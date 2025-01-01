Как выбрать радиатор Rifar Tubog под тип подключения: подробное руководство

Радиаторы Rifar Tubog — это современные стальные трубчатые отопительные приборы, разработанные с учётом российских условий эксплуатации. Они отличаются высокой прочностью, надёжностью, привлекательным дизайном и разнообразием подключений: боковое, нижнее без клапана и нижнее с клапаном (VENTIL), что позволяет подобрать оптимальный вариант под любую систему отопления.

Боковое подключение

Радиаторы с боковым подключением (схемы B1–B4) имеют симметричную конструкцию, что позволяет устанавливать их как с левым, так и с правым подключением. Наиболее эффективной с точки зрения теплоотдачи считается диагональная схема (например, подача сверху с одной стороны, обратка снизу с противоположной). В комплект входят воздухоотводчик, заглушка, крепления и паспорт. Резьба внутреннего подключения — G 3/4" по ГОСТ 6357-81.

Нижнее подключение без клапана

Нижнее подключение без клапана (схемы D1–D3) также реализовано в симметричном исполнении. Особенность этих моделей — возможность подключения к системе без использования дополнительных балансировочных клапанов. Это упрощает монтаж и снижает вероятность гидравлических пульсаций. Радиаторы поставляются с воздухоотводчиком, тремя заглушками, креплениями и паспортом. Наружная резьба подключения — G 3/4" с уплотнением по типу Евроконус.

Модификации с нижним подключением и встроенным клапаном

Модификации с нижним подключением и встроенным клапаном (DV1, DV2), известные как Tubog VENTIL, имеют в составе термостатический клапан, распределитель потока, перегородку в нижнем коллекторе, воздухоотводчик, заглушки, переходники и монтажные кронштейны. При этом термоголовка и сам узел нижнего подключения (прямой или угловой) приобретаются отдельно. Наружная резьба — G 3/4" с уплотнением по типу Евроконус, соединители привариваются методом стыковой сварки.

Общие рекомендации

При выборе типа подключения важно учитывать несколько факторов. Если важна эстетика и минимальная видимость труб — подойдёт нижнее подключение, особенно в комбинации с полускрытым монтажом. Если важна простота системы без дополнительной арматуры — стоит обратить внимание на модели с нижним подключением без клапана. Для индивидуального регулирования температуры оптимальны модели с клапаном VENTIL. Наиболее эффективную теплоотдачу обеспечивают радиаторы с диагональной схемой подключения (B2–B3). Все варианты подключения являются симметричными, что упрощает проектирование и монтаж.

Монтаж радиаторов рекомендуется поручать квалифицированным специалистам. Особенно это важно в многоквартирных домах, где требуется проектное сопровождение и согласование с управляющей организацией. Радиатор должен быть всегда заполнен теплоносителем, соответствующим установленным требованиям. Нельзя использовать антифриз или другие незамерзающие жидкости. Перед установкой следует проверить несущую способность стены, особенно при монтаже высоких моделей. Напольные кронштейны можно использовать для моделей высотой до 665 мм.

Во время эксплуатации необходимо регулярно удалять воздух из коллектора через воздухоотводчик. Не допускается использование агрессивных моющих средств или абразивов. Не сливайте систему отопления в отопительный сезон и межсезонье. Все трубопроводы должны быть выполнены из материалов с кислородным барьером и соответствовать нормативам (например, СП 60.13330.2016).

Выбор подходящего подключения — важный шаг к эффективной работе отопительной системы и эстетичному виду интерьера. Радиаторы Rifar Tubog позволяют реализовать любую схему подключения без компромиссов по качеству и надёжности.