Как подобрать радиаторы Rifar Tubog по мощности

Мощность радиатора - является его основополагающей характеристикой. Ведь даже трубчатые радиаторы Tubog, хотя и относятся к классу дизайн-радиаторов, все же остаются, в первую очередь, отопительными приборами. Поэтому правильно определить требуемую тепловую мощность исключительно важно.

Очевидно, что недостаточно мощный радиатор не даст нужное количество тепла, чтобы согреть помещение в холодное время года. Радиатор с избыточной мощностью, подобранный “с запасом”, также имеет свои недостатки: стальные радиаторы хорошо поддаются регулировке, поэтому слишком жарко в комнате не будет. Но более мощный, а значит и более крупный радиатор это: Во-первых, дополнительные расходы на его покупку. Во-вторых - лишнее место, которое он занимает; в некоторых случаях слишком большой радиатор может потребовать пересмотра дизайн-проекта.

Существует несколько основных подходов к тому, как определить требуемую мощность радиатора.

Подобрать мощность по формуле

Самый простой вариант - это расчет радиаторов по формуле. Чаще всего мощность считается по площади (100 Вт на каждый кв.метр) или по объему (40 Вт на каждый кубический метр) помещения.

Так, например, для комнаты площадью 20 кв.м., нужен будет радиатор мощностью 2000 Вт (100 Вт умножить на 20 кв.м.). Среди вертикальных трубчатых радиаторов с нижними покдлючением из наличия этому требованию соответствуют следующие модели:

Мощность радиаторов подобрана примерно, так как сам расчет мощности по формулам является довольно неточным.

Мы не рекомендуем подбирать радиаторы подобным путем. В интернете можно найти довольно сложные онлайн-калькуляторы, учитывающие множество параметров: от толщины и материала стен, до площади остекления и количества солнечных дней зимой. Тем не менее, все подобные калькуляторы исходят из того, что существует какой-то единый норматив, которому следуют все строительные компании. Но, на самом деле, разброс требуемых мощностей очень велик. Многое зависит как от самого здания и его теплоизоляции, так и от температуры воды в трубах отопления.

Для хорошо утепленных домов требуются радиаторы меньшей мощности, чем выходят по расчетам. Но, если вода подается не очень горячая, то радиаторов с рассчитанной мощностью может, наоборот, не хватить.

Онлайн-калькулятор подбора складских радиаторов по площади помещения Укажите площадь помещения и калькулятор определит требуемое число секций для каждой складской модели радиатора Tubog. Площадь помещения, м² Площадь помещения, м² Подходящие по мощности радиаторы Tubog Rifar Tubog 3037 31 сек 1 450 мм 2 015 Вт Rifar Tubog 2057 29 сек 1 358 мм 1 972 Вт Rifar Tubog 3057 19 сек 898 мм 1 957 Вт Rifar Tubog 2180 10 сек 484 мм 1 940 Вт Rifar Tubog 3180 6 сек 300 мм 1 920 Вт

Согласовать проект замены радиаторов

Оптимальным является вариант подготовки проекта замены радиаторов в управляющей компании. Вам достаточно предоставить технические характеристики моделей, которые вы выбрали, и специалисты управляющей компании точно укажут, сколько секций радиатора требуется и где его нужно установить.

Следуя проекту, вы можете быть уверены в том, что установленных радиаторов будет достаточно для вашей квартиры, а также в том, что управляющая компания будет нести обязательства по обеспечению вас достаточным количеством тепла.

К сожалению, не всегда удается получить желаемый проект: управляющая компания может отказаться согласовывать замену отопительных приборов, чтобы не брать на себя дополнительные риски. Особенно, если речь идет о моделях радиаторов, с которым они мало знакомы.

Подбор радиаторов на основе старых

Определить требуемую мощность радиаторов можно и без помощи управляющей компании. Для этого достаточно определить, какие радиаторы указаны в проекте дома. Это можно сделать по документам на квартиру, где часто указывается план отопления. А также на месте, просто посмотрев на батареи, установленные застройщиком: часто на них остаются этикетки, с указанием моделей; мощность можно примерно определить и на основе габаритов радиаторов (высота, ширина и глубина).

Мы рекомендуем прибегать именно к этому варианту, если подготовка проекта оказывается недоступной. Застройщик устанавливает радиаторы точно по подготовленному проекту и тепло в дом подается с учетом именно заложенных в проект батарей.

Если вам потребуется помощь в подборе радиаторов отопления, то вы всегда можете обратиться к продавцам нашего магазина и мы с радостью окажем вам помощь.