Tubog 2180 или 3180 выбирают для высокого простенка, когда обычный радиатор под окном не помещается или стену нужно освободить по ширине. Двухтрубчатый 2180 глубиной 66 мм выглядит легче и меньше выступает в комнату, а трехтрубчатый 3180 глубиной 107 мм дает примерно на 62% больше мощности с секции при ΔT70. Для умеренной нагрузки и свободной ширины обычно достаточно Tubog 2180, а для узкой стены, большого остекления или повышенных теплопотерь чаще подходит Tubog 3180. Вертикальный формат нельзя выбирать только по внешнему виду: нужно рассчитать нагрузку, проверить 1800 мм по высоте, массу заполненного прибора, крепления и место для арматуры. Таблица и расчет ниже показывают, какой ширины и стоимости получится каждый вариант при одинаковой потребности в тепле.

Tubog 2180 или 3180 - таблица быстрого выбора

Параметр Tubog 2180 Tubog 3180 Практический вывод Конструкция 2-трубчатая 3-трубчатая 3180 дает больше мощности на той же высоте Высота 1800 мм 1800 мм Обе модели требуют полноценного высокого простенка Глубина 66 мм 107 мм 2180 меньше выступает от стены на 41 мм Мощность секции при ΔT70 198 Вт 320 Вт Секция 3180 мощнее примерно на 62% Мощность секции при ΔT50 141 Вт 227 Вт Разница сохраняется при более холодном теплоносителе Шаг секции 46 мм 46 мм Ширину сокращает меньшее число секций 3180 Масса секции без теплоносителя 2,89 кг 4,28 кг Крепления и основание стены нужно проверять расчетом Цена секции в базовой конфигурации от 3 781 руб. от 5 529 руб. Сравнивать нужно цену радиатора нужной мощности, а не одной секции

Tubog 2180 - глубина 66 мм Tubog 3180 - глубина 107 мм

Главная разница - мощность на сантиметр стены

Высота и шаг секции у моделей одинаковые

Tubog 2180 и 3180 имеют высоту 1800 мм и шаг секции 46 мм, поэтому их сравнивают для одной и той же вертикальной монтажной зоны. При равном количестве секций корпуса занимают одинаковую ширину, но 3180 глубже на 41 мм и заметно массивнее. Высокий радиатор нужно примерять не только к ширине стены: важны расстояние до потолка, плинтуса, наличников, выключателей и открывающейся двери. Арматура и термоголовка также требуют свободного места, которое не входит в ширину самого корпуса. Перед заказом полезно изучить каталог высоких радиаторов Tubog и сопоставить чертеж выбранного подключения с фактическими выводами труб.

3180 нужен, когда ширина ограничивает мощность

Одна секция 2180 дает 198 Вт при ΔT70, а секция 3180 - 320 Вт по текущим данным товарной базы TubogShop. Это означает прирост примерно на 62% при одинаковых высоте и шаге секции. При ΔT50 мощности составляют 141 и 227 Вт, поэтому для низкотемпературной системы число секций растет у обеих моделей. Сравнение корректно только внутри одного режима: паспортное значение при ΔT70 нельзя напрямую использовать для системы с более холодным теплоносителем. Для предварительного определения нагрузки используйте расчет мощности радиатора, а окончательное значение согласуйте с проектировщиком или специалистом по отоплению.

Расчет Tubog 2180 и 3180 для нагрузки 1600 Вт

Предположим, помещению требуется 1600 Вт при режиме ΔT70. Для 2180 расчет 1600 / 198 дает 8,09, поэтому нужно 9 секций мощностью 1782 Вт и расчетной шириной 438 мм по формуле 24 + 46 × 9. Для 3180 достаточно 5 секций: они дают 1600 Вт ровно, а ширина корпуса составляет 254 мм. Разница по стене достигает 184 мм, что критично рядом с балконным блоком, дверным проемом или мебелью. Если учитывать базовую цену секции из текущей товарной базы, секционная часть стоит около 34 029 руб. для 2180 и 27 645 руб. для 3180, поэтому более дорогая секция трехтрубчатой модели в этом примере формирует более дешевый прибор нужной мощности.

При ΔT50 нагрузка 1600 Вт потребует 12 секций 2180 мощностью 1692 Вт или 8 секций 3180 мощностью 1816 Вт. Расчетная ширина вырастет до 576 и 392 мм соответственно, а преимущество 3180 по ширине сохранится. Эти значения помогают сравнить геометрию, но не означают, что любой радиатор из расчета есть на складе в нужной секционности, цвете и подключении. Складская программа чаще сосредоточена на ходовых четных размерах, а нестандартная конфигурация может изготавливаться под заказ. Актуальные варианты, сроки и итоговую стоимость нужно проверять непосредственно на страницах моделей перед оформлением.

Когда лучше выбрать Tubog 2180

Tubog 2180 подходит для помещений с умеренной расчетной нагрузкой, где на простенке хватает ширины под нужное число секций. Глубина 66 мм меньше влияет на проход и помогает сохранить визуально легкую вертикаль рядом с дверью или окном. Двухтрубчатый корпус удобнее осматривать и очищать между рядами, а меньшая масса секции снижает нагрузку на крепления по сравнению с 3180. Однако 2180 не следует выбирать автоматически только ради тонкого профиля: если секций требуется слишком много, корпус потеряет главное преимущество вертикального формата - небольшую ширину. На странице Rifar Tubog 2180 можно проверить доступные конфигурации и сопоставить расчет с реальным монтажным местом.

Когда лучше выбрать Tubog 3180

Tubog 3180 рационален при высокой нагрузке и жестком ограничении по ширине простенка. Его рассматривают для угловых комнат, больших площадей остекления, высоких потолков и режимов, где двухтрубчатому 2180 потребовалось бы слишком много секций. Дополнительный ряд труб увеличивает глубину до 107 мм и массу секции без теплоносителя до 4,28 кг, поэтому выигрыш по ширине сопровождается более строгими требованиями к проходу, стене и крепежу. Выбирать 3180 только с формулировкой «с запасом» не стоит: избыточную мощность придется ограничивать арматурой, а стоимость и габариты могут оказаться неоправданными. Сценарии, в которых модель действительно нужна, разобраны отдельно в материале когда выбирать Tubog 3180.

Вертикальный радиатор не всегда заменяет прибор под окном

Перенос всей мощности с зоны под окном на боковой простенок освобождает интерьер, но меняет движение воздуха в комнате. Радиатор под окном прогревает нисходящий холодный поток у стекла, а вертикальный прибор сбоку может хуже компенсировать дискомфорт непосредственно у оконной поверхности. Особенно это заметно при панорамном остеклении, старых стеклопакетах и высокой инфильтрации воздуха. В таких случаях проектировщик может оставить низкий прибор под окном, разделить мощность между двумя радиаторами или предложить другой способ отопления оконной зоны. Поэтому сравнение 2180 и 3180 отвечает на вопрос о выборе внутри вертикального формата, но не доказывает, что сам формат подходит конкретному помещению.

Крепление, подключение и регулирование

Высота 1800 мм усиливает последствия ошибки монтажа: небольшой перекос заметен визуально, а неверное крепление опасно из-за массы заполненного радиатора. Нужно заранее определить материал стены, число и тип кронштейнов, положение скрытой проводки и возможность надежной фиксации; для слабого основания решение должен подготовить инженер. Стандартные напольные кронштейны RIFAR по паспорту применяются только для радиаторов высотой до 565 мм, поэтому использовать их для 2180 и 3180 нельзя. Боковое подключение удобно при подходящей разводке по стене, нижнее - при трубах из пола или скрытой подводке, но конкретный код подключения выбирают по схеме производителя. Термоголовка должна оставаться доступной, а типовые ошибки подробно разобраны в статье об ошибках монтажа вертикальных радиаторов.

Что измерить на простенке

Для точного подбора нужна фотография всей стены и отдельные кадры труб, а не только приблизительная ширина свободного участка. Все размеры следует снимать после учета чистового пола, плинтуса, наличников и будущей отделки, иначе несколько сантиметров могут исчезнуть уже на монтаже. Отдельно фиксируют сторону подачи, расстояние выводов от стены и пола, а также направление открывания соседней двери. Если проект отопления отсутствует, потребуются характеристики помещения и температурный режим системы для расчета мощности. Перед обращением подготовьте следующие данные:

полную высоту и ширину простенка с указанием препятствий;

расстояния до потолка, пола, наличника, плинтуса и мебели;

расчетную нагрузку или площадь, высоту потолка, окна и наружные стены;

температуры подачи и обратки, тип системы и рабочее давление;

фото выводов, желаемое подключение, цвет и допустимый срок поставки.

Частые вопросы

Что выбрать - Tubog 2180 или 3180? Tubog 2180 выбирают, когда важны глубина 66 мм, визуально легкий корпус и умеренная тепловая нагрузка. Tubog 3180 подходит, когда ширина простенка ограничена или требуется повышенная мощность. Решение принимают после расчета нагрузки и проверки стены, подключения и свободных расстояний. Универсально лучшей модели нет, потому что дополнительная мощность 3180 требует большей глубины и массы.

Насколько Tubog 3180 мощнее Tubog 2180? В текущей товарной базе секция Tubog 3180 дает 320 Вт при ΔT70, а секция Tubog 2180 - 198 Вт. Разница составляет примерно 62%. При ΔT50 значения равны 227 и 141 Вт соответственно. Сравнивать модели нужно при температурном напоре, который соответствует реальной системе отопления.

Какой вертикальный радиатор уже при одинаковой мощности? Tubog 3180 обычно уже, поскольку при одинаковом шаге секции 46 мм ему требуется меньше секций. Для нагрузки 1600 Вт при ΔT70 расчет дает 9 секций 2180 или 5 секций 3180. Расчетная ширина корпусов составляет 438 и 254 мм. Для другой нагрузки и температурного режима количество секций будет иным.

Можно ли поставить Tubog 2180 или 3180 на любой узкий простенок? Нет, одной ширины простенка недостаточно. Нужно проверить высоту 1800 мм, расстояния до потолка и пола, место для арматуры, материал стены, положение труб и возможность безопасного крепления тяжелого заполненного прибора. Окончательное решение должен подтвердить специалист по монтажу. Стандартные напольные кронштейны RIFAR по паспорту рассчитаны на радиаторы высотой не более 565 мм и не решают задачу монтажа моделей 2180 и 3180.

Подходит ли вертикальный Tubog вместо радиатора под окном? Вертикальная модель может компенсировать расчетную тепловую нагрузку, но перенос прибора меняет распределение тепла у остекления. У окна может сохраниться нисходящий холодный поток, поэтому проектировщик должен оценить комфорт в оконной зоне. Иногда лучше оставить под окном низкий прибор или разделить нагрузку между двумя радиаторами. Решение зависит от остекления, инфильтрации воздуха и расположения мебели, а не только от общей мощности.