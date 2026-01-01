Правила транспортировки радиаторов Rifar Tubog

Если кратко: радиаторы Rifar Tubog перевозятся в заводской упаковке, транспортируются в правильном положении и модели выше 1000 мм фиксируются на индивидуальном паллете. Соблюдение этих требований сохраняет геометрию секций, покрытие и не нарушает гарантию производителя.

Параметр Требование Упаковка Только заводская, с сохранением защитной плёнки Радиаторы до 1000 мм Допускается переноска вручную с поддержкой корпуса Радиаторы свыше 1000 мм Переноска двумя людьми или с применением тележки Большая секционность Перевозка на индивидуальном паллете Положение при перевозке Вертикальное для высоких моделей Запрещено Удары, опора на резьбы, замораживание

Всё остальное изложено ниже - от упаковки до фиксации на паллете и последствий нарушения правил.

Правила транспортировки радиаторов Tubog

Транспортировка радиаторов Tubog подчинена ГОСТ 31311 и внутренним рекомендациям завода. Каждая секция должна оставаться в заводской упаковке: торцевые защитные элементы, картонные профили и термоусадочная плёнка сохраняются до финального монтажа. Снятие плёнки до установки недопустимо, потому что она препятствует появлению царапин и загрязнений.

Радиаторы с увеличенной секционностью и высотой свыше 1000 мм требуют бережной переноски и фиксации. Без фиксирования на индивидуальном паллете при изгибе может нарушиться геометрия секций или произойти микродеформация коллекторов.

Транспортировочное положение радиатора

При перевозке длинномерных радиаторов с большим количеством секций паллет должен равномерно воспринимать нагрузку по всей длине. Вертикальные модели рекомендуется перевозить строго вертикально с жёсткой фиксацией к паллете, чтобы исключить прогиб при движении транспорта.

При горизонтальной транспортировке используют амортизирующие прокладки по всей длине. Опора только на крайние секции недопустима, поскольку это создаёт точечные нагрузки на сварные швы. Радиаторы большой высоты закрепляют так, чтобы исключить раскачивание: даже кратковременный удар может повредить лакокрасочное покрытие или нарушить геометрию.

Перемещение приборов с увеличенной секционностью

Переноску таких приборов выполняют минимум два человека с поддержкой корпуса по всей длине, без захвата за резьбовые патрубки или нижние подключения. При необходимости используются монтажные ремни или тележки. При передвижении по лестницам прибор должен удерживаться в вертикальном положении, чтобы снизить риск изгиба.

Запрещается использовать радиатор как временную опору, опирать на углы или подвергать ударам. Также недопустимо замораживание прибора в присутствии остаточной влаги внутри системы.

Почему это критично для гарантии

Нарушение правил транспортировки приводит к микротрещинам в сварных соединениях, повреждению покрытия и преждевременной коррозии. Механические деформации могут снизить ресурс радиатора, несмотря на испытательное давление до 24 атм.

Гарантия действует только при соблюдении правил обращения, хранения и транспортировки. Положение радиатора и фиксация на индивидуальном паллете для моделей с высокой секционностью - обязательные требования для сохранения гарантийных обязательств производителя.