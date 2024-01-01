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Радиаторы Tubog

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Rifar Tubog 2180

Радиатор Rifar Tubog 2180 в наличии и под заказ

Радиатор Rifar Tubog 2180 - это самая популярная модель серии. Ведь она обладает редким балансом стоимости,тепловой мощности, габаритов и элегантного внешнего вида. Именно поэтому в нашем магазине она входит в складскую программу. Мы стараемся всегда поддерживать в наличии радиаторы с боковым и нижним подключением. Цвета: классический белый, антрацит и титан. Если нужной модели не окажется в наличии, то вы можете изготовить ее по индивидуальному заказу. Радиатор будет изготовлен в кратчайшие сроки.

Tubog 2180 в белом цвете

Tubog 2180 в цвете антрацит

Tubog 2180 в цвете Титан

Tubog 2180 под заказ

Радиатор Rifar Tubog 2180

Цена от:

 14 876 руб

Купить

При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.

Характеристики:

Наличие

складская модель

Модель

Tubog 2180

Высота

1800 мм

Глубина

66 мм

Длина секции

46 мм

Мощность секции ΔT=50°

141 Вт

Мощность секции ΔT=60°

170 Вт

Мощность секции ΔT=70°

198 Вт

Рабочее давление

12 бар

Исп. давление

18 бар

Max. температура

110°

Производитель

Rifar (Россия)

Гарантия

10 лет

Паспорт радиаторов Tubog

Сертификат

Складские модели Rifar Tubog 2180

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Радиатор Rifar Tubog 2180 белый, боковое подключение

Высокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
14 876 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
22 314 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
29 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
37 190 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
44 628 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - белый цвет. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Радиатор Rifar Tubog 2180 белый, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
24 056 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
31 494 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
38 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
46 370 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
53 808 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - белый. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Радиатор Rifar Tubog 2180 белый, нижнее одностороннее

Радиатор с нижним односторонним подключением без встроенного термовентиля. Подходит для тех случаев, когда регулирование мощности происходит автоматизированными системами на коллекторе. Также возможно использование узлов подключения со встроенным термостатом, что делает наличие верхнего термовентиля ненужным.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
19 136 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
26 574 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
34 012 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
41 450 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
48 888 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - антрацит. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Радиатор Rifar Tubog 2180 антрацит, боковое подключение

Rifar Tubog 2180, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
14 876 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
22 314 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
29 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
37 190 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
44 628 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - антрацит. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Радиатор Rifar Tubog 2180 антрацит, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
24 056 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
31 494 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
38 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
46 370 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
53 808 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - титан. Боковое подключениеБоковое подключение радиаторов Tubog (схема)

Радиатор Rifar Tubog 2180 титан, боковое подключение

Высокий радиатор Rifar Tubog в цвете Титан. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Титан является более светлым, чем антрацит, поэтому может подойти в тех случаях, когда антрацит кажется слишком темным.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
14 876 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
22 314 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
29 752 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
37 190 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
44 628 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиатор Rifar Tubog - титан. Нижнее подключениеНижнее подключение DV1 радиаторов Tubog (схема)

Радиатор Rifar Tubog 2180 титан, нижнее со встроенным термовентилем

Радиатор выполнен в цвете Титан. Который также хорошо подходит для большинства интерьеров, что и белый цвет, но, при этом, обладает и дополнительным шармом. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
776 Вт*
24 056 руб.
высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1164 Вт*
31 494 руб.
высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1552 Вт*
38 932 руб.
высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1940 Вт*
46 370 руб.
высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2328 Вт*
53 808 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиаторы Rifar Tubog 2180 под заказ

Если из предложенного списка вы не смогли подобрать подходящую модель для себя, то вы можете оформить заказ на радиатор Tubog 2180 любого цвета и типа подключения из каталога Rifar. Радиатор будет изготовлен по индивидуальному заказу в короткие сроки. После оформление запроса наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.

С полным списком моделей вы можете ознакомиться на странице  каталога.

Подключение радиатора Rifar Tubog

WH RAL 9016 Gloss Белый

Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 04

высота:
1800 мм
длина:
208 мм
толщина:
66 мм
мощность:
792 Вт*
14 876 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 05

высота:
1800 мм
длина:
254 мм
толщина:
66 мм
мощность:
990 Вт*
18 595 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 06

высота:
1800 мм
длина:
300 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1188 Вт*
22 314 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 07

высота:
1800 мм
длина:
346 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1386 Вт*
26 033 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 08

высота:
1800 мм
длина:
392 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1584 Вт*
29 752 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 09

высота:
1800 мм
длина:
438 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1782 Вт*
33 471 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 10

высота:
1800 мм
длина:
484 мм
толщина:
66 мм
мощность:
1980 Вт*
37 190 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 11

высота:
1800 мм
длина:
530 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2178 Вт*
40 909 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 12

высота:
1800 мм
длина:
576 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2376 Вт*
44 628 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 13

высота:
1800 мм
длина:
622 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2574 Вт*
48 347 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 14

высота:
1800 мм
длина:
668 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2772 Вт*
52 066 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 15

высота:
1800 мм
длина:
714 мм
толщина:
66 мм
мощность:
2970 Вт*
55 785 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 16

высота:
1800 мм
длина:
760 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3168 Вт*
59 504 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 17

высота:
1800 мм
длина:
806 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3366 Вт*
63 223 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 18

высота:
1800 мм
длина:
852 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3564 Вт*
66 942 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 19

высота:
1800 мм
длина:
898 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3762 Вт*
70 661 руб.
Радиатор Tubog 2180

Tubog 2180 / 20

высота:
1800 мм
длина:
944 мм
толщина:
66 мм
мощность:
3960 Вт*
74 380 руб.

*Мощность указана при (ΔT=70°).

Преимущества радиатора Rifar Tubog 2180

  • Глубина секции 66 мм, что позволяет устанавливать радиатор даже в узких проходах.
  • 2-трубчатый радиатор имеет максимальную долю теплового излучения среди трубчатых батарей (порядка 30%).
  • 3-трубчатый вертикальный радиатор той же мощности обойдется дороже.
  • На складе поддерживается большое количество радиаторов. Доступные на складе цвета: белый, антрацит и титан.
  • Модель регулярно участвует в акциях от Rifar.

Распространенные сценарии использования

  • Монтаж на простенке рядом с панорамным окном. В этом случае под окно рекомендуется установить внутрипольный конвектор.
  • Вертикальные радиаторы Rifar Tubog 2180 подходят для обогрева прихожих - небольших помещений, где требуется компактный и мощный отопительный прибор.
  • Они также подойдут для установки у выхода на балкон или даже в оконные откосы.

2-трубчатый радиатор Tubog 2180

Техническая информация о радиаторе Rifar Tubog 2180

Правила эксплуатации

Конструкция, установка и функционирование системы отопления должны соответствовать стандартам ГОСТ 31311, СП 60.13330, СП 73.13330, а также пунктам 4-5 приложения №9 к Приказу Ростехнадзора №536 от 15 декабря 2020 года и требуют одобрения со стороны управляющей отопительной системой организации. Чтобы предотвратить преждевременную коррозию оборудования для отопления из-за влияния электрического тока, тепловые сети должны соответствовать стандартам СТО 17330282.27.060.001-2008. При установке радиаторов в системы с электронным или электрическим управлением необходимо строго соблюдать правила заземления. При монтаже радиатора в водяных отопительных системах и использовании модели TUBOG в качестве теплоносителя следует использовать только воду, обработанную в соответствии с пунктами 4-5 приложения №9 к Приказу Ростехнадзора №536 от 15 декабря 2020 года. Все трубопроводы, подающие теплоноситель к отопительным устройствам, должны соответствовать нормативу СП 60.13330.2020.

Что нельзя делать с радиатором Rifar Tubog 2180

  1. Не стучите по радиатору и не кладите на него тяжелые предметы, чтобы не повредить. Также старайтесь не допускать замерзания воды в радиаторе, если он используется в водяной системе отопления.
  2. Радиатор не должен использоваться как часть заземления или в качестве проводника тока.
  3. Не заполняйте радиатор водой, которая не соответствует специальным требованиям по химическому составу, указанным в нормативах.
  4. Осторожно обращайтесь с запорными вентилями: резкое их открытие может вызвать гидравлический удар.
  5. Не ставьте радиатор в помещениях, где влажность воздуха превышает 75%.
  6. Радиатор не предназначен для систем горячего водоснабжения и не может заменить полотенцесушитель.
  7. Не опорожняйте систему отопления в периоды между отопительными сезонами, это может быть вредно.
  8. Не используйте радиатор при давлении или температурах, которые выше допустимых, указанных в инструкции.

Условия гарантии

Радиатор отопления обещает долговечность и надёжность, с гарантированным сроком службы в 25 лет при условии, что вы будете следовать всем рекомендациям и требованиям, указанным в документации. Гарантия на модель RIFAR TUBOG 2180 действует 10 лет с момента покупки, если вы избегали любых аварийных ситуаций, связанных с опорожнением радиатора. Гарантия покрывает все дефекты, возникшие из-за ошибок производства. Однако, она не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием или эксплуатацией радиатора, включая нарушения установленных правил.

Если у вас возникнут претензии к качеству радиатора, вам нужно будет предоставить документы: заявление с описанием проблемы, копию документа от эксплуатационной организации, акт о вводе в эксплуатацию, подтверждение покупки и оригинал паспорта прибора. При соблюдении всех указаний и условий, ваш радиатор должен служить вам долго и без проблем.

Популярные запросы радиаторов Rifar Tubog 2180

Как заказать радиатор Rifar Tubog 2180

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.

Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.

Порядок оплаты заказа

Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

  • Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
  • Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
  • Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
  • Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)

Доставка

Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).

Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.

Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

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