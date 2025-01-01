2-трубчатые и 3-трубчатые радиаторы Tubog: в чём разница

Стальные трубчатые радиаторы Tubog выпускаются в двух вариантах: с двумя и тремя трубками в секции. 2-трубчатые модели имеют глубину 66 мм, 3-трубчатые - 107 мм. На схеме это выглядит как простое увеличение глубины, но на практике меняются сразу несколько параметров: тепловая мощность, характер нагрева, требования к месту установки и итоговая стоимость системы.

🔗 Если вас интересуют особенности трубчатых радиаторов отопления в целом, то читайте нашу статью "Преимущества трубчатых радиаторов отопления: честный разбор, мифы и недостатки".

Теплопередача: одинаковая мощность, разный характер нагрева

Если сравнивать радиаторы одинаковой высоты, длины и с одинаковым количеством секций, 3-трубчатый Tubog всегда имеет большую тепловую мощность, чем 2-трубчатый. Причина проста: в трёхтрубчатой секции больше металла и больше площадь контакта теплоносителя с поверхностью радиатора, а значит выше суммарный теплопоток.

Интересное отличие появляется, когда мы смотрим не на геометрию, а на радиаторы одинаковой мощности. Чтобы выйти на одни и те же ватты, 2-трубчатый радиатор обычно делается длиннее или с большим количеством секций, а 3-трубчатый остаётся более компактным по длине. При этом у 2-трубчатой модели при одинаковой мощности выше доля теплового излучения. Конвекция у неё меньше, а инфракрасное излучение примерно на том же уровне, поэтому относительная доля ИК-тепла становится выше.

На практике это означает, что 2-трубчатый Tubog сильнее прогревает поверхности - стены, пол, мебель и людей, а не только воздух вокруг себя. 3-трубчатый радиатор в тех же условиях даёт более выраженный конвекционный эффект и быстрее поднимает температуру воздуха во всей комнате.

Размещение: глубина против ширины

3-трубчатые радиаторы Tubog логично выбирать там, где по высоте и длине есть ограничения, но нужен большой запас по мощности. За счёт третьего ряда труб такой радиатор остаётся относительно компактным по ширине, но выдаёт больше тепла. Это удобное решение для узких простенков, коротких участков стены, зон рядом с балконными дверями и витражами, где увеличить длину нельзя.

2-трубчатые модели в первую очередь выигрывают по глубине. Радиатор толщиной 66 мм меньше выступает в помещение, поэтому его проще вписать в узкие коридоры, проходы, пространства за мебелью и возле дверных проёмов. В интерьерах, где важны свободный проход и аккуратная линия вдоль стены, этот параметр часто оказывается решающим.

Комфорт и проветривание: когда помогает большее излучение

Более высокая доля теплового излучения у 2-трубчатых моделей даёт заметное преимущество в реальных условиях эксплуатации. Даже если вы регулярно открываете окна и часть тёплого воздуха уходит наружу, прогретые поверхности в комнате продолжают отдавать тепло. Субъективно такой обогрев часто кажется более мягким и комфортным, чем чисто конвекционный нагрев при тех же цифрах мощности в паспорте.

3-трубчатые радиаторы ощущаются более "воздушными" по характеру работы. Они быстрее прогревают именно объём воздуха, и помещение оперативно выходит на заданную температуру. Это удобно для больших гостиных, объединённых кухонь-гостиных и помещений с высокими потолками, где важна скорость прогрева всего объёма.

Уход: меньше труб - чуть проще уборка

Конструкция обоих типов остаётся открытой и доступной для чистки, но у 2-трубчатых радиаторов меньше элементов и, соответственно, меньше мест для накопления пыли. Нет центрального ряда труб, проще работать щёткой или насадкой пылесоса вдоль секций. В домах с домашними животными, большим количеством текстиля или чувствительными к пыли жильцами это становится дополнительным практическим плюсом.

Стоимость: при одинаковой мощности 2-трубчатый обычно дороже

При сравнении радиаторов одинаковой мощности 2-трубчатый Tubog в большинстве случаев обходится дороже, чем 3-трубчатый. Чтобы получить те же самые ватты, двухтрубчатую модель приходится делать длиннее или с большим числом секций, а это больше металла и больше сварочных швов. Эти конструктивные отличия напрямую влияют на себестоимость и, как следствие, на конечную цену.

При этом есть важное исключение - радиатор Tubog 2180. В ряде типоразмеров эта 2-трубчатая модель при сопоставимой мощности оказывается выгоднее, чем 3-трубчатый Tubog 3180. Это связано с конкретной высотой, длиной и количеством секций в линейке. Поэтому корректно сравнивать не абстрактные "две" и "три" трубки, а конкретные модели с нужной вам мощностью и габаритами.

Какой Tubog выбрать под вашу задачу

3-трубчатый радиатор Tubog стоит выбирать, когда при фиксированных габаритах по высоте и длине нужно получить максимальную мощность и сделать ставку на быстрый прогрев воздуха. Такой вариант хорошо подходит для помещений с высокими теплопотерями, сложной планировкой и ограничениями по ширине установки.

2-трубчатый Tubog имеет смысл брать там, где важна меньшая глубина радиатора, более мягкий характер тепла с высокой долей ИК-излучения и лучшая устойчивость к потерям при проветривании. При одинаковой мощности он чаще будет дороже, но в ряде интерьеров и сценариев эксплуатации это оправдывается более комфортным ощущением тепла и удобством установки.

Если вы сомневаетесь, какой вариант подойдёт именно в вашем случае, лучше опираться не на количество трубок, а на расчётную мощность и особенности помещения. Мы можем помочь с подбором: рассчитаем нужную тепловую мощность, предложим варианты по длине, высоте и типу секции и подберём оптимальную модель Tubog под ваши условия эксплуатации.