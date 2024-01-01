Палитра Rifar Tubog

Выбирая цвет и тип покрытия для своего TUBOG необходимо учитывать условия его эксплуатации. Для радиаторов TUBOG предлагается две технологии получения цветного защитного лакокрасочного покрытия:

порошковая окраска из палитры стандартных цветов (штатная технология, с применением тактовой линии окраски с 11-стадийным технологическим процессом применяющаяся в промышленном производстве);

окраска жидкими эмалями по индивидуальному заказу (окраска с 5-слой- ным покрытием для воплощения различных дизайнерских решений).

Технология порошковых эмалей

Порошковые покрытия обладают потрясающей химической и механической стойкостью. Они очень эффективны с точки зрения охраны здоровья, как при производстве, так и при применении. Некоторые краски из предложенной палитры обладают рядом уникальных свойств, связанных с наличием защитных свойств эмалей сопротивляться разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Отмечены значком

Этот экологически чистый тип покрытия становится все более востребованным. TUBOG может предложить своим клиентам различные цветовые решения с применением самых современных технологий и продуктов в области порошковой окраски приборов отопления.

Традиционно в массовом производстве радиаторов отопления преобладает белый цвет продукции RAL 9016. Технологический процесс предусматривает многостадийную подготовку поверхности изделия и полное анафорезное грунтование перед нанесением финишного покрытия в виде выбранной эмали. Это отработанная промышленная технология, обеспечивающая высокое качество окраски продукции.

Преимущества выбора порошковых эмалей:

Уникальная палитра цветов

Стандартная технология окраски

Высокая повторяемость цвета (актуально для больших партий)

Высокая скорость изготовления

Высокие эксплуатационные свойства изделия

Широкий ряд цветовых решений

Покрытие устойчивое к механическим воздействиям