Замена чугунных радиаторов МС-140 на трубчатые Rifar Tubog
В представленной ниже секции вы можете выбрать модель МС-140 и число секций, чтобы узнать, на какие модели Rifar Tubog аналогичной мощности его можно заменить. Мы рекомендуем подбирать новые радиаторы, исходя из мощности старых, заложенных в проект. Это более точный вариант, чем подбор по площади помещения.
Чугунный радиатор МС-140 500
6 сек.
Радиаторы Tubog аналогичной мощности
В представленной таблице вы можете выбрать радиаторы Rifar Tubog, которые имеют аналогичную мощность при dT=70°C.
Важно: представленные здесь данные носят ориентировочный характер. Для точного подбора радиаторов обратитесь к специалистам.
Складские модели Rifar Tubog
Остальные модели Rifar Tubog
Чугунные радиаторы МС-140 - это проверенное временем решение. Надежные, долговечные, поддающиеся ремонту - они являются отличным практичным вариантов отопления. Данные батареи хорошо известны как пользователям,так и специалистам по монтажу отопительных систем.
К недостаткам чугунных батарей можно отнести:
- Ограниченный выбор габаритов: всего несколько вариантов высоты и число секций до 10-12. Вариантов по глубине нет - только однорядные модели.
- Сложности с уборкой: чугунные батареи имеют шершавую поверхность, затрудняющую уборку от пыли.
- Тепловая инерция: радиаторы из чугуна долго нагреваются и долго остывают. Это делает неэффективным их регулирование их мощности.
- Большой вес: из-за большой массы, их сложно монтировать на стены и транспортировать. Кроме того, к прочности стен предъявляются повышенные требования к прочности.
- Внешний вид: данные радиаторы не всегда могут подойти для установки в дизайнерские интерьеры. Хотя они вполне удачно находят применение в интерьерах в стиле лофт..
Обратитесь в наш магазин и наши специалисты помогут вам подобрать радиаторы Rifar Tubog, которые подойдут для замены биметаллических радиаторов. Мы поможем вам выбрать радиаторы, которые будут соответствовать вашим требованиям по мощности, размерам и дизайну.