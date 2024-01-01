Замена чугунных и алюминиевых радиаторов на трубчатые Tubog Rifar

Радиаторы с боковым подключением все реже используются в современных домах. Все большую популярность набирает поквартирная разводка отопления. Тем не менее, классическое подключение радиаторов от стояков по прежнему встречается часто, особенно, если речь идет об исторической части города.

Квартиры в старых домах практически всегда отапливаются либо чугунными радиаторами, оставшимися еще с советских времен, либо алюминиевыми, которыми, в свое время, заменили те же чугунные. Реже встречаются биметаллические радиаторы, но, по своим потребительским характеристикам они мало отличаются от алюминиевых, поэтому отдельно здесь рассмотрены не будут.

При производстве ремонта квартире алюминиевые радиаторы - первые кандидаты на замену . Это простые и практичные отопительные приборы. Но они относятся к бюджетному сегменту и смотрятся неуместно в современных дизайнерских интерьерах. Тем более, если интерьер выполнен в стиле ретро. Сложно сочетаются они и с интерьерами в стиле лофт. Наибольшие шансы на “выживание” алюминиевые радиаторы имеют когда их закрывают в нише декоративными экранами. Но и в этом случае белая глянцевая поверхность выдает их даже сквозь решетку. У Rifar есть серия цветных, главным образом, темных радиаторов этого класса, которая может частично помочь.

Помещение алюминиевого радиатора в закрытую нишу также усугубляет один из его основных недостатков: батарея начинает еще больше собирать пыли и пускать ее в воздух во время отопительного сезона.

Чугунные радиаторы, наоборот, чаще всего “переживают” обновления в квартире. Они относительно легко поддаются покраске и хорошо могут подойти под лофт и, с некоторыми допущениями, для “ретро” интерьеров.

Если же требуются замена отопительных приборов на новые, то вариантов на рынке имеется не так много: это либо опять же чугунные радиаторы, но дизайнерского класса. Их чаще всего используют, если требуются батареи “под старину”. Либо - это стальные трубчатые радиаторы, которые отлично вписываются в любой интерьер, обладают превосходным внешним видом и имеют более низкую цену по сравнению с чугунными ретро-радиаторами. При этом трубчатые радиаторы превосходят последние практически по всем потребительским характеристиками: они гораздо проще в монтаже (об этом ниже) они более устойчивы к резким скачкам давления гладкая поверхность стальных трубчатых радиаторов гораздо проще в уборке, чем пористая структура чугунного радиатора. благодаря меньшей массе, стальные радиаторы нагреваются и остывают быстрее; это делает возможным их регулировку через термостаты. Чугунные радиаторы слишком имеют слишком большую инерцию, чтобы можно было эффективно управлять их мощностью, в зависимости от изменившихся условий (солнце вышло из-за облаков, кто-то открыл окно для проветривания и т.п.).

Как уже отметили выше: замена старых радиаторов на стальные трубчатые - это максимально простой процесс. Благодаря наличию модели Rifar Tubog 3057, имеющей стандартное межосевое расстояние 50 см. В наличии также поддерживается Rifar Tubog 3057 в цвете титан. За счет этого, новый радиатор можно установить взамен старых без переноса труб, который значительно усложняет и удорожает ремонт.

Более того, мы не случайно говорим именно о 3-трубчатой модели, а не о более тонком 2-трубчатом Tubog 2057. Трубчатые радиаторы Tubog 3057 обладают схожей мощностью, что и чугунные / алюминиевые радиаторы схожей длины. Таким образом, вы можете быть уверены в том, что замена произойдет без потери тепловой мощности и новый радиатор займет ровно то место, что и старый.

При установке более плоского 2-трубчатого радиатора вы столкнетесь сразу с несколькими дополнительным вопросами: более длинный 2-трубчатый радиатор занимает, соответственно, больше места под окном и, даже если он войдет под окно целиком, для его размещения по центру окна потребуется укорачивать подходящие горизонтальные трубы. Там, где для монтажа 3-трубчатого радиатора может быть достаточно просто перекрытия подающего и запорного вентилей, 2-трубчатый радиатор потребует укорачивания труб и переноса байпаса; соответственно без перекрытия всего стояка или заморозки труб не обойтись. более плоский радиатор также может потребовать более близкого расположения труб к стене, что также усложняет работу.

Вертикальные модели Tubog 2180 и Tubog 3180 также часто используются для замены старых батарей. Но под них не всегда находится достаточно места на стене (обычно это узкий участок между стояком отопления и откосом окна). Также с ними сложнее организовать аккуратный байпас, чтобы вы могли контролировать мощность работы радиаторов только в своей квартире, а не по всему стояку отопления.

Свяжитесь с нами и мы сориентируем вас по возможным вариантам, стоимости и срокам поставки трубчатых радиаторов Tubog взамен старых.