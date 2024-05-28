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RIFAR приняла участие в Белорусских Днях Дизайна 2024

2024.05.28

С 22 по 24 мая 2024 года в минском футбольном манеже состоялось масштабное событие в сфере дизайна и архитектуры - международная выставка отделочных материалов и предметов интерьера “Белорусские Дни Дизайна”. В этом году компания RIFAR совместно с официальным дилером в Республике Беларусь, компанией «Термо Альянс», приняла активное участие в мероприятии.

В течение трех дней на одной площадке проходили два значимых события: Международный Форум архитекторов и дизайнеров, а также выставка новинок и трендов от поставщиков отделочных материалов, мебели и декора. Стенд RIFAR привлек огромное внимание посетителей, и уже в первый день его посетили более 150 ведущих дизайнеров и архитекторов.

Все дни выставки на стенде RIFAR проходили непрерывные обучающие мастер-классы и презентации продукции, а также консультации по подбору радиаторов для дизайн-проектов. Каждый день проводились розыгрыши призов и подарков, что добавило мероприятию особую атмосферу.

Компания RIFAR выражает искреннюю благодарность всем, кто посетил наш стенд в Минске, и приглашает всех на следующий этап проекта – Российские Дни Дизайна в Краснодаре, который пройдет с 5 по 7 июня 2024 года во Дворце спорта «Олимп».

Смотрите также новости на официальном сайте производителя: www.rifar.ru