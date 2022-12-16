Новости о радиаторах Rifar Tubog
2024.12.04
RIFAR на выставке “Дни дизайна России” в Екатеринбурге
RIFAR представил премиальные радиаторы на “Днях дизайна России” в Екатеринбурге. Более 200 консультаций, уникальные модели, розыгрыш призов и благодарность партнёрам!подробнее...
2024.11.02
Компания Rifar расширяет горизонты и укрепляет позиции на рынке отопительных решений
Rifar, один из лидеров в производстве современных отопительных систем, продолжает развивать свои технологии и расширять ассортимент продукции.подробнее...
2024.10.25
Обучающий семинар от RIFAR и «Сантехника Сварщика» пройдет в Самаре
29 октября 2024 года в Самаре впервые состоится крупный обучающий семинар, организованный компанией RIFAR совместно с известным видеоблогером Борисом Яхункиным, известным как «Сантехник Сварщик».подробнее...
2024.09.06
RIFAR готовится к участию в выставке "Aquatherm Tashkent 2024" с новыми моделями радиаторов
Компания RIFAR, известный производитель радиаторов отопления, приглашает всех посетить свой стенд на выставке Aquatherm Tashkent 2024, которая пройдет с 2 по 4 октября в НВК «Узэкспоцентр» в Ташкенте.подробнее...
2024.07.10
Турне RIFAR по Уралу и Сибири
С 20 по 27 июня 2024 года у вас была возможность принять участие в нескольких мероприятиях, организованных компанией RIFAR, которые проходили в Уральском и Сибирском федеральных округах.подробнее...
2024.07.05
Новый настенный кронштейн для радиаторов RIFAR TUBOG
С 8 июля АО РИФАР начнет комплектовать радиаторы TUBOG новыми стальными кронштейнами. Подробности и инструкции на сайте.подробнее...
2024.06.20
Обучающие семинары RIFAR для дизайнеров и специалистов в Новосибирске
RIFAR проводит семинары для дизайнеров интерьеров и специалистов по отоплению в Новосибирске 26-27 июня. Обсуждение новейших технологий, готовых решений и уникальных возможностей радиаторов.подробнее...
2024.06.12
Семинар RIFAR для монтажников в Екатеринбурге
20 июня 2024 года компания RIFAR приглашает специалистов по монтажу и проектированию систем отопления из Екатеринбурга и Свердловской области на обучающий семинар.подробнее...
2024.05.28
RIFAR приняла участие в Белорусских Днях Дизайна 2024
С 22 по 24 мая 2024 года в минском футбольном манеже состоялось масштабное событие в сфере дизайна и архитектуры - международная выставка отделочных материалов и предметов интерьераподробнее...
2024.05.14
Повышение цен на 7%
АО РИФАР повышает на 7% РРЦ c 1 июня 2024г. на все модели и типоразмеры радиаторов TUBOG.подробнее...
2024.04.16
Высота 18 см теперь доступна
Компания RIFAR расширила ассортимент своих радиаторов серии Tubog, представив новую модель с высотой всего 18 см.подробнее...
2024.02.16
Выставка Auquathem Moscow 2024
С 6 по 9 февраля в Москве проходила 28-я Международная выставка AQUATHERM MOSCOW, крупнейшее в России событие в области инженерных решений для отопления.подробнее...
2023.10.09
Дебют RIFAR в Средней Азии на выставке в Ташкенте
RIFAR успешно дебютировала на выставке Aquatherm Tashkent 2023, представив широкий ассортимент радиаторов.подробнее...
2023.09.02
RIFAR обновляет цветовую гамму радиаторов TUBOG
Компания RIFAR представила новую цветовую палитру радиаторов TUBOG, включающую 37 ярких оттенков. Теперь это стандартные цвета, ускоряющие процесс заказа и позволяющие радиаторам стать ключевыми элементами интерьера.подробнее...
2022.12.16
Премия «Марка №1 России»
16 декабря в Государственном Кремлёвском Дворце состоялась торжественная церемония вручения премии "Народная марка 2022".подробнее...