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RIFAR Pro Design в Самаре

2025.03.05

13 марта 2025 года, в Самаре, в галерее «Формула», состоится форум "RIFAR Pro Design. Самара". Мероприятие обещает собрать дизайнеров интерьера, декораторов, архитекторов – людей, для которых актуальные знания не просто модно, а жизненно необходимы.

Форум, признанный самым полезным в своей категории, сочетает темы от эстетики до инженерии, технологий и даже юридических аспектов проектов. Здесь спикеры – настоящие профи из Москвы и Самары. Например, Елена Рихтер, дизайнер интерьера и автор проектов на телеканале "Россия 1", задаст вопросы: «Тренды. Конъюнктура. Китч. Где же границы?» Анастасия Приходько, светодизайнер и доцент МАРХИ, автор образовательного проекта "Лаборатория света", поведает о поиске новых смыслов в архитектурно-художественном оформлении города.

Также Наталья Тамаш, практикующий дизайнер жилых и общественных интерьеров из Самары, затронет тему энергетической ёмкости как топлива для роста, а Николай Князев, директор по развитию АО «РИФАР» из Москвы, предложит взглянуть на новую эстетику тепла. Ильшат Шакиров, руководитель отдела кадастра ГК CADR PRO, поделится стратегией эффективных перепланировок.

Форум поддерживается фирменным центром продаж RIFAR в Самаре и компанией "Теплоком". Помимо насыщенной программы, участников ждет розыгрыш ценных призов от RIFAR. Зарегистрироваться можно уже сейчас – присоединяйтесь к профессионалам, чтобы открыть новые горизонты в мире дизайна.