир

Образец цвета радиатора Rifar Tubog SB RAL 7248 Matt Мокрый песок

SB RAL 7248 Matt Мокрый песок

Образец цвета радиатора Rifar Tubog SI RAL 7044 Gloss Серый шелк

SI RAL 7044 Gloss Серый шелк

Образец цвета радиатора Rifar Tubog SM RAL 7044 Matt Серый шелк

SM RAL 7044 Matt Серый шелк

Образец цвета радиатора Rifar Tubog SO RAL 1016 Gloss Соларе

SO RAL 1016 Gloss Соларе

Образец цвета радиатора Rifar Tubog SV RAL 6027 Gloss Сальвия

SV RAL 6027 Gloss Сальвия

Образец цвета радиатора Rifar Tubog TR RAL 8028 Gloss Терра

TR RAL 8028 Gloss Терра

Образец цвета радиатора Rifar Tubog UM RAL 5002 Gloss Ультрамарин

UM RAL 5002 Gloss Ультрамарин

Образец цвета радиатора Rifar Tubog TL Gloss Технолак

TL Gloss Технолак

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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