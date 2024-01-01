Радиатор Rifar Tubog 2180 в наличии и под заказ

Техническая информация о радиаторе Rifar Tubog 2180

Правила эксплуатации

Конструкция, установка и функционирование системы отопления должны соответствовать стандартам ГОСТ 31311, СП 60.13330, СП 73.13330, а также пунктам 4-5 приложения №9 к Приказу Ростехнадзора №536 от 15 декабря 2020 года и требуют одобрения со стороны управляющей отопительной системой организации. Чтобы предотвратить преждевременную коррозию оборудования для отопления из-за влияния электрического тока, тепловые сети должны соответствовать стандартам СТО 17330282.27.060.001-2008. При установке радиаторов в системы с электронным или электрическим управлением необходимо строго соблюдать правила заземления. При монтаже радиатора в водяных отопительных системах и использовании модели TUBOG в качестве теплоносителя следует использовать только воду, обработанную в соответствии с пунктами 4-5 приложения №9 к Приказу Ростехнадзора №536 от 15 декабря 2020 года. Все трубопроводы, подающие теплоноситель к отопительным устройствам, должны соответствовать нормативу СП 60.13330.2020.

Что нельзя делать с радиатором Rifar Tubog 2180

Не стучите по радиатору и не кладите на него тяжелые предметы, чтобы не повредить. Также старайтесь не допускать замерзания воды в радиаторе, если он используется в водяной системе отопления. Радиатор не должен использоваться как часть заземления или в качестве проводника тока. Не заполняйте радиатор водой, которая не соответствует специальным требованиям по химическому составу, указанным в нормативах. Осторожно обращайтесь с запорными вентилями: резкое их открытие может вызвать гидравлический удар. Не ставьте радиатор в помещениях, где влажность воздуха превышает 75%. Радиатор не предназначен для систем горячего водоснабжения и не может заменить полотенцесушитель. Не опорожняйте систему отопления в периоды между отопительными сезонами, это может быть вредно. Не используйте радиатор при давлении или температурах, которые выше допустимых, указанных в инструкции.

Условия гарантии

Радиатор отопления обещает долговечность и надёжность, с гарантированным сроком службы в 25 лет при условии, что вы будете следовать всем рекомендациям и требованиям, указанным в документации. Гарантия на модель RIFAR TUBOG 2180 действует 10 лет с момента покупки, если вы избегали любых аварийных ситуаций, связанных с опорожнением радиатора. Гарантия покрывает все дефекты, возникшие из-за ошибок производства. Однако, она не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием или эксплуатацией радиатора, включая нарушения установленных правил.

Если у вас возникнут претензии к качеству радиатора, вам нужно будет предоставить документы: заявление с описанием проблемы, копию документа от эксплуатационной организации, акт о вводе в эксплуатацию, подтверждение покупки и оригинал паспорта прибора. При соблюдении всех указаний и условий, ваш радиатор должен служить вам долго и без проблем.