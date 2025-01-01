Rifar Tubog 2057 — радиатор отопления 2-трубчатый

Rifar Tubog 2057 — двухколончатый стальной трубчатый радиатор, спроектированный для систем отопления с межосевым расстоянием 500 мм. Его ключевая особенность — минимальная глубина корпуса (всего 66 мм), благодаря чему прибор можно установить в узких нишах или под подоконниками с небольшим вылетом. Радиатор идеально подходит для замены стандартных алюминиевых или чугунных моделей без переноса труб, сохраняя существующую разводку системы отопления.

Особенности конструкции: фокус на компактности

Модель 2057 относится к линейке TUBOG CLASSIC и представляет собой радиатор с двухколончатым исполнением (серия 2ххх). Основные геометрические параметры определяют сферу её применения: глубина — 66 мм, высота — 565 мм, межосевое расстояние — 500 мм. Номинальная теплоотдача одной секции составляет ≈ 68 Вт при Δt = 70 °C. Благодаря малой толщине прибор не выступает в интерьер, обеспечивая аккуратный внешний вид и свободную циркуляцию воздуха даже в компактных помещениях.

Главное отличие Tubog 2057 от трёхколончатых моделей (например, 3057 с глубиной 107 мм) — уменьшенная толщина корпуса. Это делает модель востребованной при ограниченной глубине установки, когда стандартные радиаторы физически не помещаются под подоконник или в стеновую нишу.

Технологическая надежность и качество исполнения

Несмотря на компактность, радиатор 2057 выполнен по тем же инженерным стандартам, что и вся линейка TUBOG. Его корпус изготавливается из стали CORREX — материала, обладающего повышенной стойкостью к внутренней коррозии. Толщина стенки — 1,6 мм, что вдвое превышает минимальные требования европейского стандарта EN 442-1 и гарантирует устойчивость к гидроударам и длительным нагрузкам.

Межсекционные соединения выполнены лазерной сваркой 3D Fiber без применения ниппелей и уплотнителей, что исключает протечки при многолетней эксплуатации. Каждый шов проходит 100 % рентгенографический контроль по стандартам NASA. Радиатор рассчитан на рабочее давление 16 атм, испытательное — 24 атм, а разрушающее давление превышает 50 атм, что позволяет использовать его в централизованных системах отопления.

Как рассчитывать мощность и длину радиатора

Поскольку модель 2057 имеет две колонны, её удельная мощность на секцию относительно невысока — около 68 Вт. Это компенсируется возможностью наращивания длины: увеличение количества секций позволяет точно подобрать тепловую мощность под площадь комнаты. Такая схема особенно удобна, когда высота установки ограничена подоконником, а необходимая теплоотдача достигается за счёт длины радиатора.

При проектировании следует учитывать, что паспортные данные указаны для условий Δt = 70 °C. В реальных системах отопления, особенно в низкотемпературных контурах (например, 60/40 °C), фактический тепловой поток может быть ниже на 20–30 %. Поэтому при расчёте теплопотерь помещения рекомендуется закладывать корректирующий коэффициент и увеличивать число секций на 10–15 % для стабильного обогрева.

Монтаж и эксплуатационные особенности

Подключение. Модель Rifar Tubog 2057 выпускается в вариантах с боковым (B1–B4) и нижним (D1–D3, DV1/DV2) подключением с резьбой G 3/4". При нижнем подключении важно заранее определить сторону подачи (левую или правую). Для современных интерьеров с скрытой разводкой подходит исполнение DV1/DV2 со встроенным термовентилем — оно обеспечивает аккуратный вид и возможность регулировки температуры.

Требования к системе отопления. Для долговечной эксплуатации радиаторов TUBOG необходимо использовать только подготовленный теплоноситель — умягчённую или дистиллированную воду с корректирующими присадками. Нельзя включать прибор в контуры ГВС. Подводящие трубы должны иметь антидиффузионный барьер (EVOH или металлический слой) для предотвращения проникновения кислорода в систему.

Крепёж и установка. Радиатор комплектуется штатными настенными кронштейнами, но на практике монтажники отмечают, что некоторые элементы крепления из стандартного набора могут иметь недостаточную жёсткость. При монтаже на газобетон, пеноблок или другие пористые материалы рекомендуется использовать анкерные крепления или усиленные кронштейны старого типа. Соблюдение монтажных зазоров — не менее 80 мм от стены и 100–120 мм от пола — гарантирует правильную конвекцию и отсутствие перегрева стен.

Где и когда лучше использовать Rifar Tubog 2057

Компактная глубина 66 мм делает Tubog 2057 оптимальным решением для небольших комнат, кухонь, спален и санузлов, где важна экономия пространства и отсутствие выступающих элементов. Благодаря стандартному межосевому 500 мм, модель подходит для прямой замены типовых алюминиевых и чугунных радиаторов без переделки трубопровода. Она гармонично вписывается в интерьеры с минималистичным или скандинавским стилем, где радиатор должен быть функциональным, но не доминирующим элементом.

Заключение

Rifar Tubog 2057 — это технически надёжный и визуально аккуратный радиатор, спроектированный для помещений, где ограничено пространство по глубине. Его тонкий профиль и универсальное межосевое расстояние 500 мм делают установку простой и безопасной, а двухколончатая конструкция обеспечивает стабильную работу даже при высоком давлении. При правильном тепловом расчёте и корректном монтаже Tubog 2057 становится практичным и долговечным элементом системы отопления, полностью соответствующим современным требованиям к дизайну и надёжности.