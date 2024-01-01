Вертикальные радиаторы отопления

Вертикальные трубчатые радиаторы отопления - это стальные трубчатые радиаторы, имеющие высоту выше стандартной. Их нельзя установить под окна. Разберем, их преимущества и недостатки. А также постараемся понять, почему, несмотря на все свои ограничения, вертикальные радиаторы имеют повышенный спрос. Ведь в складскую программу радиаторов Tubog обязательно входят модели Tubog 2180 и Tubog 3180, чтобы наши клиенты могли получить требуемые батареи без длительного ожидания.

Высокая тепловая мощность при небольшой ширине

Первое, что нужно знать про высокие трубчатые радиаторы - их секции обладают высокой теплоотдачей. Связано это, конечно же, с их высотой. Такая особенность позволяет радиаторам иметь большую тепловую мощность при небольшом количестве секций, а значит и при небольшой ширине.

Соответственно, такие радиаторы отлично подходят для следующих случаев:

Установка радиатора рядом с выходом на балкон.

Монтаж в комнатах, где мебель располагается вдоль стен и оставляет мало пространства для установки радиатора стандартной длины.

Прихожие или тамбуры в загородных домов: небольшие помещения с ограниченным доступным пространством, куда требуется установить достаточно мощный тепловой прбор.

Колонны и межкомнатные перегородки.

Так как доступное место чаще ограничено в ширину, то замена длинных и низких радиаторов на узкие и высокие может являться отличным решением.

Стоимость радиатора

Вертикальные радиаторы стоят дешевле низких или стандартных радиаторов той же мощности. Это связано с более простым производством: при аналогичных этапах производства секций значительно сокращается число секций, которые необходимо сварить друг с другом.

Говоря о складских моделях, заметим, что 2-трубчатая модель Tubog 2180 будет стоить дешевле своего 3-трубчатого, более широкого аналога - Tubog 3180 - схожей мощности.

Внешний вид

Высокие радиаторы отопления всегда будут заметной частью интерьера: их нельзя спрятать за диваном или закрыть экранами. К счастью, этого и не требуется, ведь современные вертикальные радиаторы отопления выглядят очень эстетично и стильно. Они могут стать не только функциональным, но и декоративным элементом интерьера.

У нас вы можете заказать изготовление вертикальных радиаторов Tubog не только в классических белом или черном цветах, но также и в любом другом цвете по каталогу RAL.

Недостатки вертикальных радиаторов

Однако этот тип радиаторов также имеет некоторые недостатки. Основной из них связан с отсутствием стандартного подхода. Чаще всего установка высоких батарей требует переноса отопительных труб, что может вызвать дополнительные работы и затраты.

Особая сложность может возникнуть при монтаже вертикальных радиаторов в старых домах с однотрубной системой отопления. Обязательно обсудите с вашем прорабом или сантехником, каким образом можно будет установить байпас, чтобы он выглядел эстетично. Установка байпаса является обязательной, иначе вы будете регулировать мощность не только своего радиатора, но также мощность всех радиаторов, подключенных к тому же стояку отопления. Такой монтаж недопустим и у вас могут потребовать его переделать.

Также можно отнести к недостаткам неидеальное размещение вертикальных батарей. Традиционное размещение под окном имеет преимущество в том, что отопительное устройство находится в самом холодном участке помещения, что повышает его эффективность в передаче тепла. Батарея, расположенная в другом месте, будет менее эффективной в нагреве, несмотря на одинаковую указанную мощность. Однако этот недостаток является условным, так как радиатор не способен полностью защитить от сквозняков из окна. Если даже небольшое снижение передачи тепла радиатора приводит к недостаточной температуре в помещении, это скорее указывает на проблемы с проектированием системы отопления, а не на недостатки самого радиатора.

Заключение

Высокие радиаторы отопления являются практичным выбором для современных жилых помещений. Они обладают высокой тепловой мощностью при компактных размерах, что позволяет оптимально планировать помещения. Кроме того, они не только выполняют функцию отопления, но и вносят важный элемент в интерьер дома или квартиры. Тем не менее, установка таких радиаторов может потребовать дополнительных работ, поэтому перед их приобретением рекомендуется проконсультироваться с профессионалами в области отопительных систем, чтобы оценить техническую возможность установки выбранных радиаторов и оценить стоимость необходимых работ.