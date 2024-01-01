Ответы на часто задаваемые вопросы

Подходят ли радиаторы Rifar Tubog для многоквартирных домов? Да, трубчатые радиаторы подходят для установки в многоэтажных домах, подключенных к центральному отоплению. Рабочее давление 12 атм. Испытательное давление радиаторов - 16 атм. Этого достаточно для работы в многоквартирных домах.

Какое расстояние радиатора должно быть от стены Радиатор желательно размещать на расстоянии от 2-3 см. Если радиатор установлен слишком близко к стене, теплоотдача снижается, так как воздух не может свободно циркулировать вокруг радиатора. Мы рекомендуем использовать стандартные кронштейны, входящие в комплект поставки Rifar Tubog.

Какие варианты покраски есть? Для радиаторов TUBOG доступны два типа цветных защитных покрытий: порошковая окраска и окраска жидкими эмалями. Порошковая окраска применяет полиэфирные краски, предлагая широкую палитру цветов и отличную защиту, даже при внешнем использовании. Этот метод включает 11-стадийную подготовку поверхности, включая антикоррозионное покрытие и анафорезное грунтование, обеспечивая долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Окраска жидкими эмалями идеальна для особых дизайнерских задач, предоставляя два слоя грунта для повышенной стойкости. Этот метод используется для создания уникальных цветов и текстур, которые не доступны в стандартной палитре. Многослойность обеспечивает высокую защиту от коррозии, механических повреждений и УФ-излучения. Оба метода позволяют радиаторам TUBOG стать не только функциональными устройствами, но и элементами декора.

Какое расстояние радиатора должно быть от подоконника и от пола? Соблюдение минимального пространства как от подоконника, так и от пола обеспечивает свободное движение воздуха вокруг радиатора, что способствует эффективному равномерному распределению тепла. От подоконника до радиатора: Сохранение расстояния не менее 10 см позволяет горячему воздуху подниматься вверх от радиатора, избегая образования тепловых заторов под оконным проемом. Это уменьшает вероятность конденсации и повышает эффективность отопления. От пола до радиатора: Такое же минимальное пространство в 10 см обеспечивает адекватное циркулирование воздуха под радиатором, способствуя более равномерному распределению тепла по всему помещению. Кроме того, это упрощает процесс очистки от пыли и грязи, которые могут накапливаться под радиатором.

Можно ли устанавливать радиаторы в открытую систему отопления? Радиаторы Tubog можно устанавливать только в закрытые системы отопления. В открытых системах отопления, где вода постоянно подвергается воздействию атмосферного воздуха, радиаторы быстро выйдут из строя. Внимательно ознакомьтесь с паспортом изделия.

Можно ли заказать изготовление радиаторов Tubog, если в наличии нет нужного размера Доступны самые востребованные модели радиаторов Tubog. Если требуется радиатор с особыми характеристиками, возможно оформление заказа на изготовление. Время доставки зависит от загрузки производства и может варьироваться от двух месяцев. Рекомендуем уточнить точные сроки у вашего менеджера при заказе. Вы можете выбрать любую модель из полного ассортимента производителя, включая различные размеры, цвета и способы подключения. Это позволяет найти идеальный радиатор, который будет гармонировать с вашим интерьером и эффективно обогревать помещение. Обратите внимание, что радиаторы изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому их нельзя будет вернуть или обменять. Настоятельно советуем согласовать все технические параметры с вашим прорабом до оформления заказа.

Какие преимущества трубчатых радиаторов Стальные трубчатые радиаторы представляют собой отличный выбор для современных жилых помещений благодаря своим многочисленным преимуществам. Основное из них — это автоматизированный процесс производства, который минимизирует человеческий фактор и обеспечивает высокое качество и однородность каждого радиатора. Эти радиаторы доступны в разнообразных размерах, с высотой от 18 до 240 см и количеством секций от 2 до 50, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любых условий и потребностей в отоплении. Покрытие из порошковой краски или жидкой эмали не только улучшает внешний вид радиаторов, но и усиливает их устойчивость к коррозии и механическим повреждениям, делая их более долговечными и уменьшая потребность в частом обслуживании. Такие радиаторы легко очищаются от пыли и грязи, обеспечивая чистоту и гигиену в помещении. Дополнительно, благодаря своему эстетически привлекательному и универсальному дизайну, стальные трубчатые радиаторы идеально вписываются как в классические, так и в современные интерьеры, делая их подходящими для разнообразных архитектурных и дизайнерских решений.

Что такое модель Tubog Medical Tubog Medical – это трубчатый радиатор, особо адаптированный для использования в детских и медицинских учреждениях. Этот радиатор отличается от модели Tubog Classic увеличенным до 58 мм пространством между секциями, что позволяет взрослому человеку легко достать до любой части прибора, включая те участки, которые находятся ближе всего к стене. Особенности радиатора Tubog Medical включают применение специальных лакокрасочных покрытий, отсутствие острых углов и кромок, а также доступ ко всем поверхностям радиатора, что делает его соответствующим основным стандартам безопасности и гигиены, необходимым для медицинских учреждений. Эти стандарты включают травмобезопасность, возможность тщательной влажной уборки всех поверхностей и устойчивость покрытий к регулярному применению моющих и дезинфицирующих средств.