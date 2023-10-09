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Дебют RIFAR в Средней Азии на выставке в Ташкенте

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Дебют RIFAR в Средней Азии на выставке в Ташкенте

2023.10.09

Осенью этого года компания RIFAR ярко заявила о себе на 11-й Международной выставке «Aquatherm Tashkent 2023», проходившей с 4 по 6 октября в Ташкенте. Это мероприятие является ключевым в Узбекистане для специалистов HVAC отрасли, предлагая площадку для демонстрации новейших технологий и продуктов. RIFAR впервые представила свою продукцию в Центральной Азии, включая стальные радиаторы серий TUBOG и вертикальные биметаллические радиаторы CONVEX, а также новинки — радиаторы серии MONOLIT и SUPReMO, которые вызвали большой интерес у монтажников и проектировщиков. Застройщики особое внимание уделили проверенным моделям BASE, ALUM и ECOBUILD. В рамках выставки прошли обучающие семинары от RIFAR, были заключены соглашения с компанией HEAT STANDART, получившей статус официального дилера в Узбекистане. Стенд компании посетила узбекская государственная делегация, которая высоко оценила представленные инновации. Выставка завершилась присуждением RIFAR премии за «Лучший дебют».

Смотрите также новости на официальном сайте производителя: www.rifar.ru

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