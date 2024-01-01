Какой радиатор отопления лучше?

В этой статье мы предоставим краткое описание основных отличий между различными типами радиаторов отопления. Мы расскажем, на что следует обратить внимание при выборе, а также разъясним некоторые мифы и заблуждения, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Отметим, что в данной статье мы не будем обсуждать внутрипольные конвекторы, так как эти отопительные устройства имеют свои особенности и требуют отдельного рассмотрения.

Основные типы радиаторов отопления

Когда клиенты выбирают радиаторы отопления, важно понять, какие из них лучше подходят для их потребностей. Каждый тип радиатора имеет свои преимущества и недостатки, и выбор следует делать с учетом этих факторов.

Однако некоторые популярные критерии, такие как внешний вид и мощность, не всегда являются решающими.

Существуют два основных типа радиаторов отопления:

Конвекторы: включают стальные панельные радиаторы, алюминиевые и биметаллические радиаторы. Эти радиаторы обеспечивают высокую теплоотдачу благодаря особенностям их конструкции, таким как изогнутые стальные листы или отлитые секции. Они имеют большую поверхность для передачи тепла и создают дополнительную конвекцию воздуха, обогревая помещение эффективно и экономично.

Радиаторы "излучающие": включают чугунные и стальные трубчатые радиаторы. Эти радиаторы обеспечивают теплоизлучение, основанное на принципе излучения тепла. Они обладают высокой теплоемкостью, что позволяет им сохранять тепло даже после отключения отопления.

Выбор между этими типами радиаторов зависит от потребностей и предпочтений клиента. Конвекторы обычно являются более эффективным и бюджетным решением, в то время как радиаторы "излучающие" обладают более высокой теплоемкостью. Важно выбрать радиатор отопления, который соответствует требованиям и обеспечивает эффективное отопление помещения.

Часто люди ошибочно считают мощность радиатора основным показателем его качества. Однако это не совсем верно, поскольку высокая мощность конвекторов часто означает их простоту и доступность, но не обязательно высокое качество.

Конвекторы

Конвекторы, как правило, мощнее и дешевле. Но они имеют свои недостатки:

Гигиена: Закрытые каналы, обеспечивающие эффективную конвекцию и нагрев воздуха, практически невозможно очистить от пыли. Поэтому конвекторы не рекомендуются для установки в помещениях с высокими требованиями к чистоте воздуха, например, в больницах. Также они не рекомендуются для использования в жилых помещениях, где проживают аллергики. Неравномерность обогрева: Основной метод передачи тепла у конвекторов - это конвекция воздуха. Хотя тепловое излучение также играет некоторую роль, его вклад несущественный. Высокая эффективность конвекторов приводит к тому, что разница в температуре воздуха над и под конвектором может достигать 10°C. В результате возникает неравномерное распределение тепла, где воздух у потолка может быть слишком теплым, а на уровне пола - прохладным. Это не создает комфортного микроклимата в помещении. Скорость нагрева: Обогрев помещения через воздух происходит довольно медленно. Существенная часть тепла теряется, когда теплый воздух покидает комнату через окно или вентиляционную шахту.

Последние два недостатка проявляются тем больше, чем большую площадь и высоту потолков имеет помещение. Поэтому, они хорошо подходят для небольших и средних комнат, но гораздо хуже для просторных.

Поэтому при выборе радиаторов отопления важно учитывать не только их мощность, но и другие факторы, чтобы обеспечить комфортное и качественное отопление.

"Излучающие" радиаторы отопления

К данной группе радиаторов относятся классические чугунные радиаторы, а также стальные трубчатые радиаторы Rifar Tubog и некоторые модели панельных и дизайн-радиаторов.

Радиаторы "излучающие" представляют собой стальные трубчатые или чугунные радиаторы, которые имеют открытую конструкцию и обладают меньшей тепловой эффективностью, по сравнению с конвекторами. Однако они обладают рядом преимуществ:

Гигиена: Радиаторы "излучающие" легко очищаются от пыли, так как не имеют сложных внутренних полостей. Они доступны для уборки с помощью тряпки или специальной щетки. Некоторые производители дополнительно покрывают радиаторы пылеотталкивающей краской и антибактериальным слоем для повышения гигиеничности. Габариты: Благодаря меньшей мощности радиаторы "излучающие" могут иметь большие размеры без риска получить избыточную мощность. Это позволяет создавать равномерную тепловую завесу под окном любой длины. Равномерный прогрев: Радиаторы "излучающие" обладают более высокой долей теплового излучения, чем конвекторы, что создает более равномерное прогревание помещения и исключает значительный перепад температуры внутри комнаты. Таким образом, они способствуют созданию комфортного и здорового микроклимата в доме. Вариативность: Особенно для стальных трубчатых радиаторов характерна гибкость в форме и габаритах. Они могут быть изготовлены в различных формах (угловые, радиусные и т.д.) и иметь разные размеры. Это полезно при необходимости встраивания радиатора в нестандартную нишу. Больший выбор вариантов покраски, индивидуальные цвета, а также доступность различных аксессуаров являются дополнительными преимуществами. Более высокий класс: Радиаторы "излучающие" в основном относятся к более высокой ценовой категории, чем конвекторы. Это дает больший выбор вариантов покрытия, более качественное покрытие и доступность различных аксессуаров.

Как выбрать лучший радиатор отопления

Выбор между радиаторами "излучающими" и конвекторами зависит от конкретной ситуации и индивидуальных предпочтений. Обратитесь к специалистам, чтобы получить рекомендации и помощь в выборе наиболее подходящего радиатора для вашего дома.

При выборе радиатора отопления мы рекомендуем начать со следующих вопросов. Все они направлены на то, чтобы сузить число возможных вариантов, и тем самым упростить, выбор среди великого множества радиаторов:

Бюджет. Если нужны сэкономить, то можно остановить свой выбор на алюминиевых / биметаллических или стальных панельных радиаторах. Возможно также остановить свой выбор на чугунных «советских» радиаторах. Если выделенный бюджет позволяет – то появляется больше вариантов (чугунные ретро-радиаторы, стальные трубчатые, дизайн-радиаторы).

Требуемая мощность и ограничения по размерам радиатора. Возможно, что требуется слишком большая мощность для радиатора, ограниченного размерами небольшой нишей. В этом случае, как правило, весь выбор сводится к простому поиску радиаторов, удовлетворяющих техническим требованиям. Либо необходимо пересмотреть проект – найти больше места под отопительные приборы.

Особенности подключения. Необходимо уточнить техническую возможность использовать радиатор при данной системе разводки труб. Например, чугунные ретро радиаторы допускают только боковое подключение, а большинство стальных панельных радиаторов имеет подключение ½ дюйма и не может быть установлено в систему, где требуется подключение ¾. Полезно также будет решить – планируются ли работы по переносу уже готовых труб под новый радиатор, или новый радиатор должен подбираться под уже выведенные трубы.

Сроки. Нужны ли радиаторы, имеющиеся в наличии на складе, или вы готовы и имеете возможность подождать 2-3 месяца для того, чтобы на заводе изготовили радиатор по вашим индивидуальным размерам, цвету и прочим требованиям.

Специалисты нашего магазина помогут вам с ответами на данные вопросы: рассчитают приблизительную смету, подберут радиаторы под отведенные ниши, сориентируют по срокам и техническим особенностям батарей. Мы рекомендуем обращаться к нам на самом раннем этапе ремонта – еще при составлении общего дизайн-проекта, чтобы избежать в дальнейшем незапланированных и срочных изменений уже во время ремонта. Правильное планирование и работа со специалистами, знающими все нюансы своего дела – это залог выбора лучшего радиатора для вашего дом.