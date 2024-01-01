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Замена MC-140 на Tubog

Замена чугунных радиаторов МС-140 на трубчатые Rifar Tubog

В представленной ниже секции вы можете выбрать модель МС-140 и число секций, чтобы узнать, на какие модели Rifar Tubog аналогичной мощности его можно заменить. Мы рекомендуем подбирать новые радиаторы, исходя из мощности старых, заложенных в проект. Это более точный вариант, чем подбор по площади помещения.

Чугунный радиатор МС-140
модель:
Чугунный радиатор МС-140 500 (6 сек.)
мощность (dT=70C):
906 Вт
Трубчатый радиатор Rifar Tubog

Радиаторы Tubog аналогичной мощности

В представленной таблице вы можете выбрать радиаторы Rifar Tubog, которые имеют аналогичную мощность при dT=70°C.

Важно: представленные здесь данные носят ориентировочный характер. Для точного подбора радиаторов обратитесь к специалистам.

Складские модели Rifar Tubog

Tubog 3037 - 14 сек. - 910 Вт
365 x 668 x 107 мм
от 31458 руб.
Tubog 2057 - 14 сек. - 952 Вт
565 x 668 x 66 мм
от 26362 руб.
Tubog 3057 - 9 сек. - 927 Вт
565 x 438 x 107 мм
от 22050 руб.
Tubog 2180 - 5 сек. - 990 Вт
1800 x 254 x 66 мм
от 18595 руб.

Остальные модели Rifar Tubog

Tubog 2018 - 30 сек. - 930 Вт
180 x 1404 x 66 мм
от 55860 руб.
Tubog 3018 - 19 сек. - 912 Вт
180 x 898 x 107 мм
от 46075 руб.
Tubog 2037 - 20 сек. - 940 Вт
365 x 944 x 66 мм
от 34360 руб.
Tubog 2042 - 18 сек. - 936 Вт
415 x 852 x 66 мм
от 31572 руб.
Tubog 3042 - 12 сек. - 912 Вт
415 x 576 x 107 мм
от 27288 руб.
Tubog 2047 - 16 сек. - 912 Вт
465 x 760 x 66 мм
от 28624 руб.
Tubog 3047 - 11 сек. - 935 Вт
465 x 530 x 107 мм
от 25608 руб.
Tubog 2052 - 15 сек. - 930 Вт
515 x 714 x 66 мм
от 27540 руб.
Tubog 3052 - 10 сек. - 950 Вт
515 x 484 x 107 мм
от 23960 руб.
Tubog 2062 - 13 сек. - 962 Вт
615 x 622 x 66 мм
от 24947 руб.
Tubog 3062 - 9 сек. - 1 008 Вт
615 x 438 x 107 мм
от 22662 руб.
Tubog 2067 - 12 сек. - 948 Вт
665 x 576 x 66 мм
от 23724 руб.
Tubog 3067 - 8 сек. - 960 Вт
665 x 392 x 107 мм
от 21120 руб.
Tubog 2072 - 11 сек. - 924 Вт
715 x 530 x 66 мм
от 22143 руб.
Tubog 3072 - 8 сек. - 1 032 Вт
715 x 392 x 107 мм
от 21328 руб.
Tubog 2077 - 11 сек. - 990 Вт
765 x 530 x 66 мм
от 22396 руб.
Tubog 3077 - 7 сек. - 966 Вт
765 x 346 x 107 мм
от 18949 руб.
Tubog 2082 - 10 сек. - 950 Вт
815 x 484 x 66 мм
от 20720 руб.
Tubog 3082 - 7 сек. - 1 029 Вт
815 x 346 x 107 мм
от 19516 руб.
Tubog 2087 - 9 сек. - 909 Вт
865 x 438 x 66 мм
от 19170 руб.
Tubog 3087 - 6 сек. - 924 Вт
865 x 300 x 107 мм
от 17220 руб.
Tubog 2092 - 9 сек. - 954 Вт
915 x 438 x 66 мм
от 19278 руб.
Tubog 3092 - 6 сек. - 978 Вт
915 x 300 x 107 мм
от 17376 руб.
Tubog 2097 - 9 сек. - 990 Вт
965 x 438 x 66 мм
от 19917 руб.
Tubog 3097 - 6 сек. - 1 038 Вт
965 x 300 x 107 мм
от 17868 руб.
Tubog 2100 - 8 сек. - 912 Вт
1000 x 392 x 66 мм
от 17888 руб.
Tubog 3100 - 6 сек. - 1 068 Вт
1000 x 300 x 107 мм
от 18192 руб.
Tubog 2110 - 8 сек. - 992 Вт
1100 x 392 x 66 мм
от 19112 руб.
Tubog 3110 - 5 сек. - 980 Вт
1100 x 254 x 107 мм
от 17460 руб.
Tubog 2120 - 7 сек. - 938 Вт
1200 x 346 x 66 мм
от 18207 руб.
Tubog 3120 - 5 сек. - 1 080 Вт
1200 x 254 x 107 мм
от 17480 руб.
Tubog 2150 - 6 сек. - 1 002 Вт
1500 x 300 x 66 мм
от 18858 руб.
Tubog 3150 - 4 сек. - 1 068 Вт
1500 x 208 x 107 мм
от 17936 руб.
Tubog 2200 - 5 сек. - 1 080 Вт
2000 x 254 x 66 мм
от 21305 руб.
Tubog 2220 - 4 сек. - 964 Вт
2200 x 208 x 66 мм
от 20196 руб.
Tubog 2240 - 4 сек. - 1 048 Вт
2400 x 208 x 66 мм
от 21376 руб.

Чугунные радиаторы МС-140 - это проверенное временем решение. Надежные, долговечные, поддающиеся ремонту - они являются отличным практичным вариантов отопления. Данные батареи хорошо известны как пользователям,так и специалистам по монтажу отопительных систем.

К недостаткам чугунных батарей можно отнести:

  • Ограниченный выбор габаритов: всего несколько вариантов высоты и число секций до 10-12. Вариантов по глубине нет - только однорядные модели.
  • Сложности с уборкой: чугунные батареи имеют шершавую поверхность, затрудняющую уборку от пыли.
  • Тепловая инерция: радиаторы из чугуна долго нагреваются и долго остывают. Это делает неэффективным их регулирование их мощности.
  • Большой вес: из-за большой массы, их сложно монтировать на стены и транспортировать. Кроме того, к прочности стен предъявляются повышенные требования к прочности.
  • Внешний вид: данные радиаторы не всегда могут подойти для установки в дизайнерские интерьеры. Хотя они вполне удачно находят применение в интерьерах в стиле лофт..

Обратитесь в наш магазин и наши специалисты помогут вам подобрать радиаторы Rifar Tubog, которые подойдут для замены биметаллических радиаторов. Мы поможем вам выбрать радиаторы, которые будут соответствовать вашим требованиям по мощности, размерам и дизайну.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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