Доставка и оплата

Оплата

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

Оплата наличными

При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Безналичный перевод

Доступно как для юридических, так и для физических лиц

Банковские карты

Оплата банковской картой онлайн