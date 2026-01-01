Как выбрать радиатор Tubog для квартиры зависит от четырёх главных вещей: какая у вас система отопления, сколько места под окном или на стене, какая мощность нужна комнате и как будут подключены трубы. Для большинства квартир со стандартными подоконниками первым кандидатом обычно становится Tubog 3057 высотой 570 мм, потому что это универсальная 3-трубчатая модель с хорошей теплоотдачей. Если важна меньшая глубина, стоит смотреть Tubog 2057, если подоконник низкий - Tubog 3037 высотой 370 мм, а если под окном нет места или нужен дизайнерский вертикальный формат - Tubog 2180 или Tubog 3180. Для квартиры с центральным отоплением особенно важно проверить рабочее давление, испытательное давление, тип подключения и расчёт секций, потому что радиатор должен не только красиво смотреться после ремонта, но и нормально греть зимой.

Быстрый выбор радиатора Tubog для квартиры

Сценарий в квартире Что обычно нужно Какая модель Tubog подходит Что проверить перед заказом Стандартное окно и подоконник 80-90 см Универсальный радиатор под окно Tubog 3057 Высоту, количество секций, боковое или нижнее подключение Небольшая комната или узкое место у стены Радиатор меньшей глубины Tubog 2057 Хватит ли мощности при меньшей глубине Низкий подоконник 40-60 см Низкий радиатор под окно Tubog 3037 Зазоры сверху и снизу, длину и мощность Панорамное окно или нет места под окном Вертикальный радиатор рядом с окном Tubog 2180 Место в простенке, мощность и расположение мебели Большая гостиная или холодная зона Вертикальный радиатор с повышенной мощностью Tubog 3180 Теплопотери, высоту стены, подключение Замена старой батареи без ремонта Радиатор на существующие трубы Чаще Tubog 3057 или 2057 Совпадение подключения и состояние труб Капитальный ремонт с новой разводкой Аккуратное подключение из пола или стены Любая подходящая модель + DV1 Заранее спланировать выводы труб

Как выбрать радиатор Tubog для квартиры и не начать с неправильного вопроса

Многие начинают выбор с вопроса “какая модель красивее”. Это понятно: радиатор стоит на виду, его видно каждый день, и после ремонта совсем не хочется ставить под окно что-то похожее на временную батарею из подъезда. Но в отоплении красота работает только вместе с расчётом. Если радиатор не подходит по мощности, давлению или подключению, он быстро перестаёт быть дизайнерским элементом и превращается в дорогую металлическую головоломку. Поэтому правильный выбор Tubog для квартиры начинается не с цвета и не с фотографии в интерьере, а с понимания условий: центральное или автономное отопление, высота подоконника, место установки, старые или новые трубы, требуемая теплоотдача.

В типовой квартире есть три самых частых сценария. Первый - замена старых батарей под окном без серьёзной переделки труб. Здесь обычно важны боковое подключение, совместимость с центральным отоплением и подбор мощности вместо старого радиатора. Второй сценарий - ремонт в новостройке, где можно заранее спланировать нижнее подключение, выбрать цвет и аккуратно спрятать трубы. Третий сценарий - сложная геометрия: низкие подоконники, панорамные окна, узкие простенки, шторы в пол, мебель у окна и желание не испортить интерьер. В каждом из этих случаев Tubog может подойти, но модель будет разной.

Хорошая новость в том, что выбор не бесконечный. В линейке Tubog есть понятная логика: 3057 - универсальная подоконная модель, 2057 - более компактная по глубине, 3037 - низкая для сложных подоконников, 2180 - вертикальная для узких простенков, 3180 - вертикальная с большей мощностью. Если правильно определить сценарий, половина выбора уже сделана. Дальше остаётся рассчитать секции, проверить подключение и выбрать цвет. Это всё ещё не “купить чайник”, но уже и не инженерная диссертация.

Сначала проверьте систему отопления

Для квартиры с центральным отоплением первый фильтр - техническая совместимость. Tubog рассчитан на рабочее давление 16 атм и испытательное давление 24 атм, поэтому его можно рассматривать для многоквартирных домов, включая квартиры в новостройках и старом фонде. Это важный аргумент, потому что в центральных системах радиатор работает не в идеальной частной котельной, а в общей системе дома, где бывают сезонные испытания, перепады давления и разное качество теплоносителя. При этом сам факт “радиатор подходит по давлению” не отменяет проверки конкретного объекта: нужно учитывать состояние труб, тип подключения, требования управляющей компании и правила замены отопительных приборов.

В старых домах особенно важно не относиться к стояку как к чему-то вечному и неубиваемому. Чугунная батарея могла стоять 40 лет, трубы могли пережить несколько ремонтов и пару поколений жильцов, но это не значит, что новая установка пройдёт без вопросов. Перед покупкой лучше сфотографировать существующее подключение, измерить расстояния, уточнить у монтажника, можно ли сохранить боковую схему или потребуется переделка. Если радиатор меняется в отопительный сезон, нужно заранее согласовать отключение стояка. И да, это скучная часть процесса, но она намного веселее, чем объяснять соседям снизу, почему у них внезапно появился “тёплый дождь”.

Для квартир с автономным отоплением или индивидуальным тепловым пунктом задача обычно мягче, но расчёт всё равно нужен. В таких системах часто ниже температура теплоносителя, а значит мощность радиатора при реальной эксплуатации может быть меньше, чем в паспортной таблице при ΔT 70°C. Если система работает на ΔT 50°C или ниже, секций понадобится больше. Поэтому даже в новой квартире с красивой разводкой нельзя выбирать радиатор только по высоте и цвету. Сначала нужно понять температурный режим и теплопотери комнаты, потом уже подбирать модель.

Подробнее о работе в городских сетях можно посмотреть в материалах Tubog в центральном отоплении и Tubog для многоквартирного дома. Они помогут понять, какие параметры системы важны до покупки радиатора.

Как выбрать модель Tubog по месту установки

Tubog 3057 - универсальный вариант под стандартное окно

Tubog 3057 чаще всего стоит рассматривать первым, если в квартире стандартный подоконник и радиатор должен стоять под окном. Это 3-трубчатая модель высотой 570 мм, которая хорошо подходит для большинства типовых подоконных зон. Она даёт хорошую теплоотдачу и позволяет заменить старую батарею на более аккуратный трубчатый радиатор без радикального изменения сценария отопления. Если раньше радиатор стоял под окном и это место работало нормально, Tubog 3057 часто позволяет сохранить ту же логику: тепло идёт от окна, холодный поток от стекла компенсируется, а интерьер становится заметно аккуратнее.

Плюс Tubog 3057 - баланс мощности и привычного формата. При ΔT 70°C одна секция выдаёт около 185 Вт, поэтому для многих комнат можно подобрать разумное количество секций без чрезмерной длины. При более низком температурном режиме, например ΔT 50°C, мощность секции снижается примерно до 110-120 Вт, и это нужно учитывать при расчёте. Минус модели - большая глубина по сравнению с 2-трубчатыми вариантами. Если комната узкая, радиатор стоит рядом с мебелью или подоконная зона тесная, стоит сравнить 3057 с Tubog 2057.

Tubog 2057 - когда важна компактная глубина

Tubog 2057 подходит для квартир, где радиатор должен меньше выступать от стены. Это 2-трубчатая модель высотой 570 мм и глубиной около 66 мм, поэтому она визуально легче и компактнее, чем 3-трубчатые варианты. Её удобно рассматривать для небольших комнат, спален, кухонь, узких проходов и мест, где старый радиатор мешал мебели или шторам. В интерьере такая модель выглядит спокойнее и менее массивно, особенно если радиатор находится на виду.

Главный компромисс Tubog 2057 - мощность. При той же высоте и длине 2-трубчатый радиатор обычно отдаёт меньше тепла, чем 3-трубчатый. Поэтому 2057 нельзя выбирать только из-за небольшой глубины, если комната холодная, угловая или с большими окнами. Часто решение находится в увеличении количества секций, но это возможно только если под окном хватает ширины. Если ширины мало, а теплопотери высокие, лучше вернуться к Tubog 3057 или рассмотреть вертикальную модель с большей теплоотдачей.

Tubog 3037 - для низких подоконников

Tubog 3037 нужен там, где обычный радиатор высотой 570 мм не помещается. Это низкая модель высотой 370 мм, которую стоит рассматривать для подоконников 40-60 см, старых ниш, низких окон и нестандартных подоконных зон. Важно понимать, что радиатор должен не просто “влезть” по высоте, а иметь зазоры для нормальной циркуляции воздуха. Если от пола до подоконника 50-60 см, стандартный радиатор часто уже не проходит, а Tubog 3037 становится рабочим вариантом.

У низкой модели есть тот же компромисс, что и у любой низкой батареи: меньше высота - меньше теплоотдача на секцию. Поэтому при выборе 3037 особенно важно считать количество секций и проверять доступную длину под окном. Если места по длине достаточно, низкий радиатор может отлично закрыть задачу. Если окно короткое, подоконник низкий, а комната холодная, нужно сравнить 3037 с вертикальным Tubog 2180 рядом с окном. Иногда вертикальный радиатор оказывается честнее, чем попытка втиснуть всю мощность в слишком маленькую подоконную зону.

Tubog 2180 - вертикальный радиатор для узкого простенка

Tubog 2180 стоит рассматривать, если под окном мало места или радиатор хочется сделать частью интерьера. Вертикальная модель высотой 1800 мм хорошо подходит для узких простенков, зон рядом с панорамным окном, прихожих, кухонь-гостиных, спален и помещений, где подоконная зона занята мебелью или шторами. В отличие от стандартного радиатора под окном, вертикальный Tubog воспринимается не как “батарея, которую забыли спрятать”, а как осознанный элемент интерьера. Особенно хорошо это работает в современных квартирах, где важны чистые стены, длинные шторы и аккуратная геометрия.

У вертикального радиатора есть важное ограничение: он не всегда заменяет подоконный радиатор один в один по тепловому поведению. Под окном радиатор создаёт тепловую завесу и компенсирует холод от стекла. Если перенести прибор в простенок, нужно убедиться, что мощности хватает и зона остекления не создаёт дискомфорт. Для большинства квартир это решаемо, если радиатор расположен рядом с окном и правильно рассчитан. Но при больших панорамных окнах, угловой комнате или слабом утеплении лучше считать внимательнее.

Tubog 3180 - вертикальный формат с повышенной мощностью

Tubog 3180 нужен там, где хочется вертикальный формат, но Tubog 2180 может быть слабоват по теплу. Это 3-трубчатая вертикальная модель высотой 1800 мм, которую стоит рассматривать для гостиных, кухонь-гостиных, помещений с большими окнами, высокими потолками и холодными зонами. Она более выразительная и мощная, чем 2180, поэтому лучше подходит для сценариев, где радиатор должен не только красиво стоять в простенке, но и реально закрывать серьёзные теплопотери. В современных квартирах с объединённой кухней-гостиной это часто актуальнее, чем кажется на этапе дизайна.

Минус 3180 - большая глубина и визуальная заметность. В маленькой спальне или узкой прихожей такой радиатор может выглядеть слишком массивно, особенно в тёмном цвете. Поэтому его лучше выбирать не “на всякий случай”, а после расчёта мощности и оценки места установки. Если теплопотери умеренные, Tubog 2180 может выглядеть легче и спокойнее. Если же комната большая и холодная, 3180 часто оказывается более честным решением: лучше один радиатор с нужной мощностью, чем красивый, но слабый прибор, который зимой работает на пределе.

Как рассчитать количество секций

Расчёт секций - это место, где лучше не полагаться на глазомер. В старой квартире часто говорят: “стояло 10 секций, поставим примерно столько же”. Иногда это работает, но только если новая модель близка по мощности, высоте и условиям работы. У Tubog 3057 одна секция при ΔT 70°C даёт около 185 Вт, а при ΔT 50°C - примерно 110-120 Вт. Разница большая, и она показывает, почему важно знать температурный режим системы. Одна и та же батарея в разных условиях может греть совершенно по-разному.

Для первого приближения можно считать так: определите теплопотери комнаты в ваттах, разделите на мощность одной секции выбранной модели и добавьте запас 10-15%. Например, если комнате нужно около 1300 Вт, а расчётная мощность секции Tubog 3057 в вашей системе около 185 Вт, получится 7-8 секций. Если фактический режим ближе к ΔT 50°C и секция даёт около 110-120 Вт, потребуется уже 11-12 секций. Поэтому одинаковая комната в разных системах может требовать разного количества секций, и это нормально.

На мощность влияют площадь комнаты, высота потолков, количество наружных стен, размер и качество окон, этаж, наличие балкона, утепление и режим отопления. Комната 16 м² в середине дома и угловая комната 16 м² с двумя окнами - это разные задачи, хотя в объявлении о продаже квартиры они выглядят одинаково. Если в помещении панорамное окно, низкий подоконник, шторы до пола или радиатор частично закрыт мебелью, запас мощности становится особенно важным. Лучше один раз посчитать, чем потом каждую зиму проводить переговоры с пледом.

Для подробного подбора используйте статью про расчёт мощности Tubog или сравните сценарии замены через калькулятор замены радиаторов. Если нужно понять разницу между 2- и 3-трубчатыми моделями, пригодится отдельный материал о выборе 2- или 3-трубчатого Tubog.

Как выбрать подключение: боковое или нижнее DV1

Боковое подключение - самый простой и понятный вариант при замене старых батарей. Если в квартире уже есть трубы сбоку от старого радиатора, часто разумнее подобрать Tubog с боковым подключением и не устраивать лишнюю переделку. Это дешевле, быстрее и обычно спокойнее для готового ремонта. В старом фонде такой подход особенно практичен: сохраняется привычная логика подключения, меньше вмешательства в стояк и меньше риска неожиданностей на объекте.

Нижнее подключение DV1 лучше рассматривать при капитальном ремонте или новой разводке. Его главный плюс - аккуратный внешний вид: трубы выходят снизу, могут быть спрятаны в полу или стене, радиатор выглядит более чисто и современно. Но нижнее подключение требует точности: нужно заранее знать, где будет чистовой пол, как выйдут трубы, где будет подача и обратка, какая сторона подключения нужна и не будет ли узел конфликтовать с плинтусом или мебелью. Если всё спланировано заранее, DV1 выглядит отлично. Если о нём вспоминают после укладки паркета, он может превратиться в маленький инженерный квест.

Для квартиры с центральным отоплением также важно согласовать замену с управляющей компанией или ТСЖ. Особенно если требуется отключение стояка, перенос труб или изменение схемы подключения. Даже если радиатор подходит по давлению, монтаж должен быть выполнен корректно. Нельзя относиться к отоплению как к мебели: поставил не туда - передвинул. Здесь “передвинул” обычно означает слить стояк, вызвать сантехника и пожалеть, что не подумали заранее. Подробнее о скрытой подводке можно прочитать в статье про нижнее подключение DV1.

Как выбрать цвет Tubog для квартиры

Белый цвет остаётся самым универсальным вариантом для квартиры. Он подходит под большинство стен, не спорит с интерьером и обычно быстрее воспринимается как спокойное решение. Если радиатор стоит под белым подоконником или на светлой стене, белый Tubog может визуально раствориться и не привлекать лишнего внимания. Это хороший выбор, когда радиатор должен быть аккуратным, но не главным героем комнаты. Белый также проще согласовать с разными стилями, если интерьер ещё может меняться.

Антрацит и Titan выбирают, когда радиатор должен стать частью дизайна. Антрацит даёт более сильный контраст и хорошо работает в лофте, современных интерьерах, рядом с чёрными рамами, тёмной фурнитурой, графитовыми деталями и контрастными стенами. Titan мягче: это спокойный серо-металлический оттенок, который подходит для минимализма, кухонь-гостиных, офисных интерьеров, светлого дерева, бетона и металлических элементов. Если хочется уйти от стандартного белого, но не делать радиатор слишком тёмным, Titan часто выглядит удачным компромиссом.

Под заказ можно рассматривать окраску по палитре RAL. Это полезно, если радиатор должен совпасть со стеной, мебелью, оконными рамами или дизайнерской концепцией. Но здесь важно помнить: цвет на экране и реальный цвет в помещении могут отличаться. Освещение, фактура стены, соседние материалы и даже время суток меняют восприятие оттенка. Поэтому для нестандартного цвета лучше заранее сверять образцы и не выбирать оттенок только по красивой картинке на мониторе. Полная палитра цветов Tubog собрана на отдельной странице.

Tubog или альтернативы для квартиры

Оставить старые батареи

Оставить старые батареи - иногда разумный вариант, если они хорошо греют, не текут и ремонт не требует визуального обновления. Это самый дешёвый путь, особенно если бюджет ограничен или квартира сдаётся в аренду. Но у старых радиаторов есть очевидные минусы: внешний вид, большая глубина, сложная регулировка, пыль между секциями и часто устаревшее подключение. Если вы делаете капитальный ремонт, старые батареи почти всегда становятся визуальным слабым местом. Получается квартира “после ремонта”, но под окном всё ещё стоит привет из прошлого века.

Поставить биметаллический радиатор

Биметалл часто выбирают для центрального отопления из-за высокого давления, доступности и привычности. Это рабочий вариант, особенно если главная задача - быстро и недорого заменить старую батарею. Биметаллические радиаторы легко найти, монтажники с ними знакомы, а выбор размеров большой. Минус - внешний вид и стандартность. В современном интерьере биметалл часто выглядит как утилитарная батарея, а не как часть дизайна. Если квартира делается “для себя” и радиатор находится на виду, Tubog обычно выглядит заметно аккуратнее и дороже визуально.

Поставить панельный радиатор

Панельные радиаторы хорошо подходят для частных домов и автономных систем, где условия отопления более мягкие и понятные. Они аккуратно выглядят, дают хорошую теплоотдачу и могут быть недорогим решением. Но для квартир с центральным отоплением панельные модели нужно подбирать осторожно: важно смотреть рабочее давление, требования производителя и качество теплоносителя. Кроме того, панельный радиатор не даёт той же интерьерной пластики, что трубчатый. Он может быть спокойным и аккуратным, но если нужен вертикальный формат, цветной акцент или дизайнерская геометрия, Tubog обычно интереснее.

Выбрать Tubog

Tubog хорош там, где нужно совместить отопление, дизайн и параметры для квартиры. Он подходит для подоконной установки, вертикальных сценариев, низких подоконников, замены старых батарей и современных ремонтов с нижним подключением. Его можно подобрать по высоте, глубине, мощности, цвету и типу подключения. Минус в том, что выбор требует чуть больше внимания: нужно считать секции, проверять давление и заранее понимать схему монтажа. Но это как раз тот случай, когда небольшая подготовка экономит много проблем. Радиатор покупают не на сезон, поэтому лучше выбрать не самый быстрый вариант, а самый подходящий.

Типовые сценарии выбора Tubog в квартире

Замена старой батареи под окном

Если вы просто меняете старую батарею под стандартным окном, чаще всего начинайте с Tubog 3057. Он хорошо подходит по высоте, даёт достаточную мощность и сохраняет привычную схему размещения радиатора под окном. Если старая батарея сильно выступала от стены и мешала мебели или шторам, сравните 3057 с Tubog 2057. Если трубы уже выведены сбоку, обычно проще сохранить боковое подключение. Нижнее DV1 в таком сценарии имеет смысл только при капитальном ремонте, когда можно заранее подготовить разводку. Подробнее о такой логике выбора можно посмотреть в статье про замену старых радиаторов.

Новостройка с ремонтом с нуля

В новостройке больше свободы, потому что можно заранее продумать место радиаторов, цвет и подключение. Здесь особенно логично рассматривать нижнее подключение DV1, если хочется скрыть трубы и получить аккуратный внешний вид. Под стандартные окна можно выбрать Tubog 3057 или 2057, под низкие окна - 3037, а в простенки рядом с панорамным остеклением - 2180 или 3180. Главное - согласовать выбор с проектом отопления и не забыть про реальную мощность. Дизайнер может нарисовать красивую вертикальную модель, но зимой греть будет не рендер, а конкретное количество секций.

Квартира с панорамными окнами

Панорамные окна почти всегда усложняют выбор радиатора. Под окном может не быть места, шторы идут в пол, стекло даёт холодную зону, а интерьер требует аккуратного решения. В таких ситуациях Tubog 2180 или 3180 в простенке часто выглядят лучше, чем попытка поставить низкий радиатор туда, где ему физически тесно. Если под окном всё же есть зона 40-60 см, можно рассмотреть Tubog 3037, но его нужно считать особенно внимательно. При больших окнах лучше закладывать запас мощности и заранее думать о расположении мебели и штор.

Маленькая спальня или детская

В маленьких комнатах важна глубина радиатора и безопасность размещения. Tubog 2057 может быть удачным выбором, если не хочется, чтобы радиатор сильно выступал от стены. Но если комната угловая или окно большое, нужно проверить, хватит ли мощности. Tubog 3057 даст больше тепла при сопоставимой длине, но будет глубже. В детской также важно не закрывать радиатор мебелью и шторами, потому что даже правильно рассчитанный прибор теряет эффективность, если перед ним поставить стол, кровать или плотный экран.

Ошибки при выборе Tubog для квартиры

Самая частая ошибка - выбирать модель только по фотографии. На фото вертикальный радиатор может выглядеть идеально, но в конкретной квартире ему может не хватать мощности или места. Подоконная модель может казаться слишком простой, но именно она лучше всего работает против холода от окна. Поэтому сначала нужно понять задачу помещения, а потом выбирать внешний вид. В отоплении картинка важна, но она не заменяет расчёт.

Вторая ошибка - не учитывать температурный режим. Паспортная мощность часто указывается при ΔT 70°C, а реальная городская система может работать ближе к ΔT 50-60°C. Это значит, что фактическая теплоотдача будет ниже. Если выбрать количество секций по максимальному паспортному значению без запаса, зимой может оказаться, что радиатор красивый, но скромный. Особенно это критично для больших комнат, угловых помещений и квартир с панорамными окнами.

Третья ошибка - поздно думать о подключении. Выбор между боковым подключением и нижним DV1 нужно делать до ремонта, а не после укладки пола и покраски стен. Если трубы уже выведены сбоку, боковое подключение часто будет самым практичным. Если хочется нижнюю подводку, её лучше закладывать заранее. Это не тот случай, где “потом как-нибудь подключим”: потом обычно дороже, сложнее и с большим количеством слов, которые не стоит писать в SEO-статье.

Короткий вывод

Для большинства квартир со стандартной подоконной зоной первым делом стоит рассмотреть Tubog 3057. Если нужна меньшая глубина, подойдёт Tubog 2057. Если подоконник низкий, смотрите Tubog 3037. Если под окном нет места или нужен вертикальный дизайнерский формат, выбирайте между Tubog 2180 и Tubog 3180 по мощности и месту установки. Для квартиры с центральным отоплением обязательно проверяйте давление, схему подключения и расчёт секций, а не выбирайте радиатор только по виду.

Самый надёжный путь выбора такой: сначала определить систему отопления, потом измерить место установки, затем рассчитать мощность, выбрать модель, согласовать подключение и только после этого решать цвет. Так Tubog будет не просто красивой заменой старой батареи, а нормальным отопительным прибором, который подходит именно вашей квартире. Хороший радиатор должен нравиться в июле, когда вы смотрите на интерьер, и в январе, когда он доказывает, что куплен не зря. Если нужно быстро перейти от чтения к подбору, можно открыть каталог Tubog или отправить запрос на подбор радиатора.

FAQ

Какой Tubog выбрать для обычной квартиры?

Для большинства квартир со стандартными окнами и подоконниками 80-90 см первым вариантом стоит рассматривать Tubog 3057. Это универсальная 3-трубчатая модель высотой 570 мм с хорошей теплоотдачей для подоконной установки. Если важна меньшая глубина, можно рассмотреть Tubog 2057. Если подоконник низкий, лучше смотреть Tubog 3037, а если под окном нет места - вертикальный Tubog 2180 или 3180.

Подходит ли Tubog для центрального отопления?

Tubog можно рассматривать для квартир с центральным отоплением. Радиаторы рассчитаны на рабочее давление 16 атм и испытательное давление 24 атм. При этом важно учитывать параметры конкретного дома, состояние труб, правила управляющей компании и качество монтажа. Для старого фонда лучше заранее проверить подключение и согласовать замену.

Сколько секций Tubog нужно на комнату?

Количество секций зависит от теплопотерь помещения и температурного режима системы. Для ориентира секция Tubog 3057 даёт около 185 Вт при ΔT 70°C и около 110-120 Вт при ΔT 50°C. Если комнате нужно примерно 1300 Вт, то при ΔT 70°C потребуется около 7-8 секций, а при более низком температурном режиме - больше. Точный расчёт лучше делать по площади, высоте потолков, окнам, наружным стенам и режиму отопления.

Что выбрать: Tubog 3057 или Tubog 2057?

Tubog 3057 лучше выбирать, если нужна хорошая теплоотдача под стандартным окном. Это основной универсальный вариант для квартиры. Tubog 2057 тоньше и аккуратнее по глубине, поэтому подходит для узких мест, небольших комнат и ситуаций, где радиатор не должен сильно выступать от стены. Но при той же длине 2057 обычно даст меньше тепла, поэтому количество секций нужно считать внимательнее.

Когда нужен Tubog 3037?

Tubog 3037 нужен при низком подоконнике или ограниченной высоте под окном. Его высота 370 мм позволяет установить радиатор там, где стандартная модель 570 мм не помещается с нормальными зазорами. При этом низкий радиатор требует внимательного расчёта мощности, потому что на одну секцию он отдаёт меньше тепла, чем более высокая модель. Если под окном мало места и по высоте, и по ширине, стоит сравнить 3037 с вертикальным Tubog 2180.

Что выбрать для панорамного окна?

Для панорамного окна часто лучше рассматривать вертикальные модели Tubog 2180 или Tubog 3180 в простенке рядом с окном. Если под окном остаётся низкая зона 40-60 см, можно рассмотреть Tubog 3037, но нужно проверить мощность и зазоры. При больших окнах особенно важно считать теплопотери и не выбирать радиатор только по внешнему виду. Иногда вертикальная модель рядом с окном работает лучше, чем низкий радиатор, который пытаются втиснуть в слишком маленькое место.

Нижнее или боковое подключение выбрать для квартиры?

Если вы меняете старую батарею и трубы уже выведены сбоку, обычно проще и дешевле выбрать боковое подключение. Если делается капитальный ремонт или новая разводка, можно рассмотреть нижнее подключение DV1. Оно выглядит аккуратнее, но требует предварительной подготовки труб и точного планирования. После чистовой отделки переход на нижнее подключение может быть сложным и дорогим.

Какой цвет Tubog выбрать для квартиры?

Белый цвет самый универсальный и подходит для большинства квартир. Антрацит хорошо смотрится в современных контрастных интерьерах, лофте и рядом с тёмной фурнитурой. Titan - более мягкий серо-металлический оттенок, который подходит для минимализма, кухонь-гостиных, офисных интерьеров, бетона, стекла и светлого дерева. Под заказ можно выбрать цвет по палитре RAL, но его лучше сверять с реальными материалами интерьера.