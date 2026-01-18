к списку новостей

Народное признание: RIFAR подтвердил статус «Марки №1 в России»

2026.01.18

Мы рады сообщить, что компания RIFAR в очередной раз официально признана «Маркой №1 в России». Это не просто награда, а результат прямого голосования тысяч потребителей, которые ежедневно используют продукцию бренда для обогрева своих домов.

Для клиентов магазина Tubog это признание служит дополнительной гарантией правильного выбора. Статус «Марки №1» подтверждает, что радиаторы RIFAR лидируют не только по техническим характеристикам, но и по реальному опыту эксплуатации в российских условиях.

Секрет успеха RIFAR заключается в бескомпромиссном подходе к надежности. Постоянное внедрение инноваций и строгий контроль качества на производстве позволяют бренду из года в год удерживать звание лучшего на рынке отопительного оборудования.

В нашем каталоге всегда доступен полный модельный ряд победителей: от классических секционных моделей до современных дизайнерских решений. Мы гордимся тем, что предлагаем своим покупателям оборудование, получившее столь высокую оценку на государственном уровне.

Официальное награждение лауреатов подтверждает: выбирая RIFAR в магазине Tubog, вы инвестируете в тепло и безопасность своего дома на десятилетия вперед.

Tubog — надежные радиаторы от лучших производителей страны.