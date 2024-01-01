Порошковая окраска трубчатых радиаторов

Для придания радиаторам Rifar Tubog нужного цвета используются как порошковые краски, так и эмали. Оба этих варианта имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Жидкие эмали используются в тех случаях, когда требуется получить радиатор в цвете, не включенным в стандартную палитру Rifar Tubog. Применение большого технологического опыта, созданного промышленным сектором мировой автомобильной индустрии, в окраске радиаторов TUBOG позволяет получить именно тот оттенок, который нравится именно Вам. Многослойность покрытия, глубина цвета, металлизированные оттенки и дополнительные виды отделки поверхности помогут создать из прибора отопления полноценный арт-объект в индивидуальном интерьере.

Тем не менее, базовым способом нанесения покрытия на радиаторы является порошковая окраска. Разберем почему выбран именно этот способ, в чем его преимущества и недостатки.

Что такое порошковая покраска

Порошковое покрытие представляет собой твердую смесь, которая, подвергнутая высокой температуре, образует очень тонкую пленку, прочно соединенную с поверхностью, которую оно окрашивает.

Этот процесс основан на использовании электростатического поля. Мельчайшие частицы, заряженные из внешнего источника, привлекаются к поверхности, обладающей противоположным зарядом, и равномерно распределяются по ней. Затем изделие, покрытое тонким слоем порошковой краски, помещается в специальную камеру для полимеризации, где достигается высокая температура (прокаливание). В результате частицы краски плавятся и тесно сцепляются с окрашиваемой поверхностью.

Сравнение порошковой краски с эмалью

Порошковая краска выделяется своей экологической безопасностью и негативным воздействием на окружающую среду в меньшей степени по сравнению с жидкими красителями. Этот метод использует ресурсы на 100%, минимизируя образование отходов.

Готовые изделия, окрашенные порошковой краской, характеризуются лучшими физико-химическими свойствами, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к коррозии. Этот метод также более удобен для работы с сложными поверхностями, придавая деталям оригинальный дизайн. Благодаря способу нанесения, удается равномерно покрыть даже труднодоступные участки.

Порошковая технология позволяет легче и оперативнее изменять оттенок, чем эмаль. Она также не имеет запаха, и ее поверхностная пленка играет важную роль при транспортировке изделий, так как она не подвержена царапинам и не трескается при ударах.

Однако следует отметить, что эмаль имеет более широкий спектр применения, особенно при низких температурах, и она более доступна с точки зрения базового оборудования. Также, порошковая краска ограничивается областью высоких температур и требует высокой квалификации мастера для тонкого нанесения.

Если обобщить, то порошковая окраска - это более технологичный способ окраски, хорошо подходящий для массового, автоматизированного производства. Он позволяет получать стабильное качество и абсолютно одинаковые оттенки цвета даже при производстве крупных партий.

К счастью, Rifar предлагает широкий выбор цветов, входящих в стандартную палитру. Поэтому, если Вы не хотите тратить время на подбор цвета, то можете смело выбирать из предложенных вариантов.