Трубчатые радиаторы для квартиры: сценарии использования

Сразу ответим на популярный вопрос: да, трубчатые радиаторы подходят для установки в многоэтажных домах. Рабочее давление батарей Rifar Tubog составляет 12 атм - этого вполне достаточно для эксплуатации в системах центрального отопления. Соединенные между собой с помощью сварки секции обеспечивают устойчивость к перепадам давления.

Теперь рассмотрим, в каких случаях обычно используются трубчатые радиаторы для квартир.

Стандартные трубчатые радиаторы для квартиры

Трубчатые радиаторы стандартной высоты (50-57 см) используются в квартирах для установки под окнами. Как правило, речь идет о замене панельных радиаторов, оставленных от застройщика, либо чугунных или алюминиевых батарей с боковым подключением в старых домах.

Боковое подключение

При замене чугунных или алюминиевых батарей используются радиаторы Rifar Tubog 3057, высотой 57 см и со стандартным межосевым расстоянием 50 см. Преимуществом данной модели является возможность замены отопительного прибора без переноса труб. Достаточно просто снять старую батарею и установить новую на те же места. Длина и мощность одной секции Tubog 3057 примерно соответствуют длине и мощности секции чугунного или алюминиевого радиатора. Поэтому подбор модели требуемой мощности не составит труда. Достаточно посчитать число секций старой батареи и выбрать радиатор Tubog с таким же количеством секций, умноженным на два. Получится отопительный прибор примерно тех же размеров и теплоотдачи.

Гораздо реже используются 2-трубчатые Rifar Tubog 2057. Их целесообразно использовать, когда требуется плоская модель. Например, в случае, если окно находится рядом с кроватью. Из-за того, что Tubog 2057 имеет меньшую толщину, потребуется сместить трубы ближе к стене. Также, для достижения той же мощности, что и у 3057, потребуется большее количество секций. Это может быть неудобно, если вам нужно уложиться в ограниченное пространство.

Нижнее подключение

При нижнем подключении требуется учесть, что у трубчатых радиаторов подача воды должны идти всегда в крайнюю секцию. В то время как у панельных радиаторов подача теплоносителя осуществляется по внутренней трубке. Поэтому, несмотря на то, что Rifar Tubog с нижним подключением имеют стандартное межосевое расстояние 50 мм, потребуется перенос труб.

Для нижнего подключения могут использоваться более низкие модели батарей (высотой 51,5 см): Rifar Tubog 3052 и Rifar Tubog 2052. Эти модели не поддерживаются в наличии, но могут быть изготовлены под заказ, если стандартная высота 57 см вам не подходит.

Вертикальные трубчатые радиаторы для квартиры

В этой категории практически всегда используются или 2-трубчатые Rifar Tubog 2180 или более мощные 3-трубчатые Rifar Tubog 3180. Вариант с более плоской моделью применяется чаще, так как Tubog 2180 обладает меньшей толщиной и выходи дешевле, чем Tubog 3180 аналогичной мощности. Трех-трубчатая модель устанавливается в тех случаях, когда требуется большая теплоотдача.

Высокие трубчатые радиаторы обычно используются для отопления помещений объединенных с балконом. Из-за демонтажа подоконного блока, не остается места для установки горизонтальной батареи. Вертикальные радиаторы становятся единственным вариантом, так как только они могут обеспечить необходимую тепловую мощность и поместиться на оставшемся узком простенке.

Низкие трубчатые радиаторы для квартир с панорамными окнами

Для отопления панорамных окон есть 3 пути: