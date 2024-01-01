О магазине

Наша компания специализируется на отопительном оборудовании премиум-класса: стальные трубчатые радиаторы, внутрипольные конвекторы, дизайн-радиаторы и чугунные ретро-радиаторы. Мы работаем с большим количеством европейских заводов. В данном магазине представлена продукции группы компании Rifar - трубчатые радиаторы Tubog.

Мы имеем богатый опыт работы с радиаторами данного сегмента (с 2009 года) и можем предоставить вам грамотную консультацию в подборе наиболее подходящих для вас моделей, а также комплектующих к ним. Каждому нашему клиенту мы гарантируем индивидуальный подход, учитывающий именно его пожелания, а также технические особенности системы отопления в его доме или квартире.

Доставку осуществляем по Москве и Санкт-Петербургу. В другие города доставка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис и др).