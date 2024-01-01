Радиаторы Rifar Tubog производятся на современной автоматизированной линии. Благодаря чему исключаются возможные риски, связанные с человеческим фактором. С полным ассортиментом продукции вы можете на странице каталога радиаторов Rifar Tubog. Здесь также представлены хиты продаж: Rifar Tubog 2180 и Rifar Tubog 3057

Важной особенностью радиаторов Rifar Tubog является их повышенная толщина. Европейские нормативы разрешают использование стальных стенок с минимальной толщиной 0,8 мм. Однако в радиаторах Tubog толщина стальных заготовок составляет 1,6 мм, что применяется как для труб, так и для головных частей радиатора. Это гарантирует дополнительную прочность и надежность продукции.

Второй ключевой особенностью производства Rifar Tubog является акцент на высокой точности и геометрической точности. Технологические вызовы, связанные с производством радиаторов, требовали создания автоматизированных процессов с супер-точной (0,01 мм) холодной штамповкой. Это потребовало не только нового оборудования, но и формирования культуры автоматизированного производства.

Третьим фактором, отличающим радиаторы Rifar Tubog, стало пересмотренное гидравлическое решение. Во многих европейских радиаторах с встроенными термостатическими клапанами были замечены проблемы, связанные с балансировкой из-за стука клапанов. Радиаторы Tubog были разработаны с учетом этого опыта. Их гидравлическая схема основана на распределителе потока, что обеспечивает правильное направление движения воды, избегая стука.

Последний, но не менее важный аспект — сталь, использованная в производстве. Компания RIFAR выбрала сталь Correx с высокой антикоррозионной стойкостью. Совместная разработка с компанией "Северсталь" позволила создать специальную сталь для радиаторов, обладающую улучшенными характеристиками стойкости к коррозии.

Итак, производство радиаторов Rifar Tubog — это совершенно новый взгляд на традиционную технологию. Внимательный подход к деталям, тщательно проработанные инновации и использование новых материалов привели к созданию продукции высочайшего качества, способной конкурировать с лучшими мировыми производителями.

Основные этапы производства Rifar Tubog

Рассмотрим основные этапы в производстве радиаторов Tubog Rifar.

Этап 1. Поставка материалов

Производство радиаторов Rifar Tubog начинается с поставки первоклассной стальной ленты Correx, которая поставляется в форме рулонов.

Этап 2. Формирование основы

Для создания коллекторных заготовок используется стальная лента, которая проходит процесс штамповки с использованием специализированного пресса. Следующим этапом является соединение двух частей коллектора при помощи точной сварки. Это создает основу верхней или нижней секции радиатора Rifar Tubog. Применение передовых технологий лазерной сварки обеспечивает максимально чистые и прочные соединения, а каждая головка радиатора проверяется на герметичность в специализированных испытательных условиях.

Этап 3. Сборка и обработка

Коллекторные компоненты и трубки тщательно соединяются друг с другом. Сварка происходит без образования окалины, что гарантирует высокое качество и эффективность производства. Сварные швы затем проходят полировку, обеспечивая максимальную чистоту визуального аспекта продукции. Контроль качества строго соблюдается на каждом этапе, включая проверку герметичности после сварки. Даже автоматизированный процесс шлифования дополняется ручной проверкой для обнаружения и устранения дефектов.

Этап 4. Проверка и испытания

Производство проходит контроль. После сварки и обработки, каждая секция проходит серию испытаний на герметичность. Для этого секции погружаются в воду и подвергаются давлению воздуха, чтобы убедиться в их надежности.

Этап 5. Финишная обработка

Секции радиаторов Rifar Tubog проходят процедуры подготовки и окраски. Грунтовка и порошковое покрытие обеспечивают не только привлекательный внешний вид, но и защиту от коррозии и механических повреждений.

Этап 6. Качество и упаковка

Каждая секция проходит строгую проверку качества, включая визуальную оценку, дизайн и идентификацию модели. В случае обнаружения дефектов, детали проходят ручную доработку или отбраковываются. Затем радиаторы Rifar Tubog упаковываются с использованием автоматизированных технологий, обеспечивая надежную защиту во время транспортировки и хранения. Каждый радиатор упаковывается в соответствии с требованиями заказчика, готовя их для отправки на следующий этап – монтаж.