Трубчатые радиаторы Rifar Tubog с боковым подключением

Коды B1, B2, B3 и B4 обозначают разные варианты расположения подачи и обратки при боковом подключении. Все схемы можно выполнить зеркально - с подачей слева или справа.

Перед покупкой нужно сравнить межосевое расстояние, сторону подачи, положение существующих труб и общую геометрию нового радиатора. Совпадение только одного размера не гарантирует монтаж без переделки подводки.

Если сначала нужно понять, какой именно код подключения выбрать, откройте расшифровку схем подключения Tubog. А если вы сравниваете сам принцип подключения в вашей ситуации, посмотрите что лучше - боковое или нижнее подключение.