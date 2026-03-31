(495) 128-45-57
(812) 603-74-55

Радиаторы Tubog
Получите быстрый расчет
Скинем в WhatsApp/Telegram. Без звонков.

Главная

  >  

Новости

  >  

RIFAR на MosBuild 2026: новые решения для отопления

к списку новостей

RIFAR на MosBuild 2026: новые решения для отопления

2026.03.31

С 31 марта по 3 апреля в Москве проходит крупнейшая международная строительная выставка MosBuild 2026. В рамках мероприятия компания RIFAR приглашает посетить свой стенд, где представлены актуальные решения в области отопления для квартир, частных домов и коммерческих объектов.

На выставке можно ознакомиться с современными электрическими радиаторами ALUM ON-e и CONVEX ON-e. Эти модели ориентированы на использование в балконах, загородных домах и других помещениях, где важно обеспечить автономное и управляемое отопление. Управление осуществляется через смартфон, что делает эксплуатацию максимально удобной.

Отдельное внимание уделено электрическим полотенцесушителям D-LINE и D-BEND. Это современные приборы, сочетающие энергоэффективность и лаконичный дизайн, подходящий для актуальных интерьерных решений.

Также на стенде представлены стальные трубчатые радиаторы TUBOG, которые зарекомендовали себя как надежное решение для эксплуатации в сложных условиях. Благодаря прочной конструкции и высоким техническим характеристикам они подходят как для квартир, так и для частных домов.

Среди ключевых новинок — монолитные биметаллические радиаторы SUPReMO. Эти модели отличаются высокой мощностью, современным внешним видом и длительным сроком службы, подтвержденным заводской гарантией до 25 лет.

Выставка проходит в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15, стенд М2027. Посещение стенда позволяет вживую оценить качество продукции и получить консультации по подбору оборудования для различных задач отопления.

Для специалистов и покупателей это возможность познакомиться с актуальными технологиями RIFAR и подобрать оптимальные решения под конкретные условия эксплуатации.

Логотип: радиаторы Rifar Tubog

Специализированный магазин

трубчатые радиаторы Tubog

(495) 128-45-57
(812) 603-74-55

mail@tubogshop.ru

пн. - пт. с 10:00 до 19:00

Каталог
Доставка и оплата
Запрос на радиаторы
Информация
Часто задаваемые вопросы
Новости
Палитра
О нас
Замена старых радиаторов
Royal Thermo на Rifar Tubog
Rifar Base на Rifar Tubog
Чугунные МС-140 на Rifar Tubog

ООО "ХОУМ КОМФОРТ"

‍ИНН 7811788339 / КПП 781101001

ОГРН 1237800065865

Политика конфиденциальности

Публичная оферта

Пользовательское соглашение

© 2026 TubogShop.ru - магазин трубчатых радиаторов Rifar Tubog

Будьте в курсе:ДзенMediumPinterestYouTubeVK