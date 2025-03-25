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RIFAR на MosBuild 2025

2025.03.25

Приглашаем вас посетить 30‑ю международную строительно‑интерьерную выставку MosBuild 2025, которая состоится с 1 по 4 апреля 2025 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». Это знаковое событие является крупнейшей и самой престижной выставкой в области строительства и дизайна интерьеров на территории Евразии и стран СНГ.

Компания RIFAR, лидер в производстве отопительных радиаторов и признанный российский производитель стальных трубчатых, биметаллических и алюминиевых радиаторов, приглашает вас ознакомиться с нашими достижениями и инновациями. Наш стенд находится в павильоне №1, зале №2, стенде B2017 МВЦ «Крокус Экспо».

В рамках выставки Rifar продемонстрирует:

Электрические биметаллические полотенцесушители D‑LINE и D‑BEND – первые в мире устройства такого типа, отличающиеся современным дизайном, экономичностью и использованием передовых технологий.

Новейшие электрические маслонаполненные радиаторы ALUM ON‑e и CONVEX ON‑e – уникальные, высокомощные и безопасные приборы, оборудованные современными ТЭНами II класса и электронными контроллерами с возможностью управления через смартфон.

Премиум‑стальные трубчатые радиаторы TUBOG, изготовленные в России с применением аэрокосмических технологий, чьи технические характеристики превосходят зарубежные аналоги.

Монолитные биметаллические дизайн‑радиаторы SUPReMO – стильные и надежные изделия, созданные по уникальной запатентованной технологии, не требующие дополнительных элементов, способные выдерживать давление до 150 атмосфер.

Зарегистрируйтесь на сайте mosbuild.com и укажите промокод mbw25iAIAR, чтобы получить бесплатный электронный билет (без промокода вход платный).