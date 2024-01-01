Радиатор Rifar Tubog 2180 в наличии и под заказ
Радиатор Rifar Tubog 2180 - это самая популярная модель серии. Ведь она обладает редким балансом стоимости,тепловой мощности, габаритов и элегантного внешнего вида. Именно поэтому в нашем магазине она входит в складскую программу. Мы стараемся всегда поддерживать в наличии радиаторы с боковым и нижним подключением. Цвета: классический белый, антрацит и титан. Если нужной модели не окажется в наличии, то вы можете изготовить ее по индивидуальному заказу. Радиатор будет изготовлен в кратчайшие сроки.
Tubog 2180 в белом цвете
Tubog 2180 в цвете антрацит
Tubog 2180 в цвете Титан
Tubog 2180 под заказ
Цена от:
14 876 руб
При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.
Характеристики:
Наличие
складская модель
Модель
Tubog 2180
Высота
1800 мм
Глубина
66 мм
Длина секции
46 мм
Мощность секции ΔT=50°
141 Вт
Мощность секции ΔT=60°
170 Вт
Мощность секции ΔT=70°
198 Вт
Рабочее давление
12 бар
Исп. давление
18 бар
Max. температура
110°
Производитель
Rifar (Россия)
Гарантия
10 лет
Складские модели Rifar Tubog 2180
Радиатор Rifar Tubog 2180 белый, боковое подключение
Высокий радиатор Rifar Tubog в классическом белом цвете. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Белый цвет хорошо сочетается с любым интерьером.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Радиатор Rifar Tubog 2180 белый, нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор выполнен в белом цвете, подходящем под любой интерьер. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Радиатор Rifar Tubog 2180 белый, нижнее одностороннее
Радиатор с нижним односторонним подключением без встроенного термовентиля. Подходит для тех случаев, когда регулирование мощности происходит автоматизированными системами на коллекторе. Также возможно использование узлов подключения со встроенным термостатом, что делает наличие верхнего термовентиля ненужным.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Радиатор Rifar Tubog 2180 антрацит, боковое подключение
Rifar Tubog 2180, выполненный в стильном цвете антрацит, добавляет изюминку в интерьер любого помещения. Благодаря боковому подключению 3/4, он идеально вписывается в дома с классической однотрубной системой отопления. Элегантный антрацитовый оттенок придает ему современный вид, создавая яркий акцент в окружающем пространстве, независимо от стиля интерьера.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Радиатор Rifar Tubog 2180 антрацит, нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор привлекает внимание своим изысканным цветом антрацит, который идеально вписывается в любой дизайн интерьера. Его конструкция включает нижнее подключение с общепринятым межосевым расстоянием 50 мм, обеспечивая удобство при монтаже с использованием стандартных подключающих узлов. Верхний термовентиль совместим с любым термостатом, имеющим резьбу 30х1,5, обеспечивая гибкость и простоту в использовании.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Радиатор Rifar Tubog 2180 титан, боковое подключение
Высокий радиатор Rifar Tubog в цвете Титан. Боковое подключение 3/4 позволяет устанавливать его в домах со старой, однотрубной системой отопления. Титан является более светлым, чем антрацит, поэтому может подойти в тех случаях, когда антрацит кажется слишком темным.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Радиатор Rifar Tubog 2180 титан, нижнее со встроенным термовентилем
Радиатор выполнен в цвете Титан. Который также хорошо подходит для большинства интерьеров, что и белый цвет, но, при этом, обладает и дополнительным шармом. Имеет нижнее подключение со стандартным межосевым расстоянием 50 мм - подходит для монтажа с помощью стандартных узлов подключения. Верхний термовентиль подходит для любого термостата с резьбой 30х1,5.
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Радиаторы Rifar Tubog 2180 под заказ
Если из предложенного списка вы не смогли подобрать подходящую модель для себя, то вы можете оформить заказ на радиатор Tubog 2180 любого цвета и типа подключения из каталога Rifar. Радиатор будет изготовлен по индивидуальному заказу в короткие сроки. После оформление запроса наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.
С полным списком моделей вы можете ознакомиться на странице каталога.
боковое (B1)
WH RAL 9016 Gloss Белый
WH RAL 9016 Gloss Белый
Tubog 2180 / 04
Tubog 2180 / 05
Tubog 2180 / 06
Tubog 2180 / 07
Tubog 2180 / 08
Tubog 2180 / 09
Tubog 2180 / 10
Tubog 2180 / 11
Tubog 2180 / 12
Tubog 2180 / 13
Tubog 2180 / 14
Tubog 2180 / 15
Tubog 2180 / 16
Tubog 2180 / 17
Tubog 2180 / 18
Tubog 2180 / 19
Tubog 2180 / 20
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Преимущества радиатора Rifar Tubog 2180
- Глубина секции 66 мм, что позволяет устанавливать радиатор даже в узких проходах.
- 2-трубчатый радиатор имеет максимальную долю теплового излучения среди трубчатых батарей (порядка 30%).
- 3-трубчатый вертикальный радиатор той же мощности обойдется дороже.
- На складе поддерживается большое количество радиаторов. Доступные на складе цвета: белый, антрацит и титан.
- Модель регулярно участвует в акциях от Rifar.
Распространенные сценарии использования
- Монтаж на простенке рядом с панорамным окном. В этом случае под окно рекомендуется установить внутрипольный конвектор.
- Вертикальные радиаторы Rifar Tubog 2180 подходят для обогрева прихожих - небольших помещений, где требуется компактный и мощный отопительный прибор.
- Они также подойдут для установки у выхода на балкон или даже в оконные откосы.
Техническая информация о радиаторе Rifar Tubog 2180
Правила эксплуатации
Конструкция, установка и функционирование системы отопления должны соответствовать стандартам ГОСТ 31311, СП 60.13330, СП 73.13330, а также пунктам 4-5 приложения №9 к Приказу Ростехнадзора №536 от 15 декабря 2020 года и требуют одобрения со стороны управляющей отопительной системой организации. Чтобы предотвратить преждевременную коррозию оборудования для отопления из-за влияния электрического тока, тепловые сети должны соответствовать стандартам СТО 17330282.27.060.001-2008. При установке радиаторов в системы с электронным или электрическим управлением необходимо строго соблюдать правила заземления. При монтаже радиатора в водяных отопительных системах и использовании модели TUBOG в качестве теплоносителя следует использовать только воду, обработанную в соответствии с пунктами 4-5 приложения №9 к Приказу Ростехнадзора №536 от 15 декабря 2020 года. Все трубопроводы, подающие теплоноситель к отопительным устройствам, должны соответствовать нормативу СП 60.13330.2020.
Что нельзя делать с радиатором Rifar Tubog 2180
- Не стучите по радиатору и не кладите на него тяжелые предметы, чтобы не повредить. Также старайтесь не допускать замерзания воды в радиаторе, если он используется в водяной системе отопления.
- Радиатор не должен использоваться как часть заземления или в качестве проводника тока.
- Не заполняйте радиатор водой, которая не соответствует специальным требованиям по химическому составу, указанным в нормативах.
- Осторожно обращайтесь с запорными вентилями: резкое их открытие может вызвать гидравлический удар.
- Не ставьте радиатор в помещениях, где влажность воздуха превышает 75%.
- Радиатор не предназначен для систем горячего водоснабжения и не может заменить полотенцесушитель.
- Не опорожняйте систему отопления в периоды между отопительными сезонами, это может быть вредно.
- Не используйте радиатор при давлении или температурах, которые выше допустимых, указанных в инструкции.
Условия гарантии
Радиатор отопления обещает долговечность и надёжность, с гарантированным сроком службы в 25 лет при условии, что вы будете следовать всем рекомендациям и требованиям, указанным в документации. Гарантия на модель RIFAR TUBOG 2180 действует 10 лет с момента покупки, если вы избегали любых аварийных ситуаций, связанных с опорожнением радиатора. Гарантия покрывает все дефекты, возникшие из-за ошибок производства. Однако, она не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием или эксплуатацией радиатора, включая нарушения установленных правил.
Если у вас возникнут претензии к качеству радиатора, вам нужно будет предоставить документы: заявление с описанием проблемы, копию документа от эксплуатационной организации, акт о вводе в эксплуатацию, подтверждение покупки и оригинал паспорта прибора. При соблюдении всех указаний и условий, ваш радиатор должен служить вам долго и без проблем.
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Как заказать радиатор Rifar Tubog 2180
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберете подходящие отопительные приборы и добавьте их в корзину. После этого обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и согласовать детали заказа.
Также вы можете получить консультацию и оформить заказ, связавшись с нами по телефону, электронной почте, онлайн чату или через WhatsApp.
Обращаем ваше внимание на то, что на сайте указаны стандартные розничные цены, рекомендованные производителем. Размер скидки зависит от суммы заказа и уточняется индивидуально.
Порядок оплаты заказа
Вы можете оплатить товар любым удобным для вас способом. Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
- Оплата банковским переводом. После согласования заказа, вам будет выставлен счет для оплаты по банковским реквизитам. Данный способ подходит как для физических, так и для юридических лиц.
- Оплата по QR-коду. Наиболее простой и популярный вариант оплаты для частных лиц. Вместе со счетом будет представлен QR-код для оплаты через мобильное приложение вашего банка.
- Оплата банковской картой. Платеж происходит через Т-банк. Вам будет представлена ссылка для оплаты на сайте банка, где необходимо будет ввести данные вашей карты для оплаты. Мы не получаем и не храним данные карты, только подтверждение оплаты.
- Оплата наличными. При доставке по Санкт-Петербургу возможна оплата при получении (по договоренности, при наличии товара на складе в СПб)
Доставка
Мы доставляем заказы в любой город России. В Москве и Санкт-Петербурге возможна доставка до вашего порога. Для остальных городов перевозка осуществляется через транспортные компании (Деловые Линии, Возовоз, Байкал-Сервис, ПЭК и другие).
Москва и Санкт-Петербург
Если товар есть на складе, перевозка занимает до 2 рабочих дней, по предварительной договоренности. Если требуется перемещение товара между складами (между Москвой и СПб), срок доставки может увеличиться на 1-1.5 недели в зависимости от расписания логистики.
Доставка по России
Мы отправляем товары в любой город России транспортными компаниями (ТК). Обычно используем Деловые Линии, но по вашему желанию возможна другая ТК. Транспортировка до терминала ТК в городе отправления бесплатна. Груз упаковывается в жесткую упаковку и страхуется (если такая возможность предусмотрена перевозчиком). Важно: при приемке груза обязательно осмотрите его на предмет возможных повреждений. Попросите распаковку произвести при вас, известны случаи, когда радиаторы были повреждены при снятии обрешетки.