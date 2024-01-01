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Радиаторы Tubog

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О магазине

О магазине

Наша компания специализируется на отопительном оборудовании премиум-класса: стальные трубчатые радиаторы, внутрипольные конвекторы, дизайн-радиаторы и чугунные ретро-радиаторы. Мы работаем с большим количеством европейских заводов. В данном магазине представлена продукции группы компании Rifar - трубчатые радиаторы Tubog.

Мы имеем богатый опыт работы с радиаторами данного сегмента (с 2009 года) и можем предоставить вам грамотную консультацию в подборе наиболее подходящих для вас моделей, а также комплектующих к ним. Каждому нашему клиенту мы гарантируем индивидуальный подход, учитывающий именно его пожелания, а также технические особенности системы отопления в его доме или квартире.

Доставку осуществляем по Москве и Санкт-Петербургу. В другие города доставка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис и др).

Контактная информация

тел.: 

(495) 128-45-57


тел.: 

(812) 603-74-55

email: 

mail@tubogshop.ru

whatsapp: 

+79006522658

telegram: 

@TubogRadiatorBot

Юридическая информация

ООО "ХОУМ КОМФОРТ"
www.homekomfort.ru
ОГРН: 1237800065865
‍ИНН/КПП 7811788339 / 781101001
Р/с 40702810520000015671
в ООО "Банк Точка"
БИК 044525104
Корр/сч: 30101810745374525104

Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

Специализированный магазин

трубчатые радиаторы Tubog

(495) 128-45-57
(812) 603-74-55

mail@tubogshop.ru

пн. - пт. с 10:00 до 19:00

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ООО "ХОУМ КОМФОРТ"

‍ИНН 7811788339 / КПП 781101001

ОГРН 1237800065865

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