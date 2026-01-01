Трубчатые радиаторы Tubog в низкотемпературных системах отопления

Трубчатые радиаторы Tubog отлично подходят для низкотемпературных систем, но их эффективность напрямую зависит от температуры теплоносителя и корректного перерасчета мощности. При снижении ΔT теплоотдача может падать более чем на 50%, поэтому размер и конфигурацию радиатора нужно подбирать с учетом фактического режима работы системы.

Сводная таблица

Параметр Классическая система Низкотемпературная Температура подачи 70-75°C 35-55°C ΔT ~50°C 20-30°C Реальная мощность 100% 30-60% Размер радиатора Стандартный Увеличенный Тип источника Газовый котел Тепловой насос

Что происходит при низкой температуре подачи

В современных системах отопления температура подачи часто находится в диапазоне 35-55°C. Это типичный режим для тепловых насосов и конденсационных котлов. При таких параметрах температура поверхности радиатора ниже, а конвективная составляющая падает заметнее, чем в классических режимах 75/65/20.

Именно поэтому важна не только паспортная мощность, но и то, как радиатор работает при фактическом ΔT. Трубчатая конструкция Tubog в этом режиме показывает стабильный комфорт за счет комбинации конвекции и теплового излучения.

Как считать ΔT и пересчитывать мощность

Средняя температура теплоносителя считается по формуле:

Tср = (Tподачи + Tобратки) / 2

Дальше используется формула перерасчета по EN 442:

Q = Q50 × (ΔT / 50)^n

Для трубчатых радиаторов показатель n обычно находится в диапазоне 1.25-1.35. На практике это означает:

при ΔT 50 радиатор дает 100% паспортной мощности;

при ΔT 30 - около 55%;

при ΔT 20 - около 35%.

Особенности радиаторов Tubog в низкотемпературном режиме

Если паспортная мощность прибора 2000 Вт при ΔT 50, то в низкотемпературном режиме реальная отдача может составить около 1100 Вт при ΔT 30 и около 700 Вт при ΔT 20.

Tubog - это стальные трубчатые радиаторы с увеличенной площадью теплообмена и более высокой долей лучистого тепла по сравнению с типовыми панельными решениями. В реальных проектах это помогает сохранить комфорт при сниженной температуре подачи.

Посмотреть актуальный ассортимент можно в каталоге радиаторов Tubog. Для помещений с ограниченной шириной стены чаще выбирают вертикальные модели, в том числе Tubog 3180 и Tubog 2180. Для стандартных ниш под окном часто рассматривают Tubog 3057.

Как подбирать размеры

При переходе на низкотемпературную систему радиатор почти всегда нужно увеличивать. Если помещение требует 1500 Вт при ΔT 50, то при ΔT 30 потребуется примерно 2600-2800 Вт, а при ΔT 20 - до 4000 Вт. Рост достигается за счет длины, высоты или количества секций.

Гидравлика и расход теплоносителя

При меньшем температурном перепаде система должна компенсировать мощность увеличением расхода. Поэтому в низкотемпературных контурах критичны корректная балансировка, правильный выбор насосов и отсутствие заужений трубопроводов.

Tubog и тепловые насосы

Эффективность теплового насоса напрямую связана с температурой подачи. Чем выше требуется температура, тем ниже COP и выше расходы на отопление. Поэтому для систем с тепловыми насосами радиаторы Tubog подбирают с запасом по мощности именно в низкотемпературном режиме, чтобы не поднимать подачу без необходимости.

Теплоноситель и pH для стальных радиаторов

Для Tubog критичны параметры теплоносителя: pH примерно 8.3-9.5, минимальное содержание кислорода и отсутствие агрессивных примесей. Систему нежелательно регулярно сливать, а воду или антифриз нужно подбирать по рекомендациям производителя.

Комбинированные системы

Один из самых практичных вариантов - связка теплого пола и радиаторов Tubog: теплый пол закрывает базовую нагрузку, а радиаторы работают на быстрый догрев и компенсацию теплопотерь через окна.

без звонков. Получить быстрый расчет в мессенджер → 👉 Не уверены с выбором модели? Мы быстро подберем конфигурацию и скинем результат в мессенджер!

Нужен расчет под ваш режим

Для подбора по фактическому ΔT используйте калькулятор расчета мощности Tubog радиаторов.

Вывод

Радиаторы Tubog подходят для низкотемпературных систем, если подбор выполнен с учетом реального ΔT. Без перерасчета мощности и корректной гидравлики система теряет эффективность и комфорт.