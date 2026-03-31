к списку новостей

RIFAR на MosBuild 2026: новые решения для отопления

2026.03.31

С 31 марта по 3 апреля в Москве проходит крупнейшая международная строительная выставка MosBuild 2026. В рамках мероприятия компания RIFAR приглашает посетить свой стенд, где представлены актуальные решения в области отопления для квартир, частных домов и коммерческих объектов.

На выставке можно ознакомиться с современными электрическими радиаторами ALUM ON-e и CONVEX ON-e. Эти модели ориентированы на использование в балконах, загородных домах и других помещениях, где важно обеспечить автономное и управляемое отопление. Управление осуществляется через смартфон, что делает эксплуатацию максимально удобной.

Отдельное внимание уделено электрическим полотенцесушителям D-LINE и D-BEND. Это современные приборы, сочетающие энергоэффективность и лаконичный дизайн, подходящий для актуальных интерьерных решений.

Также на стенде представлены стальные трубчатые радиаторы TUBOG, которые зарекомендовали себя как надежное решение для эксплуатации в сложных условиях. Благодаря прочной конструкции и высоким техническим характеристикам они подходят как для квартир, так и для частных домов.

Среди ключевых новинок — монолитные биметаллические радиаторы SUPReMO. Эти модели отличаются высокой мощностью, современным внешним видом и длительным сроком службы, подтвержденным заводской гарантией до 25 лет.

Выставка проходит в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15, стенд М2027. Посещение стенда позволяет вживую оценить качество продукции и получить консультации по подбору оборудования для различных задач отопления.

Для специалистов и покупателей это возможность познакомиться с актуальными технологиями RIFAR и подобрать оптимальные решения под конкретные условия эксплуатации.