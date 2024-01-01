Доставка и оплата
Работаем с физическими и юридическими лицами. Склады в Москве и Санкт-Петербурге
Доставка
Мы осуществляем доставку в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до двери. В остальные города доставка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и т.д.).
Москва и Санкт-Петербург
- При наличии товара на складе, доставка осуществляется в течение 2 рабочих дней, по согласованию.
- В случае, если требуется перемещение товара между складами (из Москвы в Санкт-Петербург и наоборот), то срок доставки может быть увеличен н 1-1.5 недели, в зависимости от расписания транспорта.
Доставка по России
- Мы отправляем товар в любой город России через транспортные компании. Как правило, это - Деловые Линии, но возможна отправка любой другой компанией по желанию заказчика.
- Доставка до терминала компании в городе отправления осуществляется за наш счет.
- Груз в обязательном порядке отправляется с жесткой упаковкой, а также страховкой (если данная услуга предусмотрена транспортной компанией.
Оплата
Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
Оплата наличными
При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)
Безналичный перевод
Доступно как для юридических, так и для физических лиц
Банковские карты
Оплата банковской картой онлайн
Получение товара
При приеме товара (во время доставки курьером или при получении товара от транспортной компании): внимательно осмотрите товар, убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений. Помните, что претензии по внешнему виду доставленного Вам товара, в соответствии со ст. 458 и 459 ГК РФ, Вы можете предъявить только до передачи Вам товара продавцом. Риск случайной утраты или повреждения изделия переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю Продавцом.
Если товарный вид приобретаемой техники не соответствует надлежащему, Вы вправе не принимать товар. При возникновении проблемы такого характера настоятельно рекомендуем связаться с нашим оператором в момент обнаружения дефекта.
Возврат товара
При обнаружении скрытых дефектов в товаре, сразу сообщите нам об этом. Обмен товара или возврат денежных средств Покупателю осуществляется после проведения экспертизы сервисного центра.
В случаях, когда товар надлежащего качества не подошел Вам по каким-либо причинам, Вы можете отказаться от него в любое время до его передачи, а после передачи, в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. Для этого необходимо чтобы:
- Товар не был в употреблении, были сохранены его потребительские свойства, товарный вид, упаковка, пломбы, ярлыки, а так же товарный или кассовый чек, документация к товару.
- Товар являлся товаром надлежащего качества (исправен, не имел вмятин, трещин, царапин, сколов и других механических повреждений, за исключением скрытых производственных дефектов).
Процедура возврата товара регламентируется статьей 26.1 федерального закона «О защите прав потребителей».
- Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.
- Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
- Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его человеком.
- При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования