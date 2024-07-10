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Турне RIFAR по Уралу и Сибири

2024.07.10

С 20 по 27 июня 2024 года у вас была возможность принять участие в нескольких мероприятиях, организованных компанией RIFAR, которые проходили в Уральском и Сибирском федеральных округах. Это турне стало финальной частью масштабной весенне-летней серии выездных мероприятий, охватывающих Россию и страны СНГ. 21 июня 2024 года вы могли посетить форум для дизайнеров и архитекторов RIFAR IN RED в Екатеринбурге, организованный при поддержке фирменного центра продаж – компании ИнРед. Это концептуальное событие в Синара-центре собрало ведущих дизайнеров и архитекторов Уральского региона. В качестве спикеров выступали профессионалы в области дизайна и архитектуры, специалисты в области отопительных и климатических систем, включая известного екатеринбургского дизайнера интерьера Ивана Безрукова, директора по развитию АО «РИФАР» Николая Князева, архитектора-дизайнера и основателя студии «ДизайнНика» Нику Соловьёву, а также регионального представителя HAIER Андрея Збыковского.

На день раньше, 20 июня, в Доме сообщества «Мастера Екатеринбурга» прошёл большой обучающий семинар для специалистов по монтажу и проектированию систем отопления. В формате технического обмена опытом обсуждались актуальные тенденции в области отопления, с особым вниманием к уникальным разработкам и инновационным технологиям RIFAR.

25 июня у вас была возможность посетить обучающий семинар для монтажников в Красноярске, проведённый на базе нового фирменного центра продаж - компании «ТеплоКомфорт». Инженеры RIFAR представили новую актуальную программу 2024 года, рассказали о продукции завода, технологиях и запатентованных решениях, а также о технических преимуществах продукции.

26 и 27 июня в Новосибирске прошли два семинара: для дизайнеров интерьеров и архитекторов, а также для специалистов по продажам, монтажу и проектированию систем отопления. Эти мероприятия были организованы при поддержке фирменного центра продаж - компании "WE HEAT" и официального дилера завода, компании «Тайм». В рамках мероприятий проходили конкурсы, мастер-классы и розыгрыши призов.

Компания RIFAR выражает благодарность всем участникам и приглашает вас посетить наши осенние мероприятия. Следите за анонсами на сайте и в социальных сетях. RIFAR – с заботой о качестве вашей жизни!

Смотрите также новости на официальном сайте производителя: www.rifar.ru