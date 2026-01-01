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Трубчатые радиаторы Rifar Tubog с боковым подключением

Боковое подключение Tubog подходит для классической разводки отопления, при которой трубы подходят к радиатору сбоку. Такой вариант часто выбирают при замене существующей батареи, если планируется сохранить расположение подающей и обратной трубы. Для правильного заказа необходимо определить сторону подачи и точный код подключения.

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Трубчатый радиатор Rifar Tubog с боковым подключением

Коротко о категории

B1 - B4
Межосевое расстояние
Замена старого радиатора

Боковое подключение Tubog

Коды B1, B2, B3 и B4 обозначают разные варианты расположения подачи и обратки при боковом подключении. Все схемы можно выполнить зеркально - с подачей слева или справа.

Перед покупкой нужно сравнить межосевое расстояние, сторону подачи, положение существующих труб и общую геометрию нового радиатора. Совпадение только одного размера не гарантирует монтаж без переделки подводки.

Если сначала нужно понять, какой именно код подключения выбрать, откройте расшифровку схем подключения Tubog. А если вы сравниваете сам принцип подключения в вашей ситуации, посмотрите что лучше - боковое или нижнее подключение.

Модели Tubog с боковым подключением

В категории собраны модели, для которых доступны боковые схемы подключения. При выборе учитывайте общую высоту, межосевое расстояние, число секций, сторону труб и требуемую мощность.

Tubog 2018 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2018

от 7 572
Высота18 см
Секции4–50
Мощность124 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
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Tubog 3018 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3018

от 9 860
Высота18 см
Секции4–50
Мощность192 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
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Tubog 2037 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2037

от 6 988
Высота37 см
Секции4–50
Мощность188 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
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Tubog 3037 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3037

от 9 140
Высота37 см
Секции4–50
Мощность260 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
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Tubog 2042 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2042

от 7 132
Высота42 см
Секции4–50
Мощность208 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
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Tubog 3042 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3042

от 9 248
Высота42 см
Секции4–50
Мощность304 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
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Tubog 2047 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2047

от 7 276
Высота47 см
Секции4–50
Мощность228 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3047 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3047

от 9 468
Высота47 см
Секции4–50
Мощность340 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2052 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2052

от 7 468
Высота52 см
Секции4–50
Мощность248 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3052 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3052

от 9 744
Высота52 см
Секции4–50
Мощность380 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2057 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2057

от 7 656
Высота57 см
Секции4–50
Мощность272 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3057 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3057

от 9 964
Высота57 см
Секции4–50
Мощность412 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2062 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2062

от 7 804
Высота62 см
Секции4–50
Мощность296 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3062 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3062

от 10 240
Высота62 см
Секции4–50
Мощность448 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2067 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2067

от 8 040
Высота67 см
Секции4–50
Мощность316 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3067 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3067

от 10 736
Высота67 см
Секции4–50
Мощность480 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2072 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2072

от 8 188
Высота72 см
Секции4–50
Мощность336 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3072 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3072

от 10 844
Высота72 см
Секции4–50
Мощность516 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2077 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2077

от 8 280
Высота77 см
Секции4–50
Мощность360 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3077 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3077

от 11 008
Высота77 см
Секции4–50
Мощность552 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2082 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2082

от 8 428
Высота82 см
Секции4–50
Мощность380 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3082 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3082

от 11 340
Высота82 см
Секции4–50
Мощность588 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2087 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2087

от 8 664
Высота87 см
Секции4–50
Мощность404 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3087 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3087

от 11 672
Высота87 см
Секции4–50
Мощность616 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2092 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2092

от 8 712
Высота92 см
Секции4–50
Мощность424 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3092 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3092

от 11 776
Высота92 см
Секции4–50
Мощность652 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2097 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2097

от 9 000
Высота97 см
Секции4–50
Мощность440 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3097 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3097

от 12 112
Высота97 см
Секции4–50
Мощность692 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2100 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2100

от 9 092
Высота100 см
Секции4–50
Мощность456 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3100 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3100

от 12 332
Высота100 см
Секции4–50
Мощность712 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2110 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2110

от 9 716
Высота110 см
Секции4–20
Мощность496 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3110 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3110

от 14 200
Высота110 см
Секции4–20
Мощность784 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2120 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2120

от 10 576
Высота120 см
Секции4–20
Мощность536 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3120 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3120

от 14 216
Высота120 см
Секции4–20
Мощность864 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2150 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2150

от 12 780
Высота150 см
Секции4–20
Мощность668 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3150 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3150

от 18 236
Высота150 см
Секции4–20
Мощность1 068 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2180 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2180

от 15 124
Высота180 см
Секции4–20
Мощность792 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3180 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3180

от 22 116
Высота180 см
Секции4–20
Мощность1 280 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2200 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2200

от 17 328
Высота200 см
Секции4–20
Мощность864 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3200 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3200

от 24 796
Высота200 см
Секции4–20
Мощность1 320 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2220 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2220

от 20 532
Высота220 см
Секции4–20
Мощность964 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 3220 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3220

от 29 868
Высота220 см
Секции4–20
Мощность1 356 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
Смотреть модель
Tubog 2240 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 2240

от 21 732
Высота240 см
Секции4–20
Мощность1 048 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
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Tubog 3240 Tubog
B1 / B2 / B3 / B4

Tubog 3240

от 32 164
Высота240 см
Секции4–20
Мощность1 388 Вт
ПодключениеB1 / B2 / B3 / B4
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Подбираете Tubog на замену старой батарее?

Отправьте фотографию существующего радиатора и труб, измерьте межосевое расстояние и доступную ширину. Мы поможем подобрать модель и проверить подходящий вариант бокового подключения.

Подобрать заменуСмотреть модели

Когда выбирают боковое подключение

Замена старого радиатора

Боковая схема часто позволяет использовать существующие выводы труб, но перед покупкой необходимо сравнить межосевое расстояние и положение подключения.

Открытая разводка труб

Если трубы проложены вдоль стены и подходят к радиатору сбоку, боковое подключение обычно проще реализовать без скрытых узлов.

Понятная схема монтажа

Боковое подключение широко используется в квартирах и домах. Однако направление подачи и совместимость арматуры должен проверить специалист.

Таблица выбора

СитуацияЧто проверить
Замена старой батареиМежосевое расстояние и положение труб
Трубы подходят слеваНужный левый вариант подключения
Трубы подходят справаНужный правый вариант подключения
Однотрубная системаБайпас и проект регулирования
Установка термоголовкиЕе положение и свободный доступ

Не ориентируйтесь только на межосевое расстояние

Даже при совпадении расстояния между трубами новый радиатор может отличаться общей высотой, глубиной, шириной и положением резьбовых выводов. Перед заменой нужно измерить нишу, проверить сторону подачи и убедиться, что арматура останется доступной после монтажа.

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Как выбрать подключение Tubog

Подробная расшифровка кодов B1-B4, D1-D3 и DV1-DV2.

Боковое или нижнее подключение

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Как заменить старый радиатор

Базовый материал для сценария замены без переделки всей системы.

Tubog вместо чугунных батарей

Разбор сценария, когда новый радиатор ставят на место старого чугунного.

Чем заменить Zehnder

Полезно, если подбирается современный трубчатый радиатор вместо зарубежной модели.

Плюсы Tubog в сравнении

Материал для понимания, почему Tubog выбирают как замену классическим радиаторам.

FAQ

Что означают B1, B2, B3 и B4?

Это четыре варианта расположения подачи и обратной линии при боковом подключении. B1 - подача сверху и обратка снизу с той же стороны, B2 - подача сверху с одной стороны и обратка снизу с противоположной стороны, B3 - зеркальная схема с нижней подачей, B4 - нижние боковые подключения с противоположных сторон.

Какая схема бокового подключения лучше?

Производитель считает оптимальными B1 и B2. При B2 используется диагональная схема, которая особенно удобна для длинных радиаторов. B3 и B4 применяют, когда расположение существующих труб не позволяет использовать верхнюю подачу.

Можно ли поменять подключение с левого на правое?

Да. Конструкция Tubog с боковым подключением симметрична. Один и тот же радиатор можно подключить слева или справа, переставив заглушку и воздухоспускной клапан в соответствии с выбранной схемой.

Можно ли установить Tubog вместо старого радиатора без переноса труб?

Можно только при совпадении нескольких параметров: межосевого расстояния, стороны подачи, схемы подключения, общей высоты и положения радиатора относительно стены.

Подберем Tubog с боковым подключением под ваш объект

Проверим схему труб, межосевое расстояние и сторону подключения. Подскажем модель и конфигурацию, которые встанут без лишних переделок.

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