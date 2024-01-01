Замена чугунных радиаторов МС-140 на трубчатые Rifar Tubog

В представленной ниже секции вы можете выбрать модель МС-140 и число секций, чтобы узнать, на какие модели Rifar Tubog аналогичной мощности его можно заменить. Мы рекомендуем подбирать новые радиаторы, исходя из мощности старых, заложенных в проект. Это более точный вариант, чем подбор по площади помещения.

Важно : представленные здесь данные носят ориентировочный характер. Для точного подбора радиаторов обратитесь к специалистам.

В представленной таблице вы можете выбрать радиаторы Rifar Tubog, которые имеют аналогичную мощность при dT=70°C.

Чугунные радиаторы МС-140 - это проверенное временем решение. Надежные, долговечные, поддающиеся ремонту - они являются отличным практичным вариантов отопления. Данные батареи хорошо известны как пользователям,так и специалистам по монтажу отопительных систем.

К недостаткам чугунных батарей можно отнести:

Ограниченный выбор габаритов : всего несколько вариантов высоты и число секций до 10-12. Вариантов по глубине нет - только однорядные модели.

: всего несколько вариантов высоты и число секций до 10-12. Вариантов по глубине нет - только однорядные модели. Сложности с уборкой : чугунные батареи имеют шершавую поверхность, затрудняющую уборку от пыли.

: чугунные батареи имеют шершавую поверхность, затрудняющую уборку от пыли. Тепловая инерция : радиаторы из чугуна долго нагреваются и долго остывают. Это делает неэффективным их регулирование их мощности.

: радиаторы из чугуна долго нагреваются и долго остывают. Это делает неэффективным их регулирование их мощности. Большой вес : из-за большой массы, их сложно монтировать на стены и транспортировать. Кроме того, к прочности стен предъявляются повышенные требования к прочности.

: из-за большой массы, их сложно монтировать на стены и транспортировать. Кроме того, к прочности стен предъявляются повышенные требования к прочности. Внешний вид: данные радиаторы не всегда могут подойти для установки в дизайнерские интерьеры. Хотя они вполне удачно находят применение в интерьерах в стиле лофт..

Обратитесь в наш магазин и наши специалисты помогут вам подобрать радиаторы Rifar Tubog, которые подойдут для замены биметаллических радиаторов. Мы поможем вам выбрать радиаторы, которые будут соответствовать вашим требованиям по мощности, размерам и дизайну.