О магазине
Наша компания специализируется на отопительном оборудовании премиум-класса: стальные трубчатые радиаторы, внутрипольные конвекторы, дизайн-радиаторы и чугунные ретро-радиаторы. Мы работаем с большим количеством европейских заводов. В данном магазине представлена продукции группы компании Rifar - трубчатые радиаторы Tubog.
Мы имеем богатый опыт работы с радиаторами данного сегмента (с 2009 года) и можем предоставить вам грамотную консультацию в подборе наиболее подходящих для вас моделей, а также комплектующих к ним. Каждому нашему клиенту мы гарантируем индивидуальный подход, учитывающий именно его пожелания, а также технические особенности системы отопления в его доме или квартире.
Доставку осуществляем по Москве и Санкт-Петербургу. В другие города доставка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис и др).
Контактная информация
тел.:
(495) 128-45-57
тел.:
(812) 603-74-55
email:
mail@tubogshop.ru
whatsapp:
+79006522658
telegram:
@TubogRadiatorBot
Юридическая информация
ООО "ХОУМ КОМФОРТ"
www.homekomfort.ru
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Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.