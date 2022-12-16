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Премия «Марка №1 России»

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Премия «Марка №1 России»

2022.12.16

16 декабря в Государственном Кремлёвском Дворце состоялась торжественная церемония вручения премии "Народная марка 2022". Александр Солодченко, руководитель московского офиса компании RIFAR, открыл мероприятие, первым пройдя по красной дорожке и получив награду как МАРКА №1 в РОССИИ. После официальной части гостей и лауреатов развлекал гала-концерт с выступлениями популярных артистов. Стоит отметить, что RIFAR была выбрана лучшей в категории "радиаторы отопления" по итогам национального голосования. Компания благодарит всех клиентов, партнеров и друзей за поддержку и доверие к своей продукции. RIFAR уже 20 лет заботится о качестве вашей жизни!

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