Tubog 2037 или 3037: какой низкий радиатор выбрать

Tubog 2037 и Tubog 3037 имеют одинаковую высоту 365 мм и предназначены для установки под низкими подоконниками. Главное различие заключается в глубине и теплоотдаче: двухтрубная модель 2037 имеет глубину 66 мм, а трёхтрубная 3037 - 107 мм. При этом одна секция Tubog 3037 примерно на 38-40% мощнее в зависимости от температурного режима. Поэтому 2037 чаще выбирают, когда важно уменьшить выступ радиатора от стены, а 3037 - когда требуется получить больше тепла при ограниченной ширине под окном.

Краткий ответ: чем отличаются Tubog 2037 и 3037

Tubog 2037 меньше выступает в помещение, поскольку его глубина составляет 66 мм. Эта модель подходит для узких проходов, небольших комнат и интерьеров, где радиатор желательно максимально приблизить к стене. Tubog 3037 глубже на 41 мм, но каждая его секция обладает большей теплоотдачей. Благодаря этому радиатор требуемой мощности получается короче и часто требует меньше секций. При одинаковом количестве секций Tubog 3037 занимает такую же ширину, как Tubog 2037, но отдаёт заметно больше тепла. При подборе одинаковой мощности трёхтрубная модель может оказаться не только короче, но и сопоставимой или более выгодной по цене. Поэтому сравнивать необходимо не цену одной секции, а стоимость готовых радиаторов, способных обеспечить одинаковую теплоотдачу.

Выбирайте Tubog 2037, если Выбирайте Tubog 3037, если критична небольшая глубина критична небольшая ширина радиатор не должен выступать в комнату требуется повышенная теплоотдача под окном достаточно места по ширине необходимо сократить число секций важен визуально более лёгкий корпус нужно получить больше мощности при высоте 365 мм

Сравнение характеристик Tubog 2037 и Tubog 3037

Обе модели имеют одинаковую высоту и межосевое расстояние, поэтому подходят для одного и того же типа низких проёмов. Основная разница заключается в глубине корпуса и количестве рядов трубок. Tubog 2037 компактнее по глубине, а Tubog 3037 использует третий ряд трубок для увеличения площади теплоотдачи. Преимущество Tubog 3037 сохраняется при разных температурных режимах. При ΔT50 секция 3037 мощнее примерно на 39%, при ΔT60 - примерно на 40%, а при ΔT70 - примерно на 38%. Это означает, что разница между моделями сохраняется не только в высокотемпературной системе отопления.

Параметр Tubog 2037 Tubog 3037 Количество рядов трубок 2 3 Высота 365 мм 365 мм Межосевое расстояние 300 мм 300 мм Глубина 66 мм 107 мм Мощность секции при ΔT50 33 Вт 46 Вт Мощность секции при ΔT60 40 Вт 56 Вт Мощность секции при ΔT70 47 Вт 65 Вт Масса секции 0,7 кг 1,05 кг Объём теплоносителя в секции 0,4 л 0,6 л Рабочее давление 16 атм 16 атм Максимальная температура 110° 110° Базовая цена секции 1 747 ₽* 2 285 ₽*

* Цены указаны справочно. Актуальные цены уточняйте у продавца.

Обе модели имеют одинаковый шаг секции, поэтому при одном и том же числе секций их длина совпадает. Чтобы понять логику выбора глубже, полезно посмотреть статью чем отличаются двухтрубные и трёхтрубные радиаторы.

Что изменится при одинаковом количестве секций

В этом блоке видно, сколько мощности пользователь получает при одинаковой ширине радиатора. При равном числе секций длина готового прибора совпадает, но трёхтрубная модель даёт больше тепла и потому может быть интереснее как с точки зрения мощности, так и по итоговой компоновке под окном.

Секций Ширина Мощность 2037 Цена 2037 Мощность 3037 Цена 3037 Разница в мощности 10 484 мм 470 Вт 17 470 ₽* 650 Вт 22 850 ₽* 180 Вт 14 668 мм 658 Вт 24 458 ₽* 910 Вт 31 990 ₽* 252 Вт 20 944 мм 940 Вт 34 940 ₽* 1 300 Вт 45 700 ₽* 360 Вт 30 1 404 мм 1 410 Вт 52 410 ₽* 1 950 Вт 68 550 ₽* 540 Вт

При одинаковом числе секций обе модели занимают сопоставимую ширину, поскольку шаг секций у них одинаковый. Однако Tubog 3037 даёт примерно на 38% больше тепла. Цена трёхтрубной модели выше, но прибавку стоимости нужно сопоставлять с прибавкой мощности.

Какой радиатор получится короче при одинаковой мощности

Это главный практический блок страницы. Здесь одинаковая тепловая задача решается для двух моделей при одинаковом базовом цвете RAL 9016 и боковом подключении B1. Расчет выполнен по формуле минимального целого числа секций: `sections = Math.ceil(requiredPower / sectionPower)`.

Требуемая мощность Tubog 2037 Tubog 3037 Разница по ширине Разница по цене около 1 000 Вт 22 секций, 1 034 Вт 1 036 мм 38 434 ₽* 16 секций, 1 040 Вт 760 мм 36 560 ₽* 2037 короче на 276 мм 2037 дороже на 1 874 ₽* около 1 300 Вт 28 секций, 1 316 Вт 1 312 мм 48 916 ₽* 20 секций, 1 300 Вт 944 мм 45 700 ₽* 2037 короче на 368 мм 2037 дороже на 3 216 ₽* около 1 550 Вт 33 секций, 1 551 Вт 1 542 мм 57 651 ₽* 24 секций, 1 560 Вт 1 128 мм 54 840 ₽* 2037 короче на 414 мм 2037 дороже на 2 811 ₽* около 1 820 Вт 39 секций, 1 833 Вт 1 818 мм 68 133 ₽* 28 секций, 1 820 Вт 1 312 мм 63 980 ₽* 2037 короче на 506 мм 2037 дороже на 4 153 ₽*

Именно сравнение при одинаковой мощности показывает практическую разницу между моделями. Для получения примерно 1 кВт требуется 22 секции Tubog 2037 или только 16 секций Tubog 3037. При мощности около 1,8 кВт разница становится ещё заметнее, поэтому трёхтрубный радиатор получается короче и часто занимает меньше места под окном.

Что выбрать, если под окном мало места

Сначала необходимо измерить доступную ширину между откосами, трубами, мебелью или другими ограничениями. После этого можно определить максимальное количество секций, которое помещается в проём. Если ширины недостаточно для Tubog 2037 требуемой мощности, переход на Tubog 3037 позволяет увеличить теплоотдачу без увеличения длины радиатора.

Доступная ширина, мм Расчет использует ту же формулу, что и на карточках моделей: `24 мм + 46 мм × число секций`. Как читать результат Если ширины недостаточно для минимальных 4 секций, модель в таком размере не поместится. Когда ширины хватает, блок показывает максимальное число секций, мощность и итоговую цену. Tubog 2037 Максимум: 25 секций Ширина: 1 174 мм Мощность: 1 175 Вт Цена: 43 675 ₽* Tubog 3037 Максимум: 25 секций Ширина: 1 174 мм Мощность: 1 625 Вт Цена: 57 125 ₽*

Когда лучше выбрать более тонкий Tubog 2037

Tubog 2037 имеет глубину 66 мм и на 41 мм тоньше модели 3037. Это преимущество становится заметным в небольших помещениях, узких проходах и комнатах, где рядом с радиатором расположены мебель, дверь или длинные шторы. Радиатор меньше выступает от стены и визуально воспринимается легче. Выбор Tubog 2037 особенно оправдан, если под окном достаточно свободного места по ширине. В этом случае требуемую мощность можно получить за счёт большего количества секций, сохранив небольшую глубину корпуса. Однако перед заказом необходимо учитывать не только глубину самого радиатора, но и монтажный зазор между стеной и задней поверхностью прибора.

Фактический вынос передней поверхности радиатора зависит от глубины модели, кронштейнов и монтажного зазора.

Когда выгоднее выбрать Tubog 3037

Tubog 3037 рациональнее выбирать, когда высота радиатора ограничена низким подоконником, а требуемую мощность необходимо разместить на небольшой ширине. Третий ряд трубок увеличивает теплоотдачу каждой секции, поэтому готовый радиатор получается короче. Модель 3037 также удобна, если покупатель хочет сократить количество секций без перехода на более высокий радиатор. При сравнении одинаковой мощности итоговая цена может оказаться близкой к цене Tubog 2037 или даже ниже, поскольку для 3037 требуется меньше секций.

Отличаются ли модели по массе и объёму воды

Одна секция Tubog 3037 тяжелее и вмещает больше теплоносителя, чем секция Tubog 2037. Однако для одинаковой мощности трёхтрубной модели требуется меньше секций, поэтому сравнивать параметры одной секции недостаточно. Необходимо считать массу и объём воды всего готового радиатора.

Параметр Tubog 2037 Tubog 3037 Количество секций 22 16 Фактическая мощность 1 034 Вт 1 040 Вт Объём воды 8,8 л 9,6 л Масса без теплоносителя 15,4 кг 16,8 кг

Почему цена зависит не только от модели

Стоимость радиатора зависит от количества секций, цвета и выбранного подключения. Поэтому в сравнительных таблицах необходимо использовать одинаковую комплектацию. Базовые таблицы на этой странице рассчитаны для белого цвета RAL 9016 и бокового подключения B1. При выборе другого цвета, нижнего подключения или дополнительной арматуры итоговая цена изменится. Актуальную конфигурацию пользователь должен рассчитывать на странице выбранной модели. При необходимости можно также выбрать боковое или нижнее подключение.

Итог: Tubog 2037 или Tubog 3037

Tubog 2037 стоит выбирать, если главным ограничением является глубина радиатора. Корпус глубиной 66 мм меньше выступает в помещение и лучше подходит для узких проходов, небольших комнат и интерьеров, где под окном достаточно места по ширине. Tubog 3037 лучше подходит, если пространство ограничено по ширине или требуется повышенная теплоотдача при высоте 365 мм. За счёт мощности 65 Вт на секцию при ΔT70 радиатор нужной мощности получается заметно короче. При этом более высокая цена одной секции не всегда означает более высокую цену готового радиатора. Если ограничена глубина - выбирайте Tubog 2037. Если ограничена ширина или требуется больше мощности - выбирайте Tubog 3037.

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Частые вопросы

Что мощнее: Tubog 2037 или Tubog 3037? Tubog 3037 мощнее. При ΔT70 одна секция Tubog 2037 выдаёт 47 Вт, а одна секция Tubog 3037 - 65 Вт. Разница составляет примерно 38%, поэтому для одинаковой мощности модели 3037 требуется меньше секций. Какой радиатор меньше выступает от стены? Tubog 2037 имеет глубину 66 мм, а Tubog 3037 - 107 мм. Разница составляет 41 мм без учёта монтажного зазора и кронштейнов. Если важно минимизировать выступ радиатора в помещение, практичнее выбрать Tubog 2037. Почему Tubog 3037 может получиться дешевле при одинаковой мощности? Одна секция Tubog 3037 стоит дороже, но обладает большей теплоотдачей. Для одинаковой мощности требуется меньше секций, поэтому итоговая стоимость готового радиатора может быть сопоставимой или ниже стоимости более длинного Tubog 2037. Какая модель лучше для установки под низким окном? Обе модели имеют высоту 365 мм. Если пространство ограничено по ширине, лучше выбрать Tubog 3037. Если под окном достаточно ширины, но радиатор не должен сильно выступать в комнату, лучше подходит Tubog 2037. Можно ли сравнивать модели только по цене одной секции? Нет. Модели имеют разную мощность одной секции. Корректно сравнивать стоимость готовых радиаторов одинаковой мощности, цвета и типа подключения.

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