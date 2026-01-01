Трубчатые радиаторы Rifar Tubog с боковым подключением
Боковое подключение Tubog подходит для классической разводки отопления, при которой трубы подходят к радиатору сбоку. Такой вариант часто выбирают при замене существующей батареи, если планируется сохранить расположение подающей и обратной трубы. Для правильного заказа необходимо определить сторону подачи и точный код подключения.
Коротко о категории
Боковое подключение Tubog
Коды B1, B2, B3 и B4 обозначают разные варианты расположения подачи и обратки при боковом подключении. Все схемы можно выполнить зеркально - с подачей слева или справа.
Перед покупкой нужно сравнить межосевое расстояние, сторону подачи, положение существующих труб и общую геометрию нового радиатора. Совпадение только одного размера не гарантирует монтаж без переделки подводки.
Если сначала нужно понять, какой именно код подключения выбрать, откройте расшифровку схем подключения Tubog. А если вы сравниваете сам принцип подключения в вашей ситуации, посмотрите что лучше - боковое или нижнее подключение.
Модели Tubog с боковым подключением
В категории собраны модели, для которых доступны боковые схемы подключения. При выборе учитывайте общую высоту, межосевое расстояние, число секций, сторону труб и требуемую мощность.
Tubog 3018
Tubog 2037
Tubog 3037
Tubog 2042
Tubog 3042
Tubog 2047
Tubog 3047
Tubog 2052
Tubog 3052
Tubog 2057
Tubog 3057
Tubog 2062
Tubog 3062
Tubog 2067
Tubog 3067
Tubog 2072
Tubog 3072
Tubog 2077
Tubog 3077
Tubog 2082
Tubog 3082
Tubog 2087
Tubog 3087
Tubog 2092
Tubog 3092
Tubog 2097
Tubog 3097
Tubog 2100
Tubog 3100
Tubog 2110
Tubog 3110
Tubog 2120
Tubog 3120
Tubog 2150
Tubog 3150
Tubog 2180
Tubog 3180
Tubog 2200
Tubog 3200
Tubog 2220
Tubog 3220
Tubog 2240
Tubog 3240
Подбираете Tubog на замену старой батарее?
Отправьте фотографию существующего радиатора и труб, измерьте межосевое расстояние и доступную ширину. Мы поможем подобрать модель и проверить подходящий вариант бокового подключения.
Когда выбирают боковое подключение
Боковая схема часто позволяет использовать существующие выводы труб, но перед покупкой необходимо сравнить межосевое расстояние и положение подключения.
Если трубы проложены вдоль стены и подходят к радиатору сбоку, боковое подключение обычно проще реализовать без скрытых узлов.
Боковое подключение широко используется в квартирах и домах. Однако направление подачи и совместимость арматуры должен проверить специалист.
Таблица выбора
|Ситуация
|Что проверить
|Замена старой батареи
|Межосевое расстояние и положение труб
|Трубы подходят слева
|Нужный левый вариант подключения
|Трубы подходят справа
|Нужный правый вариант подключения
|Однотрубная система
|Байпас и проект регулирования
|Установка термоголовки
|Ее положение и свободный доступ
Не ориентируйтесь только на межосевое расстояние
Даже при совпадении расстояния между трубами новый радиатор может отличаться общей высотой, глубиной, шириной и положением резьбовых выводов. Перед заменой нужно измерить нишу, проверить сторону подачи и убедиться, что арматура останется доступной после монтажа.
Полезные материалы
Статьи по замене старых радиаторов, подбору схемы и проверке совместимости бокового подключения.
Подробная расшифровка кодов B1-B4, D1-D3 и DV1-DV2.
Сравнение принципов подключения для конкретной ситуации.
Базовый материал для сценария замены без переделки всей системы.
Разбор сценария, когда новый радиатор ставят на место старого чугунного.
Полезно, если подбирается современный трубчатый радиатор вместо зарубежной модели.
Материал для понимания, почему Tubog выбирают как замену классическим радиаторам.
FAQ
Что означают B1, B2, B3 и B4?
Это четыре варианта расположения подачи и обратной линии при боковом подключении. B1 - подача сверху и обратка снизу с той же стороны, B2 - подача сверху с одной стороны и обратка снизу с противоположной стороны, B3 - зеркальная схема с нижней подачей, B4 - нижние боковые подключения с противоположных сторон.
Какая схема бокового подключения лучше?
Производитель считает оптимальными B1 и B2. При B2 используется диагональная схема, которая особенно удобна для длинных радиаторов. B3 и B4 применяют, когда расположение существующих труб не позволяет использовать верхнюю подачу.
Можно ли поменять подключение с левого на правое?
Да. Конструкция Tubog с боковым подключением симметрична. Один и тот же радиатор можно подключить слева или справа, переставив заглушку и воздухоспускной клапан в соответствии с выбранной схемой.
Можно ли установить Tubog вместо старого радиатора без переноса труб?
Можно только при совпадении нескольких параметров: межосевого расстояния, стороны подачи, схемы подключения, общей высоты и положения радиатора относительно стены.
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