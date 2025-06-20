Дизайн-форум RIFAR pro Design завершил летнее турне в Санкт-Петербурге
2025.06.20
18 июня в Санкт-Петербурге успешно прошёл заключительный этап самого популярного форума в сфере интерьерных решений и инженерного проектирования — RIFAR pro Design. Мероприятие прошло при поддержке официального дилера бренда RIFAR в городе — компании «Тайм».
Форум в северной столице стал финальной точкой летнего маршрута, охватившего три ключевых города: Екатеринбург, Новосибирск и, наконец, Санкт-Петербург. Эта серия встреч стала не только важным событием в профессиональном сообществе, но и мощной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных трендов и повышения квалификации.
В числе выступающих были признанные эксперты в различных областях:
- Владимир Карлов, инженер-конструктор, участвовавший в проектировании мастерских Мариинского театра,
- Ольга Миндель, телеведущая и участница популярных телепроектов о дизайне,
- Анастасия Приходько, светодизайнер и доцент МАРХИ, автор образовательного курса «Лаборатория света»,
- Елена Рихтер, дизайнер интерьеров и автор телепроектов на канале «Россия 1»,
Каждое выступление сопровождалось живым интересом аудитории и содержательной дискуссией, а участники форума получили свежие идеи, ценные знания и вдохновение для будущих проектов.